任泽平建议央行多印2万亿人民币，用10年多生5000万孩子

来源：中国经营报

经济学家任泽平发文称，尽快建立鼓励生育基金，中国央行多印2万亿（人民币，4300万新元），用10年社会多生5000万孩子，解决人口老龄化少子化问题，让未来更有活力，而且不增加老百姓、企业和地方负担，我们研究认为现在只有这个办法最务实有效可行。

1月10日，泽平宏观发布《解决低生育的办法找到了——中国生育报告》，报告表示，根据调查显示，低生育的主要原因是生养孩子成本太高、房价太高，占比分别为41.5%、27.2%，因此降低生育养育成本是主要出路，建立鼓励生育基金的支持率高达66.5%。

此前的1月7日，任泽平在微博发布调查问卷：中国总和生育率跌至1.1，在全球最低之一，你认为不愿意生的原因是什么？你支持鼓励生育基金吗？由国家或央行出资金，对每孩每月给予现金奖励。

报告称，根据发达国家经验，鼓励生育资金大部分来自中央政府，地方政府提供额外补贴，设立专门机构建立鼓励生育体系。大多数的研究发现，定期的现金补贴对于生育的影响有正向作用。当前最重要的是由中央和地方政府设立“鼓励生育基金”，从根本上解决地方政府没钱、企业和个人负担过重的问题，支持生育家庭现金补贴、个税抵扣、企业所得税减免、购房租房补贴、建设托儿所等，这在OECD国家行之有效、能够改善生育率。

报告建议，设计可以参考棚户区改造工程和央行碳减排支持工具，最终由央行印钱，不增加地方政府赤字和企业负担，让更多的年轻人生得起、养得起、敢生。

“过去我们印钞票刺激房地产，留下高房价。如果转变为印钞票鼓励生育，将在未来留下一批年轻人，为爱而生，酝酿下一个希望，生就对了。”报告写道。

在任泽平看来，一定要抓住75-85年还能生的时间窗口，抓紧出台鼓励生育基金，再不出台就晚了，不要指望90后00后。中国育龄妇女正在以每年300万-400万的速度在下降。原因也很简单，就是75年-85年的这批人还有多子多福的生育观念，而90后和00后不要说生二胎或者三胎，很多人甚至连结婚都不愿意。根据数据显示，2018年中国的单身成年人口还有2.4亿，其中处于独居状态的就有7200万人，预计到2021年这一数据可能会涨至9200万人。从2013年起中国的新婚登记人口人数逐年下降，2020年年新婚登记人数只有813万对。所以，想要鼓励生三胎还是要看75年-85年的这批人。

对此，不少网友表达了不同意见，“这凭空多印出来的2万亿本身就是对购买力的剥夺，就是在制造通胀，收取隐形铸币税。加重老百姓，企业和地方的负担啊。”

还有网友指出，“凭空印钱让你去花会造成物价上涨，新闻天天都在谴责美国多印了钱造成了通胀，因为美元通胀让全世界消化，中国没有那个能力，只能让国内老百姓承担。”