旅游街区不能简单“抄作业”

来源：经济日报

作者：姜天骄

近日，中国首批国家级旅游休闲街区名单正式公布，引发不少网友热议。很多人为自己的家乡或者曾经去过的地方上榜感到亲切和骄傲，但也有人到国内一些商业街区打卡后发现，这些街区从规划到设计千街一面，不仅毫无特色可言，更缺乏城市人文底蕴，非但不能展示城市的活力，反而成为城市形象的“减分项”。

千街一面现象根源在于缺乏鲜明的地域特色。一些城市将打造旅游休闲街区当成政绩工程、面子工程，不求深入挖掘，也不做精心策划，只会“抄作业”式照搬某些著名街区的成功模式，形似而神不似；还有一些城市开发思路过于单一，将旅游休闲街区等同于仿古街和小吃、纪念品一条街。泛滥的旅游休闲街区不仅让慕名而来的游客败兴而归，还破坏了城市原本的文化风貌。

造成千街一面的问题，还在于商贸形态过于单一。一些旅游街区售卖的小商品被游客频频吐槽：全国一个样，基本都是“义乌制造”。别看街区地处天南海北，街景形态各异，但只要看到这些雷同的小商品，总给人一种“出戏”的感觉，让游览体验大打折扣。

其实，旅游街区可以成为当地非物质文化遗产和老字号的展示平台。经营者不妨主动挖掘、激活埋没在民间的传统民俗、手工技艺，在招商中重点考虑与当地特色产业相结合的项目。在成都锦里，游客们可以一边品尝“张飞牛肉”，一边观看川剧表演，得到物质与精神的双重享受。在文旅融合趋势下，当用文化为旅游“点睛”。

旅游休闲街区不仅是商贸景观，更是文化景观。提起古都南京秦淮河畔的夫子庙步行街，游客一定会想到秦淮灯会、科举博物馆等地标，对当地历史文化的传承构成了夫子庙步行街吸引八方来客的独特魅力。文化可以是传统的，也可以是现代的。北京三里屯太古里建筑设计灵感来自老北京的四合院，如今已成为北京最“潮”商圈、年轻人的聚会地点……无论哪一种发展模式都需要清晰的定位，才能各美其美，让街区拥有持久生命力。

旅游休闲街区不仅是给外地人逛的，更是本地人生活的栖息地。如果仅瞄准外地游客，就会慢慢落后于城市消费升级和商业发展进程。广州永庆坊通过“修旧如旧、建新如故”的改造，不仅还原了粤韵十足的建筑，更延续了祖辈生活方式，古韵与时尚、生活与商业相得益彰。街区要“见人、见物、见生活”，才能真正成为城市发展的活力因子。

此次公布首批国家级旅游休闲街区，对于下一步发展城市旅游休闲、推动文旅融合发展是一次重要机遇。“国家级”称号不是“一次颁发终身悬挂”，同样要用不断创新的经营理念和更好的服务品质，维持街区美誉度，增强街区含金量。纵观古今中外，著名街区不仅可以带动一方商业繁荣，更成为展现城市文化的重要窗口。从这个意义上说，街区的设计者、城市管理者都应该认真思考怎样才能为城市留下永久而独特的文化记忆。