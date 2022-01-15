雪中悍刀啊，你为什么那么慢

来源：北京青年报

从声势浩大的宣传，到豆瓣5.7分，《雪中悍刀行》迎来了一个高开低走的收官。

《雪中悍刀行》改编自网络作家烽火戏诸侯的同名架空玄幻武侠小说，就粉丝体量来说，它可以算是“男频”(“男生频道”的简称，指更贴合男性读者趣味的网络文学)大IP。剧集的主创集结了编剧王倦、演员张若昀等2019年爆款剧《庆余年》的原班人马，不少观众都以《庆余年》的标准来审视《雪中悍刀行》，期待看到同等质量的呈现。但很可惜，《雪中悍刀行》起跳很高，但终究没有摸到《庆余年》的线。

《雪中悍刀行》超50亿的播放量为平台交上了一份不错的答卷，但从观众的视角看来，它自播出起始终伴随着争议，并在及格线边缘徘徊。在现在这个武侠题材稀缺的时代，《雪中悍刀行》为什么明明沾着题材的光，却让人感到遗憾？

武侠片，侠义是骨，武打是皮，剧情是血肉。从这三个角度看，《雪中悍刀行》优点很明显，缺点更明显。

人物塑造表现中上

先说侠义。武侠中，江湖是一个不可分割的元素。有人的地方就有江湖，因此，看武侠更是看人，侠义就存于江湖中的每个人身上。从人物塑造来说，《雪中悍刀行》做得确实算中上水平。

一方面，原著创造的世界非常宏大且完善，朝堂、市井、沙场面面俱到，还有一些类似于主角“处处留情”等不便在影视剧中表现的内容，想要做好主线的改编很难。另一方面，江湖就是由形形色色的人组成，想要保有武侠的味道，就必须兼顾主角、配角甚至是龙套的人物塑造，这点更是难上加难。以这些为前提，《雪中悍刀行》的表现确实可圈可点。

首先，侠义在大多数人物身上都立住了。虽然剧中人物的追求不尽相同，但他们大多有着自己心中的“道”。主角如北椋世子徐凤年潇洒恣意，不愿遵从父亲的安排，立志要走出自己的路：要守护北椋，更要守护家人和每一个普通人的安稳。小配角如马夫老黄，从一开始的不愿面对失败，隐藏身份、能力，甘心当一个马夫，到后来在与徐凤年的相处中破除心结，从容面对命运，无畏赴死。龙套如老兵许涌关，武力值不高也没有任何背景，作为北椋军幸存的老兵也从不后悔当年的杀戮，因为他做的一切都符合他的“道”——为天下打出太平。

就连反派的所作所为也有比较清晰的源头和逻辑线。比如宰辅张巨鹿给北椋设下的一道道障碍，也只是因为他忠于皇室，尽全力削藩是他的分内之事。而赵楷一路追杀徐凤年，也是源于自己的身份和野心难以匹配，他身为皇室私生子无权掌权，但他追求的是至尊之位，因此需要通过乱世来出头。

但难以避免的，还是有诸多角色流于工具化。比如徐凤年的几位红颜知己：南宫仆射、红薯，还有给徐凤年送经验的武当掌门王重楼、吴灵素等等，他们的故事在这一季中没有空间展开，完全成了没有感情的NPC，有故事背景，但是没有任何细节支撑，形象非常扁平，就像是徐凤年困了后被递上来的枕头。

打戏不好最失好感

本剧最受人诟病的点是武打。武侠剧“皮相”好看是最基本的要求，很难想象一部号称武侠题材的剧集，居然能让这样空有特效加吊威亚的武打情节赤裸裸地呈现在观众眼前。

其中最让人无法忍受的是慢。都说“天下武功唯快不破”，导演偏偏大量运用升格镜头，让观众欣赏慢动作。升格镜头的武打也有拍得好看的，比如王家卫的《一代宗师》。而它好看是因为快慢得宜，能体现出武打的“打”字，它是有节奏、有动感、有击打感的。这需要导演、摄影、灯光和武术指导等各个职能角色的全力配合，后期剪辑才能有的放矢。虽然《雪中悍刀行》可以不用对标这样耗时长、预算大的电影，但如今呈现出这种“多而无当”的慢镜头，以及无节奏的打戏，实在是制作上的重大失误。

这样的失误可能与导演一味追求意境和玄幻招数的具象化有关，不能全部怪在武术指导和剪辑头上。但剧中很多武打动作本身也非常难看，这个锅武术指导和演员必须要背。比如剧中的武学奇才南宫仆射，她在雪中舞刀的一段实在是身体力行地向观众展示了什么叫“花拳绣腿”，动作粘连黏稠，对自己的身体没有控制力，更遑论把剑耍得好看了。即便打开二倍速，也还是难以看出任何“武功”的迹象。

与此同时，有称《雪中悍刀行》武打不好看是因为该剧“高玄低武”。“高玄低武”，即更重玄幻，而武侠含量低。这样的观点其实很难说服人，十几年前的《风云》同样是“高玄低武”，武打一样精彩。而本剧官方的定义和前期宣传中都以“武侠”和“江湖”作为卖点，此时武打有差评就与武侠割席，说不过去。而且《雪中悍刀行》的玄幻做得算好吗？南宫仆射初登场的PPT式特效恐怕会成为本剧最大的短板，甚至会作为“梗图”贯穿未来几年的电视剧特效吐槽榜。而其他角色的打斗特效，如火焰、藤条、风、叶子等等，都水平一般，只有剑神李淳罡得到了几个比较像样的场面。

剧情缓慢取舍失当

正如主演张若昀在采访中所说，《雪中悍刀行》更像是一部“公路武侠片”。在这样的叙事里，男主角一路走，一路成长，一路带出支线的故事，让各个角色和整体内容都更加丰满。这样的路数本应该是非常能抓住观众眼球，稳定观众追剧黏性的，但为什么在本剧里却部分失灵了呢？

首先还是慢。本剧包含了太多大段的文戏，同时因为支线人物和事件太多，主线的推进节奏被迫放缓，造成每一集里的信息量不足。如果像其他剧集一样日更两集，那么每天的信息量还是足够支撑观众追剧的。但由于要与电视台每天播出一集的频率保持同步，剧情和更新的缓慢共同造成了对观众的消磨。

再有就是剧情过于“拼爹”，爽点歪了。每一个悬念，反转到最后都会发现是主角徐凤年的父亲在开始埋下的伏笔。“男频文”改编作品的特点应该是“爽”，而这个“爽”应该更偏重主角个人的升级成长，而不是处处都落在其他角色身上，更不用说落的还都是同一个角色。同一个套路重复多了，就让悬念反转都变得普通。

《雪中悍刀行》每集结尾都安排了一段“番外”评书。一开始可能以为这只是对于这一集的总结，可看可不看，但其实里面涵盖了很多重要的故事背景和人物设定。这些内容本来都应该出现在正片里，让故事更加丰满和立体，但是不知为何被挤出了剧集本身，以这种方式补充说明。这也是本剧剧情取舍的失误。

《雪中悍刀行》无论从“成为爆款”还是“成为高质量武侠剧”的角度看，都失败了。它的用心之处观众能够看到，也认可改编有难度，但这并不能成为借口和理由。不出意外，《雪中悍刀行》作为少有的大IP还会继续制作第二部，希望届时可以看到它更加详略得当，以及更好的视觉表现。