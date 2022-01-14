新东方教父俞敏洪逐梦演艺圈

来源：“字母榜”公众号

作者：薛亚萍

1月8日，俞敏洪在个人公众号“老俞闲话”发文提到：由新东方投资的影业公司去年制作了一部关于“大凉山少年篮球队”的励志电影。这部原本定位网路电影的影片，现在要走院线渠道，俞敏洪同时表示，未来新东方或许还会进一步投资励志电影。

2013年，电影《中国合伙人》上映，俞敏洪看过之后说：“现实比电影更加残酷。”虽然影片中的成东青和俞敏洪相差甚远，但骨子里他们是一样的人：生活再难，也一如既往的追梦者。

被网友戏称心灵鸡汤大师的俞敏洪，一直热衷于对外输出关于梦想和奋斗的价值观。而投资拍电影在俞敏洪看来，也是输出价值观、教化他人的一种方式。谈到投资电影时，俞敏洪曾表示：“我认为影视一定是教育领域的一个不可分割的部分，或者说它跟教育有着密切的关系。”

2014年，俞敏洪首当PE进入影视行业，投资一家影视公司；2016年，与陈铁铭和求伯君一起成立影业公司，引得外界猜测，俞敏洪是不是要拍《中国合伙人2》。

此后五年，俞敏洪成立的影业公司没有掀起大的水花。直到双减令下，新东方图谋未来转型，俞敏洪将励把励志电影单独拿出来进行讲述。

这与新东方目前的处境不无关系。

俞敏洪谈到，双减之后，新东方辞退员工六万人，退学费、员工辞退N+1、教学点退租等现金支出近二百亿。而截至2021年5月31日，公司现金流及现金等价物为16.12亿美元，短期投资34.35亿美元，合计约50.47亿美元（约合人民币326.34亿元）。

砍掉K9业务后，营收减少80%，新东方急需找到新方向。除教育领域，新东方的跨界转型首先在成立大型农业平台，但出师不利，第一场助农直播销售额只有500万元人民币，而没有俞敏洪现身的直播间，七场助农直播销售额不到90万元人民币。

《大凉山少年篮球队》的发行渠道转变，印证了励志电影是俞敏洪寻找新百亿生意的一个重要路径。

俞敏洪本身就是一个典型的励志故事。他的演讲、直播和书籍，也一直都在尝试和年轻人对话，虽未必对所有人适用，但其中不乏真诚。

双减之后，这位励志明星的形象更加丰满複杂。俞敏洪的励志鸡汤，素有庞大的粉丝群体，而这种优势应用于电影中，或能极大填补中国励志电影这一垂直赛道的短板，一如吴京对爱国题材电影的深度开掘。

为拍摄电影《中国合伙人》，导演陈可辛一直想和影片原型之一俞敏洪对话，但是在电影《中国合伙人》首映礼之前，俞敏洪拒绝和陈可辛或任何演员见面。他多次澄清，新东方并未参与投资《中国合伙人》。

在影片首映礼结束后，俞敏洪被请上台，他说：“尽管电影的情节很精彩，但现实中的故事更加精彩，朋友之间的纷争更加残酷，但友情也更加浓厚。”俞敏洪有些失望，认为导演把自己拍得太窝囊了，“电影中发生的事情和实际发生的事情差了很远，人物性格也和我们现实中的个性差太多。”

比如电影中有一个情节：新东方跟ETS打官司，成东青大段地背诵美国各种法律章程。有人就此提问：“俞老师，你真的背过那些章程吗？”俞敏洪说没有，只是读过关于美国知识产权的法律条款。

也许是对这部电影的不满，也许是从电影大卖里看到商机，在俞敏洪心中埋下了一颗种子。就在一年后，也就是2014年，俞敏洪旗下的洪泰基金开始进军电影业，首笔投资是向自在影业注入近五千万元人民币。

而洪泰基金是由俞敏洪与投行人士盛希泰共同成立，背后出资人还包括老牛基金会创始人牛根生、华谊兄弟董事长王中军等商界精英，以及高翎资本张磊等投资人士。

据当时一位接近新东方的内部人士透露：“新东方一直在努力输出自己的价值观，拍电影可能会以一个更有趣更直接的方式来实现这一切。”

但自在影业未能完成俞敏洪对电影行业的佈局目标。俞敏洪也一直希望新东方人的故事能够影响更多的人，所以当2016年7月，原润亚影视董事长陈铁铭和金山公司创始人求伯君找到俞敏洪，希望成立影视公司的时候，三人一拍即合，成立了彼格影业。

俞敏洪希望将更多新东方年轻人的故事搬到萤幕上，“挖掘两代人的故事，把他们的故事搬上萤幕，让正在奋斗的年轻人能够从中得到奋斗的启示。”

企查查数据显示，新惟影业（曾用名：彼格影业）成立于2016年，注册资本3111万元，北京东方卓永投资管理有限公司为第三大股东，持股19%，俞敏洪为董事之一，最终受益股份18.81%。

彼格影业成立当天，就启动了一支有24人备选的小鲜肉组合，筛选12个年轻人进击演艺圈。当时就有媒体报导称新东方教父俞敏洪跨界推出24人鲜肉男团，投资彼格影业或拍《中国合伙人2》。

然而《合伙人2》没有等到，去年，在俞敏洪的推动下，新惟影业参与投资了一部关于大凉山少年篮球队打进北京的电影。

2020年，四个彝族少年站上北京东单篮球场的新闻引起俞敏洪的关注：他们来自四川大凉山腹地的甘洛县阿沙莫村，生活贫困，起初篮球架只是由一个树桩撑起来的，然而在阿木教练的带领下，训练条件逐渐改善，并且有了队名“凉山黑鹰”。

这些篮球少年为梦想奋斗的经历，契合俞敏洪对励志故事的诉求，因此成为初代试水品。

俞敏洪想要的励志电影，会是什么腔调？

这或许要从俞式鸡汤说起。一般来说，人在迷茫、困惑以及需要振奋的时候，会想到去听励志鸡汤、看励志电影。而俞敏洪和张朝阳、刘强东等网红企业家不一样，他的言说，始终是更贴近年轻人的。你可以嫌弃他的教诲缺乏营养，但很难说他伪善。他一路走来，也践行着他口中的哲学。

俞敏洪一直认为，痛苦没有意义，扛过苦难，那才是财富。两次高考失利，第三次考上北大；没有钱出国留学，便打工赚钱被北大通告批评；曾两次被绑架，死裡逃生；新东方上市以来的是是非非，与合伙人分崩离析……俞敏洪经历了跌宕起伏，在近日的一档节目中，俞敏洪说：“人生是一个战场，我愿意继续在战场上，只要我的精力和能力还能跟得上。”

所以，双减之下，俞敏洪并没有原地踏步，而是往前探索。根据新浪科技报道，最近三个月里，新东方陆续投资成立了多家新公司，包括职业中介、食品经营、互联网信息服务、化肥销售、智能机器人研发等。

俞敏洪非常善于和年轻人对话。不仅在各大高校演讲，还出版专门写给迷茫年轻人的书籍，针对当下年轻人面临的一些困境，表达自己的看法和态度。

他也善于和受到年轻人推崇的人物对话。

2020年，俞敏洪曾对话珠峰“探路者”王静。王静也是一个励志人物，同样出身于农村，白手起家，从餐厅服务员做起，与合伙人用十年时间将探路者做到上市，并曾4次登顶珠峰。2014年的时候，用143天完成了地球九极7+2登山探险项目，刷新世界纪录。

双减之后，俞敏洪也没有闲着，仍然在为年轻人架起一座与世界沟通的桥樑，比如不久前曾对话刘大铭和陶勇医生。

生于1994年的刘大铭，因先天残疾，经历过十一次大型手术，曾与死亡擦肩而过，却仍然与伤痛对抗，考入曼彻斯特大学，是一位年轻的励志作家。

陶勇医生，在2020年1月因为一起医患纠纷，被歹徒用菜刀连砍6刀，在住院和手术两周后脱离了生命危险，却无法再进行手术。在这样的打击之后，陶勇医生成立公益基金，为更多失去光明的孩子带去医疗保障。

在和俞敏洪的对话中，遇到人生困境如何树立信念并站起来的话题必不可少，俞敏洪至今仍能自带流量，证明此类鸡汤受众基础之众。

今天的年轻人，在面对困难、挫折和压力的时候，在自我怀疑、逃避和退缩之后，都希望得到鼓励，励志电影以其特有价值而广受欢迎。

在知乎、豆瓣等社交平台可以看到很多人都在询问“有没有励志电影推荐”，原因不外乎 “看了可以纠正自卑等不良情绪”“最近太丧了想打打鸡血”“想看励志电影充充电”“看完心情放松重燃对生活的希望”等。

而网友的推荐被国外电影刷屏。在类似“一生必看的励志电影”盘点中，《追梦赤子心》《阿甘正传》《肖申克的救赎》《光荣之路》《风雨哈佛路》皆为常客。

对中国电影而言，励志品类是片蓝海。

并非没有人拍励志电影，去年由演员郑恺主演的体育竞技电影《超越》拿下1.43亿元票房，豆瓣却只有5分。在贺岁档中异军突起的黑马电影《雄狮少年》也传达了另一种励志故事：人生就像舞狮，上山下山。更早时候，网友把有喜剧标籤的《喜剧之王》《钢的琴》也都列入励志电影。

《中国合伙人》在2013年拿下了5.41亿票房，豆瓣评分7.6。关于这部影片的评价两级分化，喜欢的人把它比作中国版的阿甘故事，不喜欢的人认为这是一部抽空现实的拙劣励志片。

这或许是励志电影普遍存在的问题，正如影评人@木卫二曾在评价《中国合伙人》时说，一部成功的励志电影不在于告诉所有人他们很有钱，而是可以告诉观众，成功者也有不堪一击的时候。

五年之后，《中国合伙人2》姗姗来迟，票房惨淡，豆瓣评分4.1。

目前来看，相比国外，国产励志电影的剧本创作是硬伤，且力所不及处，很难再归罪审查尺度因素。

对俞敏洪来说，这是坏消息，也是好消息。作为最会讲励志故事的商人，他能否把相应电影品类带到全新高度，既有难度，亦有可能。