女性优先车厢，为什么总有争议？

来源：光明日报客户端

作者：沪生

“恭喜你2022年成为美丽的女士，祝你减肥成功！”近日，一段女子在“女士优先车厢”内挨个嘲讽男乘客的网络视频引发热议。

从视频画面看，确实有男子坐在女士优先车厢的座位上，而该女子情绪也相当激动。至于事情的前因后果，目前我们尚不得而知，因此也不必随意猜测，不妨耐心等一等事件全貌的披露。

对此，深圳地铁表示，该车厢并未禁止男士使用，让座遵循自愿原则。港铁轨道交通（深圳）有限公司工作人员回应称，已将相关信息提交给公司相关人员。

然而，相关回应并没有完全解除人们的疑惑。

既然是“女士优先车厢”，顾名思义，在这节车厢就应该提倡女士优先。或许，这正是视频中女子突然情绪失控的原因之一。

然而，深圳地铁也明确，让座“遵循自愿原则”，也就是说，让不让座完全取决于个人的意愿。

这就形成了第二十二条军规式的悖论——在女士车厢里，不让座，是有违“女士优先”之名；必须让座，又何来的“自愿原则”？

有网友开玩笑，男士还是不要上“女士优先车厢”为好，不然很有可能为自己惹来不必要的麻烦。调侃归调侃，网友留言却反映出问题的实质——无论是男士还是女士，都不反对“女士优先”原则，也愿意在必要的时候展示风度，但是，管理原则的暧昧和模糊，却让广大乘客陷入了“进退两难”的地步。

视频中的女子可能有属于个人的委屈，外人无从得知；坐在座位上的男士，可能也有自己的难处。比如，女子和男士都有可能很累，很需要一个座位好好休息。总之，在信息不全的前提下，冒然评价谁对谁错大可不必。

当务之急不是去做道德上的评判，而是明确管理的原则。乘客上了“女士优先车厢”后到底该怎么做？管理者不妨给出更清楚、明白的说法。

这一点，倒不妨参考重庆轨道交通的做法。去年7月，有网友在“重庆网络问政平台”提问：“重庆轨道交通高峰时段可否划分出女性专用车厢？”

重庆市轨道交通（集团）有限公司回应该网友称，在轨道交通设立女性专用车厢一方面对遵纪守法的男性来讲，是一种歧视或不信任；另一方面，会加大乘坐在一般车厢里女性乘客的心理压力。同时，设置女性专用车厢无形中排斥了男性平等享用公共资源的权利，容易在上班高峰期造成不便。

因此，重庆轨道交通最终没有设立“女士车厢”。

这并不是说，不设“女士车厢”就明智，设立“女士”车厢就错误。具体该如何操作，一要看实际情况是否允许，比如，在客流量巨大的情况单设一个女士车厢可行不可行；二要看公众的意见和观点是否达成一致，简单地说，当地民意是否支持女士车厢的设立？

当然，更关键的还是，不论设不设女士车厢，都应该把道理和缘由讲清楚，满足公众的知情权。无论最终的选择是什么，都应该用最通俗易懂的语言把应该遵循的做法解释得清清楚楚。这样一来，一些容易引发争议和对立的“灰色空间”，也就不复存在了。

总而言之，女士车厢本是体现社会文明程度和城市人文关怀的好事。大家多一点对身边人的体谅和理解，城市也就多一分温暖和爱心，这种无形的人文精神可能比有形的女士车厢更重要。

