苹果需要担心的不是罗永浩的吐槽

来源：澎湃新闻

作者：柳早

2022年第一天，罗永浩就在社交平台上吐槽苹果，对苹果的产品团队开发能力提出了质疑，同时还呼吁苹果不要再胡来，“做祸害用户体验的事情”。

不过这个吐槽很快就被苹果的“喜报”冲淡了。就在1月4日，苹果股价盘中一度高达182.94美元，按照这个股价计算，苹果的市值一度突破30000亿美元，也是全球首家达到如此高度的企业。

这是个什么概念？按照2020年全球各国的GDP数据来算，3万亿美元可以排到全球第五，超过了英国。这个数字是很可怕的，一家公司就超过了全球95%国家的GDP。

罗永浩的吐槽和苹果的吸金能力一点也不矛盾，这其实是用户面对苹果的“标准姿态”，这么多年苹果就是顶着无数吐槽走过来的，尤其是新产品发布的时候。

这些年苹果的“创新力不足”几乎已成定论。确实，接棒乔布斯的库克，让苹果变得越发像一个稳健的中年人，没有什么天马行空的产品。屏幕扩容、双卡双待，相比其他品牌苹果的动作几乎是最慢的；各大厂商纷纷试水的折叠屏，苹果到现在都没动静。

不过，如果用一个比喻的话，如今的苹果更像瓦特——瓦特并没有发明蒸汽机，他只是改良蒸汽机，让它更适合大规模商业化应用。苹果当然是科技公司，但它的逻辑还是商业的，产品追求的不是更新更快，而是更好用以及更赚钱。

不过也不能小瞧苹果，它的研发能力还是毫无疑问的。让无数人心心念念的芯片，苹果也是有的。苹果的A系芯片都是自研，也基本是业界顶尖的工艺。不过苹果研究芯片，还是为硬件性能和商业模式服务，作用就是优化自家产品体验。

说白了，苹果研究芯片不是为了争业界一个名声，目的还是颠扑不破的俩字——挣钱。

从目前的状况看，苹果到底层技术到硬件产品再到软件生态，基本构成闭环了，没有明显的短板，短期内几乎看不到有力的挑战者。对于这点，业界还是认可的。

苹果也能给行业提供很多启发，比如看上去苹果是个“巨无霸”，但它的逻辑还是比较简单的，相比于讲故事、卖情怀、堆科技话术，苹果还是专注于更好的服务、更过硬的产品。

比如苹果对供应链厂商的要求极为严苛，以致只要为苹果代工，在业界几乎就是一个水准认证。就这一点，恐怕就能让不少厂商服气。

不过，套用一句不少大佬、企业都爱用的口号——“XX离倒闭永远只有三个月”，商业领域的风云变幻确实都是一瞬之间的。诺基亚、索爱、HTC、黑莓等等风光一时的大厂，在电子消费品领域的败退都是迅雷不及掩耳的。

苹果也有足以致命的问题。比如苹果屡屡陷入安全风波，去年还被曝一个名为“AWDL”的网络协议，可以让苹果手机在几分钟内被黑客控制。

苹果以环保为理由，不再提供充电器，也迎来了一片吐槽，最近还因为此事被工信部点名。

还有不能被忘却的“黑历史”。2018年末苹果产品销售乏力，为了“挽尊”，苹果直接宣布下一个财季不再公布销量，让业界一片哗然，随后股价狂泻。

所以，苹果的体量兴许仍是首屈一指，但危险一直都在。此外，今年大火的元宇宙，也有可能提供一个新的赛道，带来行业格局的洗牌，对苹果来说这也是个挑战。

即便富可敌国，苹果也不可能对这些风口无动于衷，这就是科技企业的宿命。苹果被新一轮产业革命所抛弃，不是不可能。毕竟，三万亿美金只是市值，股票市场最大的特征就是高流动性，苹果如果动作慢了，投资者跑路就快了。

所以，苹果的故事让人津津乐道，但这里面也没有什么奇迹。那些基础的商业规则其实是透明的，而任何巨人也有自己的阿喀琉斯之踵。从这个角度说，苹果不需要“神话”，它走过的路，对许多企业来说依然有很多值得琢磨的地方。