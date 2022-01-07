遭冒名“被犯罪”四次：国家赔偿不赔，谁赔？

来源：澎湃新闻

作者：若曦

2021年4月，安徽人程义元买早餐的时候，发现自己的银行卡不能用了，原来银行卡被法院冻结了。后来，程义元从法院得知，同乡程罗根冒用其名义，于2004年至2016年间，分别被合肥高新区法院和合肥蜀山区人民法院判刑四次。也就是说，近20年来，程义元一直在“被犯罪”。

在程义元的多次要求下，2021年12月，合肥的两家法院为其出具了无犯罪记录证明。程义元称，在此期间，他还以合肥高新区法院刑事判决错误导致他财产损失、产生严重心理压力为由，向该院申请国家赔偿，要求赔偿其交通费、住宿费、误工费等共计10万元（人民币，2万1300新元）。但是法院驳回了其国家赔偿申请，程义元申请复议后，合肥市中级法院维持了合肥高新区法院的《国家赔偿决定书》。

听说过有人冒名顶替上学，就业的，冒用他人名义犯罪、坐牢的事件倒是较为鲜见。但这种魔幻的事情确实发生了，且行为人不仅仅是冒用了一次，而是冒用了四次。可以说，这种“被犯罪”给被害人已经带来了实实在在的损失，即便其不符合国家赔偿的条件，也应让其损失得到弥补，而非任由其遭受损失求告无门。

实践中，虽然冒用他人名义犯罪的事情较少，但并非没有。因为确实有犯罪分子害怕暴露而冒用其他人的姓名实施犯罪。对此，《刑事诉讼法》专门规定，犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，应当对其身份进行调查，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算，但是不得停止对其犯罪行为的侦查取证。对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判。

囿于各种纷繁复杂的现实条件，“冒名犯罪”现象在所难免，且办案人员未必能够精准识破。而且，这也不属于国家赔偿的赔偿范围。因为根据《国家赔偿法》，行为人身体自由权遭遇侵害的，方属于刑事赔偿范畴。如违法拘留、刑讯逼供、违法使用武器造成公民身体受到伤害或死亡的，或者违法划扣、冻结财产的。

但是，很明显，程义元近20年里一直在“被犯罪”，司法的处理导致其身背恶名，银行卡被冻结，来回往返到法院维权的成本也不低，的的确确造成了伤害，国家赔偿不赔，谁来赔？

根据《民法典》，公民享有姓名权、名誉权，侵犯姓名权、名誉权的，应当承担相应的赔偿责任。此事件中，直接侵犯程义元姓名权、名誉权的是犯罪分子程罗根，其理当承担赔偿责任。而相应的办案机关虽然没有“办错案”，但其显然存在把关不严的瑕疵，也应承担民事赔偿责任。

那么，程义元有权要求直接的侵权人即犯罪分子和办案机关承担民事责任。实践中，金融机构审查不严导致被害人被他人冒名贷款被列入失信老赖的，基本上都会被法院判决承担侵权责任，需要赔偿被害人精神损害抚慰金等损失。

举轻以明重，被害人“被犯罪”后，其遭受的损失更大，没有理由对其诉求置之不理。其实，部门不妨积极作为，主动补偿“被犯罪”者的相关损失，或者给予其民事赔偿。要知道，维护被害人权益是与打击犯罪同等重要的公平正义，“被犯罪”者的损失是客观存在的，造成该损失的原因也是显而易见的，总不能让其求告无门，不知所以。

