没故事的玲娜贝儿 为何让人“上头又下头”？

来源：北京青年报

从“上头”到“下头”，短短几个月，作为社交平台顶流的“玲娜贝儿”，如同坐了一趟“过山车”。

作为迪士尼新推出的IP形象，由工作人员扮演的玲娜贝儿玩偶，每天都会出现在上海迪士尼公园与观众互动。因为可爱的造型和风趣的肢体语言，很多人喜欢上了这只粉红色的、拥有毛茸茸大尾巴，还会现场拔剑的狐狸。

有人评论，“玲娜贝儿”的本质是圈粉能力超强的“流量偶像”——因为它没有出现在任何一部动画片里，也没有代表作，但却能很快赢得年轻人的喜爱。

现象

玲娜贝儿“上头” 排队两小时互动30秒

年轻人对玲娜贝儿很“上头”。(“上头”是网络流行词，指一时冲动；与之相应的，“下头”指扫兴。）

“刚开始只是觉得这小狐狸很可爱，还没有上头。”网友小云告诉北京青年报记者，“后来在朋友圈看到各种玲娜贝儿的表情包和视频消息，越看越觉得喜欢。”

线下，大量年轻网友特意奔赴迪士尼，辛苦排队2小时只为和玲娜贝儿互动30秒。迪士尼乐园出售的玲娜贝儿玩偶，上架即被秒杀。更有大量网友愿意为玲娜贝儿氪金——从黄牛代购手中加价买玩偶。网友玺然告诉北青报记者，她在网上代购了一个正版的迪士尼玲娜贝儿挂件，最终以200元成交。“可能因为热度，有点贵”。电商平台上，动辄一千多元、两千多元的玲娜贝儿正版公仔，有上百位顾客争相买单；而在二手交易网站上，一整套三个玲娜贝儿公仔被开出了5888元的高价。“玲娜贝儿渐渐变成了检验男朋友或者老公爱不爱我的标准——他愿不愿意为了我花大价钱，或者找各种渠道去买一个玲娜贝儿。”研究流行文化消费的青年学者、伦敦国王学院博士王宁馨如此总结“玲娜贝儿”现象。

线上，玲娜贝儿一经推出，就成为了“流量担当”，表情包被广泛传播，相关短视频播放量也颇为可观。因为上海迪士尼位于浦东新区川沙镇，网友还给玲娜贝儿起了“川沙妲己”的昵称。2021年底，玲娜贝儿登上了时尚杂志封面。

对年轻的粉丝群体来说，虚拟偶像意味着可靠。网友玺然告诉北青报记者，“这种虚拟偶像成为了一些人心中的‘女儿’，给人带来向上的人生态度。”玺然说，“她不仅不会塌房，还能永远年少貌美。”

“玲娜贝儿走红，和流量明星的逻辑很相似，平台流量逻辑直接和商业逻辑挂钩，让玲娜贝儿一步步出圈。”传播学博士、从事粉丝文化研究多年的北京师范大学艺术与传媒学院青年教师尹一伊在专访中对北青报记者说。

王宁馨认为：“在文化消费层面玲娜贝儿和达菲家族的流量人物有很大影响力，和他们‘没有原作’有关系。”王宁馨说，“因为没有‘官方作品认证’的故事，所以人物的性格和文化意义能够被粉丝二次创作，比如大家给玲娜贝儿起外号叫川沙妲己，说玲娜贝儿是个女汉子等等。这些并不是迪士尼赋予它的，而是粉丝二次创作出来的。大家觉得自己能够影响这个偶像的性格，就会有更高的热情和参与度。”

争议

频登热搜 玲娜贝儿为何能“破圈”

玲娜贝尔系列产品9月首发即引发抢购，之后有人在网上高价抛售引发质疑。对此，上海迪士尼方面曾回应，迪士尼从未进行饥饿营销，玲娜贝儿毛绒玩具为常规商品，后期将会不断补货，建议消费者理性对待。

尽管如此，玲娜贝儿的故事很快就进入第二阶段：因为粉丝众多，很快玲娜贝儿的粉丝群体就有了分化。

首先是“狐狸人偶粉”和“扮演者粉”的争论。争论的重点在于：“人们是更喜欢人偶的那层皮，还是更爱里面扮演的人？”这种争论很快出现了分化，喜欢玲娜贝儿人偶形象的粉丝被称为“狐狸粉”，喜欢内在扮演者的粉丝被称为“内胆粉”。而且形成了鄙视链：“狐狸粉”看不上“内胆粉”——“内胆粉”则认为，可爱的人偶都是由人扮演，应该尊重。“玲娜贝儿的可爱，是工作人员的功劳”。

就是内胆粉们也各有所爱。一位技术流网友分析，“目前认为，（玲娜贝儿）的扮演者可能至少有三名女生。或因为身高不同，导致同一款玩偶服裤子穿在身上之后有形态差异。区分靠裤子：七七（七分裤）、九九（九分裤）、堆堆（堆堆裤）……划分的标准也很简单，七七是大大咧咧，九九是清清甜甜，堆堆是活泼好动。”由于扮演者的不同，玲娜贝儿的性格特征，也是不同的。对此，内胆粉们也是各有所爱，彼此之间形成了不同喜爱流派，争执不断。

直到“玲娜贝儿下头”等词条登上热搜，玲娜贝儿粉丝群内部，开始产生了更剧烈程度的讨论，与此同时，这也让玲娜贝儿在更大范围里破圈了。

“玲娜贝儿下头”事件，来源于有网友认为玲娜贝儿对不同游客区别对待——一位来合影的女孩因站错了位置，玲娜贝儿“很生气”，在拍照时跑到了很远的地方，双手交叉在胸前，让人感觉很傲娇；另一位女孩在排了两个小时的队之后，希望玲娜贝儿摇摇尾巴，玲娜贝儿则直指出口，作出踩“爱心”的动作；而一旦碰到帅哥，玲娜贝儿又互动又牵手，很是激动——这些视频被网友剪辑后发布到各大社交平台，引发热议。

于是，新一轮争论又开始了——“玲娜贝儿是不是双标？”“七、九、堆，是哪位‘内胆’造成了如今的情况？”“人们的关注点应该集中在人偶上，还是应当集中在扮演者上？”

很多人开始感叹，玲娜贝儿不再可爱，“我下头了”。

在网友Rzx看来，玲娜贝儿的诸般傲娇更多是在“故意”活跃气氛。“当然，如果是演职人员个人问题，希望迪士尼加强培训，圆人们的童话梦，至少要让游客感觉到不虚此行。”

也有相对理性的年轻人表示，“上头”“下头”几番热潮背后的最大受益者或许并非玲娜贝儿本身。

网友小云告诉北青报记者，“感觉玲娜贝儿就像是一种潮流。”小云认为，就像是之前同学们热衷开盲盒，抑或是前任迪士尼偶像星黛露，大家的热情风起云涌，又快速云淡风轻，“毕竟智者不入爱河，流量的时代大家都在追崇潮流。玲娜贝儿之后，还会有新的潮流到来。”（文中熙然、小云、Rzx为化名）

对话

引导粉丝的基础是先理解粉丝在干什么

如何看待玲娜贝儿热？北京青年记者专访了长期致力于粉丝文化研究的传播学博士、北京师范大学艺术与传媒学院青年教师尹一伊。

虚拟人物“实体化”承担偶像功能

北青报：玲娜贝儿为什么能具备那么高的热度和圈粉能力？

尹一伊：我希望能从粉丝文化的角度来看待这个问题——当虚拟人物正逐渐实体化、人类化，并开始逐渐承担一些真人所承担的偶像功能时，这个虚拟偶像如何与粉丝建立情感联系，很值得研究。

一方面玲娜贝儿确实很可爱，大家喜欢很正常。另一方面，在“流量明星”这件事上，玲娜贝儿的底层逻辑和流量明星确实相似。

流量偶像大部分并不是在贩卖他们的代表作或者业务能力，而是靠贩卖人设和某些可供想象的特质来吸引粉丝，而这些人设特质往往不是现实生活中触手可及的。

大家在网上说玲娜贝儿可爱、傲娇、暖心等等，这是因为玲娜贝儿被包装成了具有某些特质人格的明星——这是典型的流量明星的逻辑。

粉丝站队背后是在争夺话语权

北青报：如何看待“人偶粉”“内胆粉”争论？

尹一伊：这是伴随虚拟人偶偶像而来的很重要的文化问题：你喜欢的是这个偶像本身，还是扮演他的人？

粉丝喜欢偶像是因为一些具体的特质。“过渡客体理论”认为，粉丝需要在他崇拜的客体身上找到一些特质，以此来沟通自己的精神需求和现实世界——这些特质是粉丝在现实生活中很难去抓住的、见到的。

大家对玲娜贝儿的讨论也正因如此：一些人喜欢人偶本身可爱、毛茸茸特质，一些人喜欢工作人员在扮演玲娜贝儿时展现的活泼、傲骄……这些特质出现在一个人身上很正常，但玲娜贝儿只是一个有着很强表演性的人偶偶像，最终会导致这些特质和人格是割裂的，于是人们会把人偶和扮演者分开来看，从而引起争论。包括大家对扮演者七七、九九、堆堆的猜测和拉踩，本质上还是关于扮演者和人偶的争论所致。至于成为一种流量的现象，是流量逻辑和技术逻辑在助推。

北青报：玲娜贝儿只是虚拟偶像，但粉丝依然会为了它争吵和站队。为什么粉丝文化总是会伴随各种各样的争论？

尹一伊：在流量时代，一旦在社交网络里上了热搜，偶像可见的范围增大了——从小的粉丝圈子进入了更大范围的公众视野。这个时候，粉丝会开始争夺对话权。

可见度可以理解成出现在公众视野中的范围。拿玲娜贝儿举例，当有各种各样的网红，各种意见领袖，包括表情包去讨论它，上热搜……玲娜贝儿就从粉丝圈出圈到了更大的社交平台，在资本逻辑和平台技术的共同作用之下，它的可见度增加了。

玲娜贝儿走红后，有人认为是人偶可爱，有人认为是里面的扮演者可爱。持有不同观点的人希望自己能获得更多的支持，就会开始大量发帖。

也不是说“有饭圈就是会吵架”，而是当偶像有了大范围的可见度之后，粉丝存在半不得已的状态：我要让大家看到对我偶像比较好的内容，所以必须要把我不想让公众看见的内容刷下去。

粉丝间的争吵其实可以理解成大家会为了维护偶像，去争夺话语权。

随时“狩猎”粉丝群体移情快

北青报：以前大家喜欢一个明星，会很长情。但如今，粉丝对偶像的感情会很快迁移。这说明了什么？

尹一伊：虽然现在大家在说“下头”，但争论还在持续。这表明，偶像还有热度。对年轻粉丝，特别是很多00后来说，成为粉丝是他们的生活方式；加上偶像产生的速度也很快。所以，年轻人可能今天喜欢这个，明天喜欢那个，随时处在一个“狩猎”的状态里。这段时间是玲娜贝儿，过一阵子则变成迪士尼或者环球影城推出的新偶像。

“偶像-粉丝文化”是年轻一代的生活方式。如今，很多人一讲到粉丝，就会预设批判的立场。我觉得应该先理解粉丝到底在干什么，理解“偶像-粉丝”底层逻辑到底是什么。毕竟，引导的基础在于理解。

当今虚拟偶像产业发展中，有两个并行的趋势：偶像特质的虚拟化，以及玩偶偶像的实体化。玲娜贝儿身上集中体现了这个趋势。人偶背后的扮演者、他们的体验、粉丝在其中的角色，以及所谓的“内胆”等等，都可能会成为新的议题。在新的粉丝经济环境里，相信很多虚拟人物都在尝试这样的探索。

潮流档案

姓名：玲娜贝儿

昵称：川沙妲己

生日：9月29日

事迹：热搜榜“霸榜”

自“出道”以来，玲娜贝儿在小红书已有近600万篇笔记，在抖音上有超过3.6万个相关视频，整体播放量累计超16亿次，而微博“玲娜贝儿”话题词条的阅读更高达5.6亿，被讨论超过380.8万次。北青报记者梳理发现，截至2021年底，其已经至少26次登上微博热搜榜，其中11次冲上热搜榜TOP10，3次问鼎榜首，平均在榜时长为5.7小时。