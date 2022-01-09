“双减”后第一个寒假，别让海量的作业毁了

来源：澎湃新闻

作者：江城

寒假又要到了，曾经令无数孩子们瑟瑟发抖的寒假作业，今年还有吗？

中国教育部印发通知部署各地教育部门认真做好寒假期间“双减”工作。通知要求，严厉打击以“家政服务”“众筹私教”“研学”等名义进行变相违规培训，同时严控书面作业总量，引导学生合理安排学习生活。

通知措辞相当严厉，相信在这种压力之下，寒假作业能得到极大的规制，孩子们应该不至于写作业写得昏天黑地了。

寒假的特殊之处在于，它和春节是重合的。在这种本该喜气洋洋的节日，如果还把孩子困在无穷无尽的寒假作业里，未免就有点“不人道”了。合家团圆的喜悦，走亲访友的温情，呼朋引伴的畅快，这些其实都是春节专属的生命体验。如果全被作业取代，对孩子的成长来说，也未免是种缺憾。

我小时候也经常关在房间里补寒假作业，有时家里来亲戚了，就百忙之中抽空出去“接见”一下，甚至都待不到给压岁钱的环节。这样的春节当然是无趣的，有句诗叫“万人行乐一人愁”，恐怕就是这感觉。

另外，相比于暑假，寒假要短很多，如果填鸭式地塞进一大堆课业负担，这种高密度恐怕也会极大地挑战孩子的承受力。往年寒假一结束，一堆中小学生补作业的新闻和短视频在网上传播，就是明证。

我还记得有个视频里，一位男孩一脸稚气又壮烈地对着镜头说：“一根笔一块橡皮一个夜晚，给你一个奇迹。”且不说这样补出来的作业有什么意义，这种“大力出奇迹”的方式，他的眼睛、颈椎受得了吗？

当然也要看到，很多寒假作业未必是学校布置的，而是在焦虑裹挟之下，家长主动加压的。比如那些变相的违规培训，相当程度也是家长主动寻求的。在“双减”的大背景下，家长也要适时调整思路，以更全面的视角来评估孩子的成长。

1月6日，教育部致信全国中小学生家长，其中就建议家长们在寒假期间做好三个“关注”——关注自主发展、亲子陪伴、身心健康。

这些和“双减”大方向都是一致的。减掉学习负担，也是为了中小学生培养起自主学习的意识，学会非功利化地自由探索；同时让他们有更多时间去感受生活的美好、家庭的温馨，以更健康的身心状态成长为大写的人。

今年，《家庭教育促进法》已经开始实施，家庭在教育中应有更恰当的位置，家长们需要与时俱进地去了解和学习。

当然，寒假作业减负也不意味着告别学习，毕竟学习依然是孩子生活中的主旋律。我们需要去掉的是机械的刷题训练，一些素质养成类的作业，也不妨安排起来。比如参观博物馆、观察并参与年俗活动、学一项家务劳动等，这些都可以是让孩子们印象深刻而又乐此不疲的“寒假作业”。

“双减”之后的第一个寒假，就让孩子们轻松度过吧。童年该有快乐做底色，可别被书山题海给冲淡了。