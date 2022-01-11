“不敢声张”的宠物殡葬业

来源：中国青年报

假如在路上遇到一只死去的动物，你会怎么做？95后宠物殡葬师杨滇黔用行动给出了答案。他常做公益火化，帮忙处理死在公园或路边的宠物遗体，“把它们当成自己养的毛孩子一样，每个生命都值得被尊重和善待”。

在北京城郊的一个村庄里，有家不起眼的宠物殡葬店。大门上连块招牌也没挂，就是为了避免麻烦。店面负责人刘月(化名)拿出各种证件，不好意思地向中青报·中青网记者解释：“村民觉得晦气经常举报，想让我们搬走，但我家确实是正规经营，每次检查都没有问题。”

一份数据显示，仅2020年，中国城镇犬猫数量已经超过1亿只，一年就有100多万只宠物尸体需要处理。天眼查数据显示，近两年里，中国每月新增宠物殡葬相关企业数量超过230家。未来，这些数据可能还将上升。

选址是宠物殡葬店都会遇到的难题

“选址是每家宠物殡葬店起步时都会遇到的难题。”2015年，李超在北京五环附近开了家名为“宠慕”的殡葬馆，后因某些原因辗转迁到了丰台区，“跑好多地方都没找到，幸亏有客户帮忙。”俊光也提到，他曾把自己的宠物殡葬馆——“彩虹星球”开在一个产业园里，告别室的哭声影响到隔壁公司的员工和客户，结果一直被投诉，干了1年就停业搬迁，“要有安静隔音的独立空间，还要大门开阔能停车，这样主人就不用抱宠物走太远”。

搬到新址后，为减少麻烦，宠物殡葬店仍然“不敢声张”，客源的开发又成了一个新问题。虽然美团、大众点评、58同城等平台上均能搜索到部分店铺信息，但店主感到平台更多起到的是评价反馈作用，在引流方面并不理想。几位接受采访的从业者都认为，目前口耳相传仍占主流，“总不能向准备或正在养宠物的朋友推荐殡葬店，跟‘诅咒’似的。只能等社会慢慢进步，让宠物殡葬发展成一种习惯。”

“死亡是不可预测的，所以我们没有淡旺季之分，消费场景也是低频的。”李超说，每次看到报道中“年入百万”“零成本、零门槛”等字眼，他就觉得“荒谬可笑”，“我们店员月收入其实与普通上班族无异。”6年里，他见过许多怀揣暴富梦的宠物殡葬馆倒闭。重重困难下，自己的“宠慕”还能存活的原因，李超归为是热爱、坚持、能吃苦，“至少干两到三年以上才能看见收益。”

“我那家店刚开业就碰上新冠肺炎疫情，后来才步入正轨，至今也没实现盈利。”俊光强调，宠物殡葬师并非暴利职业，更像是心理疏导师，“门槛低但要求共情性高，只有同样热爱才能和顾客感同身受。”“宠慕”丰台店店长王嘉成也同意这个观点，他建议想入行的年轻人深思熟虑，“应聘者很多，但留下的都是真正爱动物的人，因为我们面对的是布满血迹或苍老发臭的宠物遗体”。

宠物殡葬并非“垃圾焚烧”

谈到辞职改行做宠物殡葬师的原因，李超表示，当年他在爱犬去世后考察了好几家殡葬公司，条件都很差。最后实在没办法，把它送去殡仪馆时，工作人员没做清理直接处理掉了，“就像焚烧一件垃圾，让我心里很难受。”于是，“宠慕”应运而生，同时也是目前市场上绝大多数商家的经营模式，“除猫狗外，我们也为金鱼、蜥蜴、羊等所有宠物的主人提供服务”。

从流程上说，主人应在宠物死后3小时内将其运送到宠物殡葬公司，因为超过6个小时，尸体上可能会出现细菌、病毒等，危害人类健康。随后，宠物殡葬师会对宠物遗体进行清理和装饰，为宠物留下脚印、毛发等做纪念，在告别室中做完告别仪式后，宠物将被运送火化。为了让主人放心，火化全程商家会录制视频或进行直播。骨灰被收入环保布袋或骨灰盒后，主人可以选择寄存或带走。

记者通过走访和网上搜索后发现，宠物殡葬店会根据宠物体形大小来定价。火化一只宠物猫、狗的价格，分为800元、1200元、1500元3种。当然，更多商家会选择称重的方式，在北京、上海等地，10斤以内的宠物服务费用为500-800元，超过10斤的价格单计。另外，有些商家或宠物医院也提供集中火化的服务，收费较低，一般在200至400元，约为1对1价格的一半。

除了基础的殡葬服务外，商家一般还会提供纪念品等增值服务，涉及费用最高可达数十万元。比如3D克隆布偶、爪印银牌、宠物骨灰吊坠、手绘宠物骨灰罐等，而宠物骨灰制作的钻石价格甚至可以超越天然钻石，1克拉的价格超过14万元。

无论是宠物标本还是安乐死，宠物殡葬师们工作中常遇到许多难题，因为目前这方面在法律法规上还处于空白，很多地方需要从业者们自我约束。李超告诉记者，在“宠慕”做安乐死要经过非常严格的步骤，在线上仔细询问后，还需主人带宠物到店内做观察，再经过宠物医生评定后，最终才会实施，“这是在做好事、结善缘。”剧照师张文超就是因此与俊光成为好友的，“我特别感激他，能让我的猫咪体面地走。”

期待行业“健康成长”

目前，各宠物殡葬馆都是招聘人才后自行培养。据俊光介绍，培养一位零基础的宠物殡葬师至少要3个月时间，包括话术业务、清理技术培训等内容。李超强调，对于该行业而言，实战经验非常重要，店里的新员工都要见习半年左右，这也是对顾客负责。不过，仅依靠商家的个人道德，行业是无法“健康成长”的。

因为国内没有对口该行业的专业教育，也没有相应资格证书的考取与培训，与入殓师相比，宠物殡葬师的业务水平及素质参差不齐。艾瑞咨询发布的《2021年中国宠物消费趋势白皮书》显示，中国宠物行业进入了有序增长的稳定成熟期，宠物殡葬业却被从业者们称为“正在野蛮生长的灰色产业”。

记者通过天眼查App查询后发现，不少宠物殡葬公司的经营范围都是“销售动物殡葬用品”，甚至有的是“销售日用品”“技术推广服务”“宠物用品销售”。有从业人员告诉记者，目前没有宠物殡葬相关的明确法规出台，所以他们经营起来常常“无据可循”。刘月告诉记者，宠物殡葬服务涉及市场监管、民政、农林、环保等诸多部门，监管尚属空白，“每次被举报，来的部门都不一样，我们自己也不敢说证件一定齐全，但就是不知道缺啥，该去找哪些部门办理哪些手续”。

宠物墓地也曾引发不少争议。记者通过咨询北京天达共和律师事务所律师钱宙了解到，根据土地管理法，坟墓不得占用耕地建设，就算是林地和荒地也涉及土地用途的转变，也必须办理审批手续，而宠物墓地方面则是立法空白，因此宠物墓园商家应该没有相关资质。

随着日前“欧阳娜娜体验宠物殡葬师职业”等话题频上热搜，包括俊光在内的许多从业者备受鼓舞，俊光认为，宠物殡葬行业未来前景广阔，并且相信，随着中国法律的不断完善，加上关注者与高素质从业者的不断增多，行业的规范化进程会愈来愈快。

只靠宠物殡葬师做“摆渡人”远远不够

假如在路上遇到一只死去的动物，你会怎么做？95后宠物殡葬师杨滇黔用行动给出了答案。他常做公益火化，帮忙处理死在公园或路边的宠物遗体，“把它们当成自己养的毛孩子一样，每个生命都值得被尊重和善待”。

李超同样如此，3年来店里为6000多只宠物火化遗体，其中就包括流浪猫狗，还曾联合基金组织在北京开展“马路天使”计划，为1000名志愿者免费提供必要的工具，用于收殓流浪动物遗骸，并提供1000多次公益火化服务。

不过，只靠宠物殡葬师做“摆渡人”远远不够。王嘉成说，每年都有从新疆、云南等地赶来送宠物最后一程的顾客，“我家狗当时去世后只能埋树下，算是我的一个遗憾。”宠物主孟雯称，她所在的城市里没有宠物殡葬店，身边珍爱宠物的朋友或许会带去大城市，但绝大多数人不会浪费时间和金钱，只能随手丢到垃圾堆或河里，草草处理。

有专家提醒，任由宠物遗体流向社会，可能会造成疫病泛滥，正常死亡的动物可以火化或深埋，选在居民较少且远离水源的地方挖两米左右的深坑，并在遗体上覆盖一层较厚的生石灰以避免致病物质扩散。此外，还可以选择更加文明环保的网上宠物纪念碑等方式替代墓地。

动物防疫法规定，动物死亡后应当按照规定进行无害化处理，任何单位和个人不得随意处置。但是，现实情况正相反，有媒体报道，北京市养犬协会曾到市政、环卫部门调研，得知尤其是到夏季，环卫工人常从垃圾桶里捡到仅用塑料袋包裹的猫狗尸体，更不必说大量流浪猫狗的“身后事”。

流浪动物的出现，归根结底是人类弃养造成的，如何凭借法律手段对这些乱扔宠物遗体及弃养猫狗的人施以处罚？钱宙表示，现有法律并未充分保护动物的基本生存权利，“一些人的行为虽然损害了动物的利益，但目前仅能从道德层面谴责”。对此，包括宠物殡葬师在内的多位受访者发出呼吁，希望人们踊跃为动物保护法“投票”，助力国家早日完善动物保护及遗体处理等相关法律法规。