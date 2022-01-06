没打疫苗被逐出澳大利亚，德约科维奇为啥成了“全澳公敌”

来源：澎湃新闻

作者：蒲垚磊

一位在澳网获得过九次男单冠军的网坛传奇，竟然要被澳大利亚遣返，甚至在未来三年都无法入境澳大利亚参赛……这就是当下发生在德约科维奇身上的麻烦。

正准备开启澳网10冠征程的塞尔维亚天王，因为没有接种新冠疫苗，被澳大利亚政府撤销签证，目前已滞留墨尔本机场数小时。

尴尬的是，就在一天前，澳网官方才刚刚宣布德约的冠病疫苗豁免申请得到医学专家批准，然而一天之后，德约却被赶出了这个国家。

情况逆转的背后，是各部门间的协调不足，更是澳大利亚人对德约的“敌意”作祟——在当地疫情爆发的当下，坚持拒绝疫苗的德约俨然成了“公敌”。

一天之内，从批准豁免到闭门羹

2022年澳网冠军将会花落谁家？德约科维奇自然是最大热门。

此前曾经九次在这里捧起男单冠军奖杯的他，即将冲击澳网10冠王的伟业，然而这样的期待，却因为场外的问题而突遇波折。

事实上，在澳网一天天临近之时，德约科维奇是否会因为未接种疫苗而无法参赛就是人们关注的焦点——此前德约科维奇一直拒绝透露自己的疫苗接种状况，而从其此前反对疫苗的言论来看，他没有接种疫苗是大概率事件。

而早在2021年，澳网举办地墨尔本所在的维多利亚州政府就曾宣布，没有完成冠病疫苗全程接种的运动员不能参加包括2022年澳网在内的大型体育赛事。如此一来，德约就不得不面临疫苗和参赛之间二选一的选择。

但在1月4日，德约似乎吃下了定心丸——澳网官方表示德约的冠病疫苗豁免申请得到了两个独立医学专家组的评估，其中一个是由维多利亚州卫生部所指定。申请得到了批准，因此德约可以参加2022年澳网。

可一天之后，当德约乘机抵达澳大利亚海关时，风云突变。

据BBC等外媒报道，德约团队所申请签证的相关信息并不足以让其获得疫苗豁免，因此团队所有人在海关滞留了数个小时之后，最终被取消签证，并被要求离开澳大利亚。

澳大利亚卫生部长格雷格·亨特表示：“是否对此上诉将是他（德约）的决定，但如果某人的签证被取消，就必须要离开澳大利亚。”

澳大利亚为何“出尔反尔”？

在已经得到澳网官方许可的情况下，为何德约科维奇却过不了海关这一关？

其中的具体流程目前尚未披露，但可以肯定的是，澳网方面在和政府部门的沟通协调中必然出现了问题。

此前据澳网赛事总监克雷格·泰利透露，总共有26名运动员申请了冠病疫苗豁免，只有“少数几人”在符合联邦相关法规的情况下得到了批准，但至少从德约科维奇这一案例来看，还是未能做到完全合规。

据CNN报道，根据澳大利亚现行的规定，能够获得冠病疫苗豁免的条件相当有限，其中包括：具有急性重大医疗状况（如进行重大手术或重病住院）；在前一剂疫苗接种后出现了严重不良反应；由于其他生理或心理原因，疫苗接种程序会带来风险。

另外，确诊感染了冠病病毒的人群可以推迟疫苗接种至多六个月；接受了治疗冠病病毒感染的单克隆抗体和恢复期血浆治疗的人群也可以获得豁免。

此前在2020年6月，德约科维奇曾感染过冠病病毒，但之后就没有再次感染的消息，澳网和德约科维奇两方也没有对外透露究竟德约是凭借何种条件获得疫苗豁免。

“是否对外界谈论他的状况以及得到豁免的原因，取决于德约自己的选择。”这是澳网总监泰利给出的说法。但德约被拒绝入境究竟是不符合豁免规则，还是在文件程序上出现问题，还需等待进一步解答。

全民公敌？

据塞尔维亚媒体报道，因为此次签证被撤销，按照澳大利亚法律规定——德约科维奇未来三年都不能前往澳大利亚参加澳网。

但无论未来如何，这一场“疫苗豁免风波”，已然让德约成为了澳大利亚乃至全网坛的“公敌”。

事实上，在德约获得疫苗豁免的消息公布之后，就遭到了大量澳大利亚民众的抗议，还有人因此号召“抵制澳网公开赛”。

出现如此激烈的反对情绪并不难理解——为了对抗疫情，澳大利亚各城市曾多次“封闭”，然而近期澳大利亚疫情再度走高，单日新增确诊病例数超过6万例，刷新该国纪录。在这样的背景下，容忍一位拒绝接种疫苗的体育明星得到豁免入境，令许多澳大利亚人难以接受。

“个人而言我不想接种疫苗，也不愿为了旅行而被强迫接种疫苗。”这是德约此前的言论，在他看来，“这是一个私人的决定，我不想进入支持或反对疫苗的站队游戏当中。”

但申请疫苗豁免的事实，不可避免地让其受到许多批评。一位墨尔本当地居民就在接受采访时表示：“我觉得这是一种耻辱。我们都在做正确的事，突然之间他却可以得到豁免来打比赛了。”

类似的不满，也存在于网球同行当中。澳大利亚球员德米纳尔将之形容为“很有趣”，英国球员杰米·穆雷则直接表示：“我觉得如果是我没打疫苗的话，就得不到豁免。”

总理、总统“隔空交火”

当下，德约的入境风波似乎有进一步升级的趋势。

澳大利亚总理莫里森在社交媒体上发文称：“规则就是规则，没有人可以凌驾于规则之上。”

随后，塞尔维亚总统武契奇也通过网络发表声明：“整个塞尔维亚都和德约在一起，我们的当局正在采取一切措施，在最短时间内制止这场针对世界头号球员的骚扰。”

事件最终会如何解决，当下还难有定论。相比网球赛事本身，这一事件的走向或许已经来到了外交高度。

