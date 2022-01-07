洗冷水澡对身体真的有益吗？

来源：新浪科技

作者：叶倾城

据国外媒体报道，清晨洗个冷水澡从而开启新的一天，似乎是很不愉快的事情，然而，一些人还是试图养成这个习惯，因为据说浸泡在冷水中对身心健康益处很多。

冷水浴最早出现在19世纪早期，当时是出于健康原因而使用的，当时医生设计它是施用于监狱囚犯，让囚犯冷却发热的大脑，并灌输恐惧以控制他们冲动的意志。

到19世纪中期，维多利亚时代居民意识到淋浴还有其他用途，也就是对人们洗澡，如果水是适温状态是最好的，因此最初施用于囚犯用于制造不愉快的淋浴装置，使人们洗澡变得更加方便，洗澡时间从1.5小时缩短为五分钟。

然而，为了健康而洗冷水澡的做法从未消失，事实上这种做法似乎正在复苏，尤其是硅谷的科研人员。

但是证据表明了什么呢？

荷兰一项大型研究发现，与洗热水澡的人相比，洗冷水澡的人因生病请假的可能性更小。3000多位志愿者被分成四组，研究人员让他们每天洗热水澡，但是第一组被要求用30秒冷水结束，第二组用60秒冷水结束，第三组用90秒冷水结束。而第四组作为参照组仅洗热水澡，所有志愿者被要求按照该方法遵循一个月。然而，仅有64%的志愿者继续冷水浴，因为他们非常喜欢冷水疗法。

经过三个月的跟踪调查，他们发现坚持冷水浴的志愿者病例减少了29%，有趣的是，冷水浴的持续时间并不影响病情减少。

为什么冷水浴会预防人们生病的原因尚不清楚，但一些研究表明，它可能与增强免疫系统有关。捷克共和国一项研究表明，当“年轻运动员”连续六周每周在冷水中浸浴三次时，他们的免疫系统会轻微增强。然而，研究人员需要进行更多的研究来证实这些发现。

冷水浴似乎还会激活交感神经系统，它是控制“战或逃”反应（一种对被认为是危险、紧张或者恐惧事件的自动生理反应）的部分神经系统，当人们洗冷水浴时，这些神经系统会被激活，体内去甲肾上腺素会升高。当人们浸泡在冷水中，最有可能导致心率和血压升高，也是人们经常提及的健康建议。

冷水浸泡也被证明可以改善血液循环，当身体浸入冷水时，流向皮肤的血液会减少。当停止冷水浸泡时，身体就会变暖，所以流向皮肤表面的血液会增加。一些科学家认为这可以改善血液循环，一项关于运动后用冷水浸泡的研究表明，四个星期之后，肌肉血液流动出现显著改善。

也有一些证据表明冷水澡有助于减肥，最新研究显示，14摄氏度冷水浸泡可促进新陈代谢增加350%，新陈代谢是身体摄入食物转化为能量的过程，所以较高的新陈代谢大致等于更多的能量消耗。

冷水澡除了对身体有益，也对心理健康有好处。有一种学派认为，冷水浸泡会刺激“战或逃”神经反应，从而提高大脑的警惕性。对于老年人而言，冷水擦拭在脸部和脖颈已被证明可以改善大脑功能。

洗冷水澡也有助于缓解抑郁症状，之前研究认为，由于皮肤中冷感受体密度很高，冷水澡会从周围神经末梢向大脑发送大量的电脉冲，这可能具有抗抑郁的作用。

还有相当多的证据表明，冷水浸泡或者洗冷水澡对人体健康有益，尽管原因还不太清楚。但在人们打开冷水阀门开始洗冷水澡时，应该知道冷水澡存在一些风险，因为突然涌出的冷水会冲击身体，这对心脏病患者而言是危险的，可能会导致心脏病发作或者心律失常。

