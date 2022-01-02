同事不是“人” 你会焦虑吗？

来源：每日经济新闻

作者：黄婉银

刚刚过去这一周，地产圈或主动或被动，被2021万科总部最佳新人奖获得者“崔筱盼”刷了屏——她是万科首位数字化员工，也是一个机器人。

最先关注到这位“崔筱盼”是2021年12月23日，业内有人在小范围宣传这件事，但并未引起太大关注，就连万科内部人员对“崔筱盼”也不是特别关注。

“崔筱盼”的背景是什么？

根据郁亮的介绍，她于2021年2月1日正式“入职”，在系统算法的加持下，她很快学会了人在流程和数据中发现问题的方法，以远高于人类千百倍的效率在各种应收/逾期提醒及工作异常侦测中大显身手。

“崔筱盼”的名字，源自她负责的提醒、提示工作，即“催”和“盼”。创造“崔筱盼”的初衷，是希望赋予系统算法一个拟人身份，以更有温度的方式与同事沟通，让数字世界与人类世界协同推动工作。事实证明，大家对来自“人”的关注更敏感，在算法加持基础上，依靠深度神经网络技术渲染的虚拟人物形象辅助，“崔筱盼”的工作成效显著。

但“崔筱盼”之所以引发公众大讨论，是因为许多解读将之与机器代替人工的构想等同。在当前的行业背景下，这样的论调无疑极具冲击力，被裁员、降薪包围的地产从业者们很容易与这样的观点产生共情，焦虑的神经再次被挑动。

这或许正是万科有意无意的“故意”之为。毕竟为一套系统赋予人的形象，还颁发最佳新人奖的殊荣，它隐喻着什么，不言自明。

“崔筱盼”真的值得我们神化吗？答案或许是否定的。

实际上，根据万科的说法以及记者的了解，“崔筱盼”的算法系统在其他行业早有应用，而且功能已经进化到具有人类某些特征的程度，只不过“催办”与“付款”结合在一起在一些行业中是备受争议的，所以我们从未见到像万科这般如此高调的行为。

再者，自从AI出现的第一天起，机器取代人工的担忧就一直伴随，在某些脆弱的时间点，总能撩拨到人们敏感的神经。

人工智能的确在一些方面能够做得比纯人工更好，从一定程度上提升效率、节约成本。但时至今日，还未见到能够完全、彻底被机器取代的职业出现。

在机械属性较重的制造业等领域，机器人、智能化能发挥较大作用，但在集约化程度高、人员密集型企业，人与人的沟通、精细化管理、人工的能力仍然是主要需求，如机器人写稿、机器人厨房等等技术已经日益成熟，但目前仍只是辅助人工。

而且，在人工智能已经很高级的当下，为了帮助他们更好地工作，反而还诞生了一些新的职业。

一位互联网大佬曾说过，未来30年，制造业不再是带动就业的引擎，未来制造业都将是服务业，未来的服务业也必须是新型制造业。因为机器会取代大部分机械的工作，人工智能一定会让机器人取代很多人的就业，而人类会从事更有创意、更有创造、更有体验的工作，服务业一定会成为未来就业的主要来源。

智能化、数字化是趋势，但企业在大力发展这些人工智能技术的同时，也需要注意“以人为本”的导向，机器不是全部，也不是唯一。至少在目前的技术发展阶段，“人”依然是企业依赖的核心。