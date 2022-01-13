免费学配音轻松月入过万？“0元学”忽悠何时休

来源：北京青年报

作者：车横

当前，中国在线音频市场规模稳步扩大，越来越多的人开始关注录制有声书赚钱的机会。据新华社报道，有些商家乘机在网络平台推销各类“声音培训班”。有些培训班大多先以“免费专业声音培训”“帮联系高收入兼职”等承诺招揽学员，但学员们在高价购买课程后，并不能实现广告所称“轻松月入过万”“培训完保障就业”，有的甚至还背上网贷。

0元学配音能轻松月入过万？如果有这样的好事，培训机构早就门庭若市、人山人海了，哪还需要打广告促销？天下没有免费的午餐，“门槛低、赚钱多、赚钱快、躺着赚”等花式宣传，满满都是套路、处处设有陷阱，就等着“鱼儿”接连不断地上钩。

类似瞎忽悠并非个案。“0元学理财”“0元学剪辑”“0元学写作”“0元学画画”……但凡有一定市场需求的技能，都能和“0元学”挂钩。此外，“偷偷考个证”现象也与此大同小异，部分培训机构用天花乱坠的宣传，怂恿网友花钱考心理咨询师、健康管理师、消防工程师等资格证书，但实际上这些证书大多没什么含金量。

这些靠忽悠赚钱的培训班不仅侵犯了消费者的合法权益，还破坏了培训市场正常秩序，如果不加以治理、规范，可能会产生“劣币驱除良币”的逆淘汰现象。对此，仅仅提醒消费者理性鉴别远远不够，还要让践踏职业操守、违法违规的不良培训机构及其“帮凶”付出沉重代价。

类似“0元学”培训班涉嫌多重违法违规。对这类套路，《消费者权益保护法》《广告法》《反不正当竞争法》《网络安全法》《电子商务法》等都有相关惩处条款。除依法依规惩治不良培训机构外，涉事网络平台也难辞其咎。很多消费者轻信商家忽悠，恐怕和网络平台的“背书”密不可分。此类培训班多在各大网络平台投放夸大、虚假招生广告，严重误导了消费者的判断。

目前，对此类培训班的监管还存在一定的模糊地带、交叉地带甚至真空地带。应依法明确相关部门的监管权责，提升监管的有效性、针对性，压紧压实相关网络平台的责任，让类似“0元学”培训班没有容身之地。诚信守法是不容践踏的底线，践踏底线者就应被逐出市场。