来源：中国证券报

作者：郑雅烁

爆火的NFT近日持续出圈。

继NBA球星史蒂芬·库里、歌手林俊杰等争相购买NFT头像后，近日，周杰伦也入局了。

6200万元NFT项目不到一小时卖光

1月1日，元宇宙平台Ezek联合周杰伦名下潮牌PHANTACi首次限量发售NFT项目Phanta Bear（幻象熊），发行上限1万个，单价为0.26个以太币（约人民币6200元，1315新元），总价超6200万元。

由于周杰伦的加持，平台销售通道刚打开便涌入大量用户，网页一度陷入卡顿状态，五分钟内即售出3000个，约40分钟全部售出。

早在2021年12月18日，潮流艺术娱乐体验平台Ezek就透露，将联合PHANTACi发布首个NFT项目Phanta Bear。据官网介绍，Phanta Bear NFT也可兼作 Ezek Club的会员卡，未来可能应用在优先、优惠购买明星周边，获得潮品的折扣权益，以及作为参与明星VR/XR虚拟演唱会的门票等。

公开资料显示，Ezek是Starvision Entertainment Ltd.（S.E.L）建立在区块链技术上的数字娱乐平台。几天前，Ezek平台宣布其母公司 Starvision Entertainment Ltd.已完成种子轮融资。

业内人士指出，此次NFT项目发售备受关注，很大程度上是周杰伦明星光环带来的流量。当下很多娱乐明星在积极把握下一代互联网和未来数字生活蕴含的机遇和红利。

据了解，PHANTACi是周杰伦与Ric Chiang在2006年共同创立的潮流品牌。其中，具有星星眼的小熊Phanta Bear是该品牌的核心IP。

这并不是周杰伦第一次入局NFT。2021年10月，方文山曾与艺术代理商索卡艺术（Soka Art）合作，推出了方文山X周杰伦联名限量版《庞克猫史汀》（青花瓷款）公仔，并且附有NFT防伪认证。

NFT价值飙升

2021年以来，NFT市场迎来了爆发性的增长。NFT 全称为Non Fungible Token（非同质化代币），具有不可分割、不可代替、独一无二等特点。它是区块链衍生出来的一个概念。在与艺术品结合后，可以赋予艺术品或其他事物唯一标识。通过区块链标记用户对于特定资产的所有权，可以使NFT成为这一特定资产公认的可交易性实体。

2020年下半年以来，NFT交投激增，截至2021年12月上旬，国际领先的NFT交易平台OpenSea2021年的累计交易额达129.1亿美元（174亿新元）。

中国互联网巨头也不甘落后。2021年6月，阿里巴巴推出自研联盟链“蚂蚁链”上的NFT交易平台蚂蚁链粉丝粒。2021年8月，腾讯推出自研联盟链“至信链”上的NFT交易平台幻核APP。上述两家互联网巨头布局NFT主要局限在数字藏品的一级交易市场。

“NFT的重要特点是非同质化，所以天然适用于非标准化的商品。”中国移动通信联合会元宇宙产业委员会执行主任于佳宁表示，目前NFT的主要应用集中在数字世界原生的艺术品、收藏品、游戏道具、元宇宙资源等领域，但未来NFT可以成为连接现实世界资产和数字世界资产的桥梁，将现实世界的资产通过NFT的方式映射在区块链上。

广发证券研报指出，NFT具备虚拟货币+资产权证的双重价值，同时NFT的流动性和可追溯性赋予了资产增量价值。

注意投机风险

NFT作为一种不受监管的虚拟资产，也催生了一些投机炒作现象。近期，外界不理解的高价NFT项目越来越多：一双马斯克同款虚拟球鞋卖到11万美元，一张彩虹猫动图卖到56万美元，还有待售的高达9156万美元的像素头像。

欧易研究院研报指出，当前NFT市场还处于早期阶段，存在很多不规范、不透明的操作，缺乏统一的估值标准和公允的定价体系。近期概念的火热，也吸引了一些投机团队的涌入。他们抓住投资者害怕错过的心理，借助各类包装、炒作手法，吸引用户进场，这无疑会放大市场风险，不利于NFT市场的健康发展。

业内人士表示，由于NFT概念还比较超前，商业模式也不太清晰，面临着因相关法律制度不完善而存在政策或监管风险，以及未来不可预料的发展风险等。

Cryptovoxels的创始人Ben Nolan表示，未来几个月或将迎来一个加密“冬天”，NFT热潮可能会泡沫破裂，然后彻底崩溃。投资者将其作为一种投资或赚钱的方式来踏入交易市场，将是非常不明智的。