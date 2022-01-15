基金圈一年定英雄，输家要向谁交待？

来源：第一财经网

作者：邸凌月

近日，某财经大V在平台写道，某明星基金经理踏空了2021年的新能源车行情，导致业绩远低于预期，公司就打算增聘一位基金经理共同管理，这位大V还表达了叹息，觉得基金应该看长期投资。

另一财经博主随后转发并表示，为了给渠道交待，最近已有基金经理打算写道歉信。

虽然暂时未看到明显的公告，但这一操作在基金圈并不罕见，泓德基金的邬传雁就曾经历过，更有私募人士称，不过是要找个人背锅而已。

明星基金经理的煎熬2021

2021年，A股“得新能源车者得天下”，前海开源的崔宸龙完成百亿基金经理的高级进阶、包揽“双料”冠军，宝盈基金陈金伟、金鹰基金韩广哲等“中生代”凭借优秀业绩而被熟知。

与此同时，易方达张坤旗下产品最大跌幅接近30%；萧楠的产品普遍下跌12%；南方基金史博年内新基金大跌18%；景顺长城刘彦春的产品跌幅10%~22%不等；鹏华基金王宗合管理产品数量超10只，平均跌幅14%；中欧基金葛兰大部分产品下跌6%；兴证全球谢治宇、广发基金刘格菘旗下基金平均小幅上涨2.4%、3.2%。

截至2022年1月13日，这些基金经理的产品暂未发布增聘公告，但这一方式在圈内并不罕见。2021年8月28日，泓德卓远混合增聘基金经理于浩成，与邬传雁共同管理基金。8月30日，邬传雁七连问怒斥总经理“为何被关闭交易决策权”、“是否想重蹈泓德裕泰覆辙”、“增聘基金经理，不需要和原有的基金经理讨论吗？”等，而次日鸿德基金和邬传雁的回应证实了此事件。

Choice显示，邬传雁是一位有20多年经验的投资老将，任期最佳回报201.9%，截至2021年三季度末，管理产品规模超300亿元，2021年仅有一只基金微弱上涨0.49%，其余全部下跌，平均跌幅12%。

此事件后，鸿德基金作为“个人系”公募的代表，内部管理也受到质疑，有业内人士表示，“个人系”标签犹如一把双刃剑，公司决策权集中、速度快，但也存在缺乏制衡、依赖核心人物的问题，会更加重视投研、渠道，但这个需要耐心的行业，有的“个人系”公司老板半年、一年看不到业绩的起色，路子可能就会变相。

公募写信、私募更爱道歉

“‘给渠道一个交待’实质上是‘给投资者一个交待’。”一位私募基金研究员告诉记者，不管是公募还是私募，都会面临这个问题，私募如果你前期为公司盈利颇丰，但有一年业绩亏损，老板可能会直接开掉你，说白了就是找个人背锅。

华南某公募基金人士跟记者说，自身所处的公司会给基金经理三年的考核维度，但是每个季度都会有小总结，如果逻辑自洽，即使当时行情不在此，公司也是允许基金经理坚持自己风格的。

对于给渠道、投资者的交待，自2021年以来，《致投资者的信》成为公、私募基金的主要方式，给投资者心里“按摩”，包括景顺长城、平安基金、信达澳银、中欧基金等，更有汇安基金直接道歉。

这一操作也沿用至今，2022年开年即遇连跌，基金净值普遍大幅回撤，上述微博提到的“最近已经有不少基金经理开始写道歉信了”，记者在网上搜索到，今年以来，已有平安基金、工银瑞信、华富基金公开发布《致投资者的信》，内容大同小异。

有投资者直言“业绩一段时间不行就道歉是谁发明的毛病”，基金公司首先应该尽心尽责管理好产品，而不是只为了收取管理费，其次，基金公司平时做好投资者的陪伴，尽可能让投资者和基金经理多进行有效沟通，了解基金经理的投资逻辑，也多给基金经理些时间与包容。

不同于公募《致投资者的信》的温和，近日已有多家私募公开道歉。例如百亿级私募慎知资产创始人余海丰通过个人公众号的方式称，运作满一年的产品，总体上表现马马虎虎。但相对于（公募）同行的表现，是自2012年有公开业绩以来的最差。给各位投资人、渠道朋友发自肺腑的说声：惭愧！

千亿量化私募巨头幻方高管则是通过微信朋友圈致歉投资人，称最近几个月跑得不好，十分抱歉，投资者不难受是不可能的，所以骂我们完全接受，就是千万莫动手哈，就算动手也别打脸。

漂移VS坚守

事实上，A股具有明显的行业轮动特征，市场风格在不同行业中不停切换。今年赚钱最凶的行业，明年也有可能亏得最多。此时基金经理很可能会为了追求短期业绩放弃自己擅长的投资领域，而去追求市场热点，造成基金风格漂移。

不难发现，2021年踏空新能源的基金经理不少是行业老将，管理百亿或是千亿的规模，虽然回撤大，但从长期重仓股来看，他们坚守着自己的投资理念，不漂移。

一位公募人士提醒到，如果基金是经常向不同领域漂移，那就会有很大风险，因为能够持续抓住行业轮动主题的基金经理，在市场中非常少见，如果由于风格漂移导致基金表现大幅波动，则需要考虑转换到那些风格稳定、能够坚守自己“能力圈”的基金经理。

2021年，公募基金蜂拥至新能源赛道，宁德时代距离取代贵州茅台成为“一哥”仅一步之遥，全年来看，贵州茅台仅上涨3.57%，宁德时代涨幅达到67.55%。

极致的行情受到监管的关注，并在9月中旬，监管部门对部分风格发生偏离的基金产品进行了重点关注，要求重点说明持仓是否符合基金合同。相关基金经理也正在对基金产品的持仓进行调整。

而在监管口头指导前的2021年二季报中，工银文体产业股票A、C合计重仓宁德时代254.56万股，持股市值13.61亿元；中欧互联网先锋混合A、C合计持有95.57万股，持股市值5.11亿元；工银新金融股票A持有宁德时代57万股，持股市值3.05亿元。另有宝盈互联网沪港深混合、天弘互联网混合、南方教育股票、博时互联网主题灵活配置混合等基金亦如此。