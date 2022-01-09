清华北大毕业生去哪儿，才是最好的安排

来源：新京报

作者：夏研

清华、北大相继发布了《2021毕业生就业质量年度报告》，当然也吸引了各界关注，也有人总结了其中趋势，并产生种种解读。

比较醒目的总结，就是所谓“2021届的清华毕业生七成进入了体制内”“北大博士首选教育行业”之类。这些话题也登上“热搜”。



从数据能看到，清华大学2021届签三方就业毕业生总数为3669人，其中去往党政机关、事业单位、国有企业的占比分别为15.8%、30.3%、23.8%，合计占比为69.9%，接近七成。北大本科生近26%、硕士近8%、博士近42%进入了教育行业。

不过说实话，这样的结果并不值得太过惊讶，也不必太过突出“体制”色彩。毕竟清北毕业生流向最大的是事业单位，而教育行业恐怕就是事业单位内最大的用人单位。



“风险厌恶”是人的本能，大多数人都不会喜欢大起大落的“刺激”。哪个行业能够提供相对清晰的规则、比较稳定的预期，毕业生自然就会流向某个行业。



同时，我们也不妨换一个角度去理解教育的目的。教育的一个作用其实也是“降低风险”，掌握“有选择的自由”。教育程度越高，对人生的把控能力越强，越不至于发生“命途多舛”的情况。



所以，教育功能和人生选择，内含的逻辑本质上是共通的，都是在规避风险。何况在今天“治理能力现代化”和“提高教师待遇”的大背景下，博弈能力更强的清北毕业生，规避风险的优势也更显著，所以他们做如此选择，也就不难理解了。



偏好稳定，恐怕也是人类社会共通的。比如在日本，有四个职业可以被尊称为“先生”——公职人员、教师、医生、律师，有意思的是，这些也多是“稳定”的职业。稳定，很多时候意味着由公共财政保障，具备一定的公共性，也就由此衍生出了择业吸引力以及职业荣誉感。

有意思的是，对于名校毕业生，舆论场总是有很多“自以为是”的期待。今天，他们选择了体制内引发社会关注；之前，北大学生卖猪肉、清华学子回乡种地、人大学生街头流浪等等，也都让舆论惊诧万分。



名校毕业生似乎天生是被“观察”的对象，他们常规也好、反常也罢，都免不了被评头论足一番，试图从中试图梳理一些“社会规律”。



这种观察也有一定道理，不过在人才流动日趋自由、多元的当下，我们不妨对各类选择都抱以充分的尊重，也不必对职业贴标签，似乎某个行业只能匹配某个层次的人才。



从新闻上看，既有手握多篇SCI论文却选择当基层公务员的毕业生，也有摆脱名校光环、体制内身份专职说脱口秀的演员。大多数人偏爱“稳稳的幸福”，但也不乏追求“心跳加速”的，个人偏好必定是正态分布。



所以，名校毕业生追求稳定抑或是逸出常规的人生选择，其实都没必要太过惊讶，无论从人性特征还是社会文化来说，这些都没有什么奇怪，我们也要尊重他们的选择。



当然，在肯定稳定吸引力的前提下，让高端人才有更多流向，让人才红利均匀分布于社会的方方面面，这也是值得思考的。其中的题中之义，当然也是完善行业规章制度，提高相对应的社会支持，让各行各业都能共享一种稳定感和踏实感。