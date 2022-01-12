“剧里看重播”是对观众不尊重

来源：北京晚报

作者：侯江

日前，中国国家广播电视总局发布新规，要求常规剧集正片时长不少于41分钟，“前情回顾”和“下集预告”内容不在正片时长范围内，时长原则上均不超过30秒。新规一出，网友好评如潮。

观众早就发现，同样的剧情，先在“下集预告”里看一回，再在正片里看一回，还不得不在越来越长的“前情回顾”里再重温。如此注水，将堪堪二三十分钟的实际剧情，生生稀释成四五十分钟。如此这般，原本只有一二十集的剧，就可以扯到四五十集。剧集越长，贴片广告时间越长、植入广告的空间越大，制作方、播出平台收回成本的机会自然更多。所以，绑架观众在“剧里看重播”、拉长剧集以博取更大的商业利益，便成为共同套路。

曾经有观众因为某爆款电视剧长达十几分钟的前情回顾投诉到相关管理部门，主管部门因此责令相关卫视对剧情大幅度重叠的问题进行整改。然而，“剧情不够重播凑”仍然严重，甚至在国家广播电视总局发出“30秒”严格时长规定后，当下热播剧的“前情回顾”依然没有精简。

此举毫无疑问就是以营利为目的对剧集注水。此外，大篇幅的闪回、无效剧情以及完全多余的插曲等均在此列。这些套路直接使电视剧品质降低，而且，对创作者也是一种伤害。这种行为短期内似乎能快速赢利，长远看则是杀鸡取卵。

电视剧注水屡禁不止，说明“按集计价”的交易模式应得到尽快调整。只有这样，才能向以质取胜的方向发展，让真正有创作良心、精心为观众服务的出品方和播出平台，挂起实打实的金字招牌。