2021年的冷知识 都在这了

来源：三联生活周刊

作者：贝小戎

1. 美国历史学家史景迁的《太平天国》全部是用现在时态写的，制造了一种紧迫感。“石达开为了不让妻儿落入官军手中受辱受苦，先让五名妻妾自杀，把未成年的孩子淹死。当年曾指挥长沙保卫战，令西王丧命的骆秉章审问石达开，六周之后便将他凌迟处死。石达开的两千旧部被囚在当地一处大庙，也被屠杀殆尽。”

2. 孤独的人睡眠模式效率较低，血压较高，受到伤害时，他们比那些不孤独的人痊愈得要慢。但单身生活是完全健康的，造成问题的是孤独和孤独感。单身生活有其自身的社会和身体优势：与已婚或同居的人相比，单身者更有可能与朋友外出吃饭、去锻炼身体、去上艺术和音乐课、去听讲座、去做志愿者工作。——《社会性动物》，艾略特·阿伦森

3.《默克诊疗手册》将胃胀气排放（也就是放屁）分成三大类：滑屁、括约肌开枪屁和断奏屁。——《笑的科学》

4. 成年人醒着时，47%的时间在走神、胡思乱想。

5. 治疗师未经授权发布关于公众人物病情的意见是不道德的，美国心理学会规定在1970年代就发布了这一规定。

6. 早餐往往被当作一天中最重要的一顿饭，美国人平均每年吃361顿早餐。68%的人一周内至少两天吃同样的早餐。早晨我们精力最为充沛，宁肯吃不太刺激情绪的食物，以免过度兴奋。另外，现代工作日意味着我们吃早餐的时间最短。如果我们发现了一种有益的早餐并且重复吃了几次，那么食用那种早餐就会变成习惯，这样我们的早餐耗时就会少一些。

7. 有人在喝完咖啡后会出现排便反应，约230毫升的咖啡刺激结肠收缩，类似于1000卡路里的膳食所引起的收缩。咖啡对肠道的影响可能对一些人有帮助，包括从某些类型的手术中恢复的人。

8.《新科学家》杂志公布2021年最有趣的科学发现：猪的肾脏首次在体外与一位脑死亡的患者相连。在54小时的监测期间，该器官功能正常。

9. 据联合国估计，1990年时，世界上大约有9.5万名百岁老人，到2015年时，百岁老人已超过45万 ，到2100年，这个数字会达到2500万。

10. 画家和雕塑家的寿命往往比作家或音乐家的寿命长得多，而且不到生命的最后几年，他们的作品气质都没有老年迹象。法国艺术家马蒂斯（Matisse）虽然卧床不起，但他的作品仍像雏菊一样清新。——《何为杰作》，肯尼斯·克拉克

11. BBC请专家总结了有关人类嗓音的趣事：相比身体其他特征，声音衰老更慢。如果你试图通过听声音来猜一个人的年龄，一般而言，会判断对方比实际年龄更年轻。

12.《泰晤士报》说，抗脱发产业现在产值达到35亿英镑，比马其顿的全年预算还高。历史上，马其顿国王的女儿、埃及艳后克莉奥帕特曾经帮助她的情夫凯撒用老鼠、马的牙齿、熊油配的药物治疗脱发。另外，普通人每天脱落大约100根头发完全正常。

13. 法新社盘点2021年创下的纪录：尼泊尔人卡米·里塔在今年5月以51岁的年纪第25次登顶珠峰，刷新了自己创下的登上珠峰次数纪录。另外，36岁的澳大利亚人克洛·麦卡德尔在10月成为最多次游过英吉利海峡的人，共计44次。

14. 全世界至少有5000万人认为自己是内容创作者。

15. 牛津大学英文系教授凯西·萨瑟兰解读了简·奥斯丁的手稿，发现她最爱用的标点符号是破折号，她会避免使用传统意义上正确规范的标点。不用破折号，她就用一连串的逗号。

16. 2021年是《纽约时报》书评周刊创刊125周年，该刊邀请读者评选他们认为在过去125年内出版的最佳书籍。在统计了超过20万次投票之后，读者最终选出的五本最佳书籍是：

第一名：《杀死一只知更鸟》

第二名：《魔戒》

第三名：《1984》

第四名：《百年孤独》

第五名：《宠儿》

17. 电子书发明于1971年，伊利诺伊大学的一名学生用美国信息交换标准代码的形式把《独立宣言》录入了电脑，占5KB内存，有六人下载了它。——《传奇发明史》

18. 美国富人都在使用嵌入式冰箱，这样的冰箱通常无形且巨大，但他们主要是用冰箱放饮料，包括葡萄酒和非酒水的饮料，原因是冷冻食品越来越过时了，人们喜欢吃得更有机一些。至于冷冻室，大多数有钱人往往只用它来制冰和储存冰淇淋。

19. 2021年10月，扎克伯克宣布将脸书更名为Meta。但《经济学人》说，公司更名不一定成功。英国皇家邮政2001年改名为Consignia（康西尼亚），花费了250万英镑，媒体抨击说，这个名字似乎是一个单词，但没人知道它的意思。大概十六个月后，该公司把名字改了回来，又花了100万英镑。

20. 今年6月8日世界海洋日，美国国家地理学会宣布，正式认定南极洲周围海域为地球第五大洋南大洋。经相关国际机构认可后，南大洋即可与太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋并称为世界五大洋，逐渐被纳入各国的教科书、地图、文件、科普作品等。正式认可南大洋的名分，有助于立法、海洋保护和科普教育，为环保组织提供理论支持。

21. 要听到宇宙诞生之初的那一声呼吸，从实验角度来说，你必须到地下去，沉入宇宙中最安静的地方。在日本某个废弃矿场地下半英里处，有一个已存在两亿五千万年的片麻岩石穴，其如今的职责之一是“占星”——也就是持续监测银河系中的超新星。人们在里面建了一个巨大的不锈钢池，装着五万吨超纯水。一万三千个光电倍增管像一只巨大的复眼，密切观察着这些水，寻找一种微闪的名叫“契伦科夫辐射”的蓝光。当一个原子被来自的超新星的“幽灵粒子”中微子撞击后，四散的电子在水中移动时，就会短暂产生契伦科夫辐射。——《深时之旅》

22. 今年3月，苏伊士运河因“长赐号”搁浅而陷入堵塞。苏伊士运河连接地中海和红海，全球约10%的海运取道该运河。

23. 在维多利亚时期的英格兰，雏菊表示纯真，郁金香用于求爱。

24. 明尼苏达大学卡尔森管理学院教授瓦尔德福格尔在《吝啬鬼经济学：为什么不该为节日买礼物》中说，每件商品在变成礼物后，价值会折损20%，如果男朋友花100美元给你买一个机器熊猫，那么平均而言，它对你的用处只值80美元。

25. 疫情期间，有人把制作枫糖浆当作爱好，割一次枫树能得到1加仑树液，40加仑树液可以制出1加仑糖浆。