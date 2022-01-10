杀妻骗保之后又一大案！为骗保用斧头自断脚趾…怎么揪出的？

来源：北京商报

作者：陈婷婷、胡永新

惨不忍睹的“自断筋骨”与“杀妻骗保”一样，引起很高的社会关注度，一度登上热搜榜。

据媒体报道，2021年4月6-10日期间，一女子龙某花费了1.3万元（人民币，下同，2800新元），共计购买18种保险。同年4月13日，龙某用斧头自断两根脚趾。10天后，分别向各保险公司申请理赔，理赔金额达到43万元。

2021年7月6日，经湖北同济法医学司法鉴定中心鉴定，龙某左足损伤系锐器作用所致，但与被鉴定人所诉左手持斧头意外脱落致伤方式不相符。湖南省凤凰县人民法院认为，其行为已构成保险诈骗罪。

保险专业律师李滨对北京商报记者表示，保险诈骗案件从事故的角度分为两种，一种是事故本身是真实的。被保险人为了骗取更多的保险金，以及不属于保险责任范围，然后通过伪造证据的形式，变得符合保险责任范围的骗保。另一种是故意制造保险事故的骗保。龙某案则属于后者。

在北京格丰律师事务所合伙人郭玉涛看来，骗保呈高发态势主要原因是保险理赔、核损都是网上进行，越来越便利化的同时，有些人利用这个条件编造一些事故，编造一些图片，动起了骗取保险金的“歪脑筋”。

记者了解到，除了伪造虚假病例、篡改检查报告等花式骗保外，更为惨痛的是“杀人骗保”。此前，台州戴某因炒股、炒虚拟货币亏损负债260多万元，为缓解经济压力，戴某毒妻骗保。

巨额保险金使得少数不法分子铤而走险，社会道德风险频发。执法部门不断进行严厉打击的同时，监管部门使出“三头六臂”，从科技、信息共享等方面下功夫，各地银保监局也在不断加强保险反诈的宣传。

随着科技进步，监管部门借力互联网技术、大数据和人工智能旨在更有效揪出保险欺诈行为。2021年5月，银保监会下发《关于运用大数据开展反保险欺诈工作的通知》，针对车险、意健险、农险、保证保险等重点领域，组织开展欺诈线索筛查、串并、移送，进一步健全制度机制和信息服务保障，深入推进大数据反保险欺诈工作。

据银保监会通报，截至2020年12月，全国保险业共向公安机关移送欺诈线索2万8005条，公安机关立案千余起，涉案金额近6亿元，抓获犯罪嫌疑人近2000人。

对于监管对保险欺诈持零容忍的态度，郭玉涛表示，保险诈骗高发一是在损害保险公司的利益，二是损害中国的金融秩序。另外，到头来也会损害到其他被保险人的利益上。因为保险诈骗犯罪行为增多，保险公司肯定在理赔上更加严格，对其他被保险人类似的保险事故会更严格地审核，理赔效率会变慢；在款项方面，给付上会更慎重。