《爱情神话》里有“阿拉上海人”的人间烟火气

来源：新京报

作者：于理（媒体人）

看的是电影，了解的是上海这座城市的文化。

以上海为背景、展现上海风情的《爱情神话》，成为当前电影市场的一匹票房黑马，在某平台评分高达8.3分。

电影的走红，让我们看到城市视觉化呈现的可能性。电影的“中产趣味”引发的争议，也启发我们思考：城市的视觉化呈现，仅仅只是“城市宣传片”吗？城市的丰富性，该如何展现？

城市视觉化呈现的可能性

一方水土养一方人。不同的城市，有着不尽相同的物质文化和精神文化，有着不同的风土人情、传统文化以及生活习惯。

就比如作为城市文化的重要载体，不同城市就有不同的方言：北京的“京片儿”带有贫、简洁、率性的特点，上海方言则是“吴侬软语”，武汉方言泼辣直爽……



一直以来，许多电影人关注到城市文化的差异性，形成了各具特色的“地域电影”。

比如说起“京味电影”，观众就联想到《城南旧事》、宁瀛的“北京三部曲”、新世纪初冯小刚的北京市民喜剧；武汉的地域电影，有《江城夏日》《万箭穿心》；重庆有《疯狂的石头》《火锅英雄》《日照重庆》；贾樟柯的《小武》《站台》《山河故人》持续聚焦山西汾阳；毕赣的《路边野餐》《地球最后的夜晚》，让很多观众第一次在大银幕上听到凯里方言……

对于国产电影而言，不同城市的视觉化呈现具有重要的意义。全球化抹平了不同城市的差异性，导致城市之间的“同质化”，城市电影的存在，丰富了电影的多样性，打破了好莱坞的空间叙事垄断，同时也促进了地域文化的传承与发展。尤其是中国地大物博，不同城市之间文化差异很大，这是地域电影创作的题材宝库。

这一次《爱情神话》的首要意义在于，它有效传递出上海城市文化之一种。电影的表层叙事是一男三女的中年爱情故事，实际上，上海话、上海人、上海，才是这部电影的真正主角。

电影中大篇幅的对话都使用沪语。几个主人公的为人处世，他们对待情感与生活的态度，也流露出一种“上海风情”：它是优雅的，有仪式感的；它是讲究面子的，无论里子如何是一回事，面子上总要做得好看；它有小市民的俗气，又是有情有义的；它是“放纵”的，纸醉金迷，纵情声色，却也渴望真情，热爱着烟火人间……

无怪乎电影在江浙沪的“包邮区”爆了，尤其是在上海，20个住在上海的人里至少有1个人看过《爱情神话》。作为20多年来难得的沪语电影，《爱情神话》展现了城市电影的生命力。

城市的视觉化呈现可以更丰富

不过，从第三方票务平台可以直观看出，《爱情神话》在一二线城市火热，在三四线城市反响就比较平淡。

这与电影呈现出的气质是相关的，电影中主人公的生活范式，是中产阶层理想的生活模板。这也是《爱情神话》争议性的来源，有观众指出：这是上海有房阶层的“风情”，与普通老百姓没太大关系。

确实如此。《爱情神话》没什么形而下的烦恼。电影中，徐峥饰演的老白，有祖上留下的上海二层独门小院，网友计算了一下，市值大约5000万元；三个中年女性，经济独立、精神独立，敢于追求欲望；就连普通的小皮匠，也有自己的“咖啡时间”，张口闭口阿姆斯特朗或各种人生格言；更不必提周野芒扮演的老乌了，他念念不忘的是自己与意大利传奇女演员索菲亚.罗兰真假莫辨的风流往事。

显然，《爱情神话》里的上海风情，不是上海的唯一一副面孔。比如在娄烨的电影《苏州河》、在赵大勇的纪录片《南京路》里，我们看到的是另一个上海。这里有破落，有贫富差距，有被高房价压垮的年轻人，有难以融入城市的边缘人群……

这提醒我们的是，“宣传片”当然可以是城市视觉化呈现之一种，却不是唯一一种。所以我们也在很多导演的电影里，看到他们聚焦的是城市里的边缘人群，关注普通人的生活，探讨人类普遍的生存困境。

所以贾樟柯电影中的汾阳，也是中国小县城的缩影；从《十七岁的单车》《老炮儿》到去年上映的《寻汉计》，观众也能够看到北京“国际化大都市”的身份外，另一副更为丰富的面孔……

《爱情神话》的成功，证明了城市电影大有可为。但我们也期待国产电影能够更多聚焦城市文化的不同面向，为观众带来更多精彩和思考。