“搏”三胎的孕产妇们 高龄生产发生率高了不少

来源：广州日报

随着中国三孩政策的放开，不少高龄的妈妈也有了“搏”三胎的打算。不过，对于这些孕产妇来说，这个过程并不轻松,不少备孕妈妈甚至要第三次通过剖腹产生产。

为了生三胎，这些孕产妇都经历了怎样的波折？本报全媒体记者近日进行了调查采访。广州医科大学附属第三医院/广州妇产科研究所所长陈敦金教授告诉记者，如能在35岁之前生当然最好，生三胎要做好充分的孕前检查。

医院：高龄生产发生率提高 “愿意花时间陪孩子”是共同前提

陈敦金是广州医科大学附属第三医院/广州妇产科研究所所长、广州重症孕产妇救治中心主任，知名妇产科专家。他从事妇产科工作30余年，现主要从事重症孕产妇急救、重症管理及相关技术研发。

就在几个月前，一名52岁的孕妇经过陈敦金的调理治疗顺利产下三胎。他表示，从过去他接触的生三胎案例来看，生三胎的群体和经济条件并没有必然的正相关。“并不是说经济条件越好，生三胎意愿越强。那些生三胎的群体有一个共同特点，那就是有强烈的生育意愿，并且愿意花时间来陪伴孩子，对生育给自己工作和生活带来的影响没那么在意。”

以他所在科室为例，三胎妊娠的占比不到10%。尽管40岁以上怀孕的占比并不高，但和以往相比，（高龄生产）发生率还是高了很多，但随着孕妇生产年龄的提高，胎儿畸形的发生率也会增高。

陈敦金介绍，高龄生产主要有几种情况，一部分是有计划的高龄怀孕；另一部分是没计划的高龄怀孕，比如本来存在不孕不育问题、多年来一直在努力怀孕的女性；还有一部分是择期高龄，比如现在很多女性本来结婚就晚，等到其生育时就已经是高龄产妇。

适龄三胎妈妈： 三胎仍选择顺产 “我和丈夫都喜欢小孩”

2021年12月21日，30岁的张紫鹃（化名）在广医三院产下一名男婴，她也是陈敦金接诊的。“三孩政策是国策，当然要支持，我和丈夫都喜欢小孩。”张紫鹃说。

记者采访张紫鹃时，她的身体还有些虚弱。她说，相比前两个孩子，备孕三胎时各种怀孕反应都要大得多，每次症状来袭时，她一整天都不想吃东西；而晚上睡觉对她来说也是十分煎熬，常常在不停翻身换睡姿的过程中熬到天亮。

因为之前生产出现过大出血的情况，张紫鹃说，这次三胎生产对自己来说真的有些风险。在生产时，医生询问她是否顺产，她语调坚定地选择了顺产。

张紫鹃在6年时间内生了3个孩子，6年来她几乎一直在家中带孩子，这对于此前习惯了职场打拼的她来说实属不易，直到去年9月老大上小学一年级，张紫鹃的任务才稍微轻松一些。

在张紫鹃看来，自己的家庭条件只能算是中等。“很多事情不是说条件完全具备了才去做，如果考虑太多可能就做不成了。”她笑着说，在生三胎之前，母亲一直给她宽心：“三孩生下来，不就是添双筷子一起吃饭嘛。”

张紫鹃也坦言，在生三胎之前并没有考虑孩子出生后会带来多大负担的问题，因为她觉得，大人不一定非要提供多么优渥的环境孩子才能成长。“能吃饱饭，不饿着肚子，有父母陪伴在身边，我觉得就很好了。”所以在生三胎之前，张紫鹃并没有什么心里顾虑。

准三胎妈妈：前两胎都是剖腹产 但仍决定“搏一把”

在众多准备三胎的妈妈中，32岁的美玲是比较有代表性的一类———她推崇“多子多福”的传统观念，生育意愿较为强烈，她怀孕快4个月了，刚从外院转入陈敦金所在科室。

美玲告诉记者，除了家中的长辈，自己身边的朋友中生三胎的并不多。美玲加了一些怀孕妈妈群，在这些讨论群中，尽管也有来自家里人的压力，但一些妈妈都表示不继续生。得知美玲怀了三胎，不少人都对她表示佩服。

2015年，美玲与丈夫结婚，同年生下女儿；2017年，美玲生下第二个孩子，是个儿子。

美玲坦言，因为自己生前两个孩子时都是剖腹产，第三次怀孕如果孕囊着床在子宫疤痕上，那就很危险。医生告诉她，这种情况一旦发生，就需要立即终止妊娠。所以从她入院的那一刻起，陈敦金就密切留意着她的症状。“一旦出现15周破水的情况，胎儿就很难保住了。”陈敦金说。

美玲告诉记者，自己还是决定搏一把。“医生看了我前两次的怀孕记录后跟我说，因为前两次宝宝出生时胎位不正只能剖腹产，所以我的第三胎剖腹产可能性更大。但三次剖腹产，大出血的风险也很大。”

陈敦金介绍，一般来说，剖腹产的次数越多，手术的风险就会越高。所以，对于像美玲这样的孕妇，必须加强护理。

高龄三胎妈妈：大宝二宝已长大 46岁时她决定生三胎

除了像美玲和张紫鹃这样存在一定生产风险的三胎产妇外，陈敦金也经常会接触到一些高龄备孕三胎的案例。

刘梅今年47岁，去年她通过剖腹产的方式生下一个儿子，这也是她的第三个孩子。她的大女儿去年9月已经上了大学，小儿子也已经上初中。

刘梅的家庭条件不错，她的丈夫是做生意的，之前因为三孩政策没放开，刘梅一直没生三胎；如今，大女儿已经上大学，小儿子也已经住校。“从儿子住校的那一刻起，我一下子感到自己肩上的担子全都卸下来了。而且政策放开了，所以我决定要生三胎。”

刘梅说，在备孕三胎之前，自己做了充分的准备。“现在再生三宝，我有足够的时间去陪孩子。并且有了带前面两个孩子的经验，我相信在带三宝时会更加从容，可以把教育大宝和二宝的经验用在三宝身上，少走弯路。”

刘梅的丈夫已经50多岁了，在得知可以生三胎后夫妻俩就开始了备孕。因为之前有过一次剖腹产经历，刘梅这次备孕工作做得非常细致。她专门请了中医对身体进行调理，而丈夫也把酒戒了，并且在刘梅监督下每天锻炼身体。

医生告诉刘梅，因为是高龄产妇，会增加宝宝先天性缺陷和无法存活的可能性，所以在备孕三胎时必须格外谨慎。

在得知再度怀孕的那一刻，刘梅心中五味杂陈。但当她把消息告诉两个孩子时，他们都十分高兴。这一次，她的孕期检查非常密集，每一次在医生通报结果之前她都十分紧张，但刘梅尽量让自己保持心情愉快。最终她在38周时通过剖腹产生下儿子。

刘梅告诉记者，因为是高龄生三胎，当时她已经做了最坏的打算。而在她认识的人中，像她这样45岁以上还打算生三胎的不止一个，但她是第一个付诸实施的。“在我成功生产后，我几个闺蜜表示她们也要生。”

三胎妈妈心声：希望增加配偶陪产假天数

对于很多三胎妈妈来说，尽管自己是冒着风险生育，但一想到即将出生的孩子，她们又瞬间变得坚强起来。对她们来说，更希望的是国家能够在鼓励三胎生育的相关政策上进一步完善。

准三胎妈妈美玲怀孕的这段时间，她的母亲忙坏了。每天除了送6岁的外孙女上学，老人家还要照顾4岁的外孙上幼儿园，一旦遇到小朋友感冒发烧，难免手忙脚乱。

而对孩子的父亲来说，三个孩子也是“甜蜜的负担”。美玲夫妻俩的育儿支出日益增多，重担落在了丈夫肩头。“没办法，三宝出生后花销更大了，现在能省则省。”

美玲坦言，随着三孩的到来，全家的负担也重了很多，她希望国家能在三孩配套政策方面有更多支持，比如增加产假天数；作为三胎妈妈，张紫鹃也有着和美玲一样的企盼。原本她打算在二宝上幼儿园之后回归职场，但随着三孩的出生，这个想法只好暂时搁置。在她看来，为了三个孩子，做出这样的牺牲是值得的。

此外张紫鹃表示，如果国家能给配偶更多的带薪陪产假就好了。“丈夫在带宝宝的过程中也能发挥很大的作用，孩子在小时候与父亲建立亲密关系，对其成长很有好处。”

专家建议: 生三胎最好在35岁之前 做好万全之策

尽管接触过很多“搏”三胎的妈妈，但陈敦金表示，在适宜的年龄妊娠才是好的选择。“35岁之前生三胎最好，每2~3年生一个是比较好的节奏。”

他告诉记者，高龄怀孕之后胎儿畸形的发生概率本来就高，在生产时出现早产、宫内窘迫等意外的概率也会高很多。“建议高龄产妇在怀孕之前先找医院了解清楚，做好万全之策。要把身体调整到适合怀孕的状态，防止一些严重并发症的发生。”

去年，陈敦金接诊过一名妊娠合并肺动脉高压的孕妇，“如果本身有肺动脉高压，妊娠会导致心肺负担加重，对孕妇和胎儿都有害；还有一些妊娠合并遗传疾病，也是不适合再怀孕。” 陈敦金表示，国家出台了三孩政策，符合生三胎身体条件的育龄女性，在国家鼓励生育的政策下积极备孕，于国于家，都是好事。