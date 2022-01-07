“双减”落地后首个寒假将至，中国教育部给中小学生家长写了一封信

寒假将至，这是中国中央“双减”政策落地之后的第一个寒假。1月7日，中国教育部在其官网发出了给中国中小学生家长的一封信，希望广大家长在假期中关注孩子的自主发展和身心健康，并做好陪伴，让孩子度过一个健康积极、充实快乐的假期。

“致全国中小学生家长一封信”的原文如下：

尊敬的家长朋友：

2021年我国基础教育又有了新变化，呈现出新面貌！一年来，我们与广大家长齐心协力培养孩子，取得了新进展，他们又长高了，进步了，脸上洋溢着幸福自信的微笑。在此，向您对教育的理解和支持道一声诚挚的感谢！

党中央国务院高度重视青少年健康成长，专门部署“双减”工作，我们有信心、有决心与您一起继续帮助孩子绘就美好未来。寒假将至，如何让孩子度过健康积极、充实快乐的假期呢？在此我们建议您做好三个“关注”。

关注自主发展。假期是孩子休息调整、自主发展的重要阶段。希望您能够尊重孩子成长的科学规律，不把假期当学期，给予孩子留白思考、创新探索的时间与空间。建议您在放假伊始，在遵守防疫要求的前提下，结合学校寒假安排，与孩子共同商量制定一份科学合理的寒假计划，培养孩子自我管理、自我发展的能力。

关注亲子陪伴。假期是家长与孩子亲密接触、共同成长的最佳时机。希望您能给予孩子爱的陪伴，不要用报班补习代替亲子时间。建议您多与孩子沟通交流，聊生活，聊成长，聊兴趣爱好，真正了解孩子的精神需求，做孩子的朋友和榜样。用善于发现的眼光鼓励孩子的点滴进步，给予孩子安全感、信任感和幸福感。

关注身心健康。假期是孩子发展兴趣、了解社会的关键时期。希望您把孩子的全面发展放在首位，不要用学科学习代替假期活动。建议您鼓励孩子广泛阅读、锻炼身体、培养兴趣、传承文化、孝亲敬老、劳动实践，培养让孩子终身受益的综合素养、强壮体魄和健康人格。还建议您与孩子一起制定“家庭电子产品使用公约”，控制时长，健康上网。

家长朋友们，人生如长跑，起步忌冲刺，薄发需厚积。孩子的核心竞争力不能靠填鸭而成，也不靠灌输而至。今年，《家庭教育促进法》已全面实施，促进孩子健康成长是我们共同的责任。我们要共同把握育人的时机和节奏，家校社协同努力，尊重孩子、关爱孩子、帮助孩子成长成才！

最后，衷心祝愿您和家人工作顺利、身体健康、阖家团圆、新春愉快！