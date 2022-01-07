西安“孕妇流产”事件追责，“生命至上”必须再次重申

来源：新京报

作者：吴振

备受舆论关注的西安市“孕妇流产”事件有了官方正式通报。据“西安发布”1月6日消息：近日，西安高新医院发生一起孕产妇流产事件引起社会广泛关注，造成恶劣社会影响。1月5日，经陕西省、西安市卫生健康委组织专家进行调查，认定该事件是一起责任事故。



同时，西安高新医院已对相关责任人作出处理：该院总经理被停职，门诊部、医务部相关责任人被免职。此外，西安市急救中心党总支副书记、主任李强，西安市卫生健康委主任刘顺智，被分别给予党内警告处分。



此前，当事孕妇因核酸问题无法入院，在医院门口等待2小时后大出血的画面刺痛着每个人的心。疫情期间，医院严格执行防控要求无可厚非，但是，作为一家疫情防控期间产妇分娩省级定点收治医院，一名孕妇因未能及时入院而酿成大出血流产的极端后果，这实在让人无法接受。



调查组将事件定性为责任事故，并对相关责任人进行追责，这是对当事人的必要交代，也与要求严肃处理该事件的民意相契合，更是对防疫过程中“生命至上”原则的重申。



出于防疫考虑，孕妇等急重症患者在疫情防控期间就医会多一些程序要求，这个社会都可以理解。但是，任何要求执行都不应该“一刀切”，落实机构都应该保有基本的“应变”能力。尤其是有着“救死扶伤”天职的医院，在面对特殊情况时，理应把保障患者的生命安全放在第一位。



此次事件之所以引发社会的强烈关注，就在于有关人员机械化地执行程序要求，缺失了最基本的人性温度，也背离了社会对于“医者仁心”的朴素期待。

事实上，关于疫情防控期间，到底该如何接收孕妇等特殊患者，早在2020年2月，国务院就发出相关通知，要求各地根据医院条件，为产科门诊及病房尽可能创造独立进出通道；指导孕产妇正确识别和应对临产征兆，及时前往助产机构住院分娩。对其中临近预产期的，要协调落实产检及分娩机构，并及时通知到人，确保衔接。



这说明，对于孕妇等急重症患者的就诊，国家防控体系中早就有明确指引，要体现出“特殊对待”的原则。



而在“孕妇流产”事件发生后，西安市作出新的要求，对于急危重症、血液透析、肿瘤放化疗等患者和孕产妇，开通服务电话、绿色通道，提供诊疗服务。也有媒体报道，自“孕妇流产”事件后，西安有小区开始统计孕妇信息。这是一种积极的改进，但还是不免让人慨叹：如果这些本该想到也该做到的举措，能够早日实施，或许“孕妇流产”悲剧就完全可以避免了。



西安当前仍在承受巨大的防疫压力，各方工作需要同时进行，可谓千头万绪。而基层工作人员，包括医护人员的辛苦付出，全社会也有目共睹。但是，防疫再难，压力再大，都应该把“人民至上”“生命至上”的理念真正扛在肩上，植入到相关政策的制定、执行上，和对各项工作优先级的处理上。



就此来说，这次“孕妇流产”悲剧带来的教训，远不止是医疗领域，其他方方面面都该举一反三。严肃追责不是目的，更不该是句号。“人民至上”“生命至上” 的原则必须再次重申，有违此原则的防疫举措，不妨借此次追责予以高效复盘和解决。