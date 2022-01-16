高校就业率数据不高 背后缘由最该被挖掘

来源：北京青年报

作者：任孟山

近日，华中师范大学公布的毕业生就业率，成为舆论场上的热点话题，不但被很多网友点赞，也被不少媒体表扬，被认为发布的是除掉了“水分”的真实数据。

在华中师范大学公布的数据中，2021届毕业的本科生、硕士研究生、博士研究生就业率分别为73.78%、84.81%、86.05%，未就业率分别为26.22%、15.19%、13.95%，未就业率整体为20.95%。

有五分之一的毕业生没有落实就业，跟很多高校公布的基本都是90%以上乃至接近100%的情况，确实有很大的差距。然而华中师范大学却因此获得赞誉，说明人们不完全相信过高的就业数据，更相信跟自己生活和工作中感觉相近的数据。

有些高校公布的90%以上的就业数据也不一定是不真实不准确的，只是跟大家的感觉不太一致，人们难以从中找到共情因素。根据既往的数据以及毕业生在网络上暴露出来的个别“被就业”案例，使得大家认为有些高校的数据存在瑕疵，存在让毕业生“纸上毕业”的可能，所以让人难以充分信任。

有些高校的数据之所以没能完全实事求是，主要是有种种顾虑，特别是对高校自身来讲，有个比较效应：别的高校就业率数据都很高，自己的就业数据如果明显偏低，会影响到学校吸引优质生源。在高校都在抢生源的背景下，压力可想而知。对不少地方高校而言，如果毕业生就业率不高，很多时候也会让地方政府的形象不好。

就业率数据不是“面子工程”，高校当然应该实事求是地公布就业率数据。对上而言，就业率数据是教育主管部门调整学科目录和专业目录的重要依据，是教育资源整体调配的观测点。不仅如此，高校毕业生的就业率数据，也是经济社会发展的风向标之一，是更高层级进行经济社会决策的一种依据。对公众而言，就业率是家长和学生进行学校选择和专业选择的依据。即使对高校来讲，也是其校内资源调配以及专业、院系调整的重要依据。

当然，就业率数据不是唯一依据。例如，从高校管理经验来看，不是就业率数据低就表示专业本身不好，有可能是专业很好，发展前景也很广阔，而就业率数据不好主要是跟师资配备、培养方案、课程设置有关系，不能为行业主流所接受；也有可能是行业自身遇到了阶段性困境，学生就业率不高是暂时现象，而不是行业趋势性衰落所致。

网友点赞华中师范大学的就业率数据，反映了一定的舆论动态，但这件事本身不该成为新闻。就业率数据不管是高还是低，都是正常现象，是对现实实践的反映，现在成为了新闻，是因为在很长一段时间以来的数据都跟社会感知有出入，大家的焦点集中在了数据是否更真实上面。

数据本身不该成为新闻，数据背后的缘由才应该是大新闻。众所周知，在高等教育中，本科生是主体，人数最多，体量最大，华中师范大学的数据显示，超过四分之一的本科生没能落实就业去向，背后到底是学生、专业、学科的原因，还是学校、行业、社会的原因？这才是最应该被挖掘的。

除此之外，当前就业环境也已经发生了变化。相较于原来的“单位社会”，不少学生在毕业之后有了更多选择。他们在高校受到系统教育之后，并不是必须要跻身到某一家单位，甚至并不着急马上就业。这种情况下，跟上述提及的任何外部原因都几乎没有关系，而是学生自身的阶段性人生选择。

坦率来说，中国高校分为不同层级和层次，并不是所有学校的就业率数据都应该被作为办学办专业评判的重要依据。特别是对引领中国高等教育发展的学校，如何让学生受到更全面、更能启迪心灵的教育，这才是最重要的。

在高等教育内容中，至少可以分为博雅教育、知识教育与技能教育三个部分。博雅教育在当下的社会有很多名称，比如素质教育、通识教育、通才教育等，但其意旨均在培养学生成为一个品格健全、品德高尚、洞悉事理、具有公民参与精神的“全人”。

博雅教育是启迪心智、点亮心灯的智慧教育，激发学生的生命活力，鼓励学生作为公民参与到公共生活中，通过训练让学生具有缜密的逻辑思维，以及清晰的表达能力。有些课程看上去是“无用之学”，其实是作为个体终身受益的内容。知识教育基本上可以理解为专业教育，技能教育则主要是操作性质的教育。

就业率数据跟以上三种教育都有关系，但不能因为就业率数据不高，就对学校、学生或某个专业做出否定性评价。就业率数据是一种综合性要素的体现，所以也要综合性看待——数据本身不该再成为新闻，数据背后的原因才该是认真关注的新闻。

作者是中国传媒大学教授、博导

