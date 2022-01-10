“电话发我”，“霸气”背后是一座城市的担当

来源：新京报

作者：和生

“电话发我。”深圳卫健委这份“霸气回应”，引发大量网友点赞。

据新华社报道，1月8日，深圳市卫健委微信公众号“深圳卫健委”发布《1月7日深圳新增2例本土确诊病例，基因测序结果为德尔塔变异株》文章后，有网友留言求助，“昨晚9点在龙华中心医院做的核酸，产妇等着住院要核酸证明才能入住，什么时候能出结果啊？12小时了。”“医院预约做的核酸，不是大规模免费筛查做的，能不能优先安排，因为真的挺急。”

随后，文章作者“深圳卫健委”回复称，“电话发我。”截至1月9日10时许，这短短四个字的回复，已经收到了1.8万次点赞。“深圳速度！”“被深圳卫健委感动到了”“电话发我，2022年目前看到的最霸气的四个字”……网友的热情，被这短短四个字迅速点燃。

据悉，求救网友的请求很快就获得了反馈，相关信息被迅速转交龙华中心医院处理，医院发现其样本系由第三方机构检测，随即联系该机构，上传检测报告。从在“深圳卫健委”公众号发出求助信息到核酸检测结果上传，仅约两个小时，求助网友的妻子顺利入院，目前情况稳定。

通常情况下，微信公众号只是信息发布平台，并非“求救热线”和“应急服务平台”。但是，深圳卫健委微信公众号的“小编”，能够对求助信息迅速给出回复，既展现了一份主动担当，也透露出“深圳卫健委”这个政务服务号背后，有一套完备的应急信息反馈机制。

也就是说，“深圳卫健委”微信公众号的“小编”，不只是一个单纯的新媒体运营编辑，还承担着民意收集反馈的角色，并能触发深圳卫健委建构的应急反馈系统。

我们还能够看到，在这个系统中，深圳卫健委的公众号编辑和龙华中心医院可以通过“微信群”直接联系。而这样直接、畅通的沟通渠道，或许只是其众多应急响应群之一。

这番处置流程，呈现出清晰的问题解决推进链。从快速地响应网友的请求，到及时、精准地找到对接机构和对接人，再到顺利解决问题，反映了深圳卫健委应急反馈机制的完善、高效，以及工作人员的认真负责。

可以想见，如果没有一套高效、清晰的应急反馈机制，“电话发我”这简短有力的四个字，可能就不会发出。这起应急处理事件，看似网友与小编的一次偶然互动，却可能避免了一起悲剧的发生。而其顺畅的处置流程，也是城市精细化治理的一次微观呈现。

以此而言，“电话发我”这四个字的背后，也是一份沉甸甸的责任感，彰显着一座城市对民众的关爱与担当。无论在当前的疫情特殊时期，还是日常的城市治理中，政务服务都需要这样一份“霸气”和给力，让“回复者”敢于担当，让求助者心怀希望。