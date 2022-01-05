来源：澎湃新闻

2021年的平安夜，亚马逊Kindle服务号按以往惯例发布了年度阅读榜单，这份榜单是不少Kindle用户的下单参考榜单。但就在2022年的开年，就传出了Kindle退出中国市场的消息。尽管Kindle官方客服表示，并未收到Kindle相关业务退出中国市场的通知，消费者可以正常使用Kindle，售后服务也未受影响。但Kindle的官方淘宝店目前已经关店，京东自营旗舰店也大面积缺货，线下实体门店也存在不同程度的缺货情况。

无论Kindle未来在中国如何发展，如今的现状也让无数Kindle用户唏嘘不已。微博上，许多用户回忆自己从最早自带SIM卡版本的Kindle使用到至今，期间购买更新数款。文学艺术博主“洛之秋”感慨：“很可惜，Kindle设备本身不赚钱，自身功能上的进化又不如其他电子书阅读器品牌。到后期中国亚马逊只能卖点中文电子书，种类和价格折扣方面又比不上微信读书这类平台。连我这样的电子书死忠粉都很少碰Kindle了，只能怪大浪淘沙的无情。”

2012年12月，亚马逊中国网站正式上线了Kindle商店，Kindle用户可以直接购买中文版Kindle版书籍。运营初期，中国Kindle商店就推出了数万本电子书，还有10元（人民币，下同）以下的特惠专区，其中0元区有上千本，以文学类作品为主。

随着互联网的发展，人们的阅读习惯产生了巨大改变，在各类市民阅读调查中，都能看到电子书的阅读占比逐年提高。彼时因为Kindle的规模和影响力，其在电子书市场份额中遥遥领先，Kindle一度成为“电子书”的代名词。2016年，Kindle进入中国的第四年，中国就已经成为亚马逊在全球Kindle设备销售的第一大市场。

Kindle为什么吸引用户？不少用户提到，因为Kindle是站在读书人的角度打造的产品，无论是尺寸、充电插口位置等硬件方面的设计、还是阅读体验方面，比如阅读过程中字典、批注、同步等功能，都符合深度阅读者的阅读习惯。不随意+功能，而是通过-功能，使得读书成为一件专注的事情，这是Kindle忠实用户选择这一产品的原因。

亚马逊无疑是重视中国电子书市场的，曾经在中国市场进行了一系列“全球首次”的尝试。硬件方面，为中国用户推出白色版Kindle；推出过首次为单一国家研发的联合品牌Kindle——亚马逊KindleX咪咕电子书阅读器，补充了大量网络文学资源；还推出故宫文化和敦煌文化联名礼盒；即便是后期亚马逊已经关闭了中国电商零售业务，还推出了专为中国用户定制烟紫和玉青款Kindle Paperwhite，从这些以中国传统颜料色彩命名的机身，足以见亚马逊的心思。阅读体验方面，Kindle利用其庞大外文图书资源的优势，设计了生词提示、内置词典等功能；并为中国用户在微博、微信分享等方面进行了进一步的优化。

阅读的环境正在好转，但阅读的屏幕也正在增加。Kindle的竞品与日俱增，诸如京东、当当、微信等购物平台和社交软件纷纷推出自己的电子书业务，掌阅、QQ阅读等平台又拥有优质的图书版权，Kindle在中国电子书市场已经力不从心。

亚马逊创始人贝索斯曾说过：“世界上只有两种语言我们要突破，一个是英文，一个是中文。”言犹在耳，Kindle已在慢慢身退。