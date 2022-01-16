2022年，电影复苏会和春天一起到来吗？

来源：工人日报

过了元旦是春节，中国电影市场也将上演一年一度的压轴大戏：春节档。2022年春节档期一度有13部影片宣布上映，虽然期间有个别影片宣布撤档，但今年春节档的影片数还是比2021年同期的7部影片明显增加，也比近8年来6~8部的平均片数要高。另一方面，定档影片涵盖多种题材：喜剧、战争、传记、动画……热闹的场面，让今年的春节档再次获称“史上最强”。

根据国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室的统计，2022年元旦档电影市场票房达10.19亿元，超过2019年元旦档10.02亿元的票房，位居电影同档期第三高，打响了2022年中国电影市场“第一枪”。

电影市场苦疫情久矣，2020年新冠疫情发生以来，电影行业遭受重创，在疫情的反复冲击下，电影市场复苏也几经波折。随着市场对疫情防控常态化举措的适应，业内对疫情发展的乐观期盼，叠加不久前发布的《“十四五”中国电影发展规划》政策效应，大家都在期待电影市场真正的复苏能与这个春天一起到来。

又一个“史上最强”

疫情之前，春节档曾迎来一个又一个“史上最强”，直到2020年突如其来的新冠疫情将之打断。

2021年的春节档，在疫情常态化防控背景下创下新高。数据显示，截至2月17日(正月初六)22时，2021年春节档总票房累计超78亿元，总观影人次1.6亿，累计场次285.8万，创中国影史春节档累计票房、人次纪录。

今年的春节档则再次收获“史上最强”的称号。

根据猫眼数据，1月10日的数据显示，2022年春节档共有10部电影，除一部之外，想看人数均已达到上万人，累计想看人数最高的《奇迹》，人数达到38.2万人。整体而言，春节档电影涵盖了喜剧、剧情、战争、动画等类型，丰富多彩。

此前，春节档影片曾一度高达13部。“拥挤”的档期下，有个别影片撤档。1月5日，原本的票房大热门喜剧电影《超能一家人》以“后期工作量巨大，无法按期完成制作”为由宣布撤出春节档。此后两天，《樱桃小丸子：奇幻笔记》和《戏如人生》也悄然撤档。

不过，接下来一个月里，还可能有影片加入。最大的悬念来自《长津湖之水门桥》。作为中国影史冠军《长津湖》目前票房已突破57.73亿元，并且第三次延期到1月16日下映。作为续集，《长津湖之水门桥》的一举一动都备受瞩目。在去年的金鸡百花电影节，制片方宣布该片会在2022年上映，但没有公布具体档期。有人猜测，《长津湖》的延期就是为了无缝衔接续集《长津湖之水门桥》。

“今年春节档，唯一的变数就是《长津湖之水门桥》究竟能不能赶在大年初一上映，如果能赶上，整个大盘的形势就会有变化，也许能创一个新高。”娱乐产业数据服务机构爱梦科技CEO雷鸣表示。

需求+政策，复苏基础已具备

对于今年的春节档，无论是业界还是观众都充满期待。

实际上，虽然疫情有所反复，电影市场已经逐渐适应了疫情防控策略并逐步企稳。国家电影局2022年1月1日发布数据显示，2021年我国电影总票房达472.58亿元，其中国产电影票房为399.27亿元，占总票房的84.49%。全年总票房继续保持全球第一，是2020年票房总量的2.31倍，达到疫情前2019年票房的74%。

业内普遍认为，从需求和政策层面，电影市场已具备复苏基础。

中国艺术研究院副研究员孙佳山表示，“我国电影产业意义上的档期，主要是指春节档、暑期档，还有这几年逐步稳定下来的国庆档。”全球电影市场月度票房走势也表明，中国电影市场存在明显的档期效应。2021年假日档期票房贡献率接近70%，年度票房排名前十的影片基本都背靠重要档期。

“重点档期的票房仍能屡创新高，背后可以看出消费者仍然旺盛的档期观影需求。另外相比2019年，2021年头部影片仍屡破票房天花板，可见观众对优质头部内容的需求仍持续存在。”孙佳山表示。

政策效应叠加，也让业内对电影市场复苏更具信心。

去年11月9日，国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》提出，要努力实现每年重点推出10部精品国产电影，票房过亿电影达到50部左右，国产影片年度票房占比需保持在55%以上，并支持院线公司并购重组，推动资产联合型院线占据市场主导地位，到2035年建成电影强国。这无疑给电影市场注入了一剂强心针。

好作品是最好的复苏剂

虽然今年的元旦假期票房表现不错，但也有“叫座不叫好”的质疑。

以元旦期间上映电影《李茂扮太子》为例，该片元旦档后两日票房呈现30%左右的降幅，豆瓣评分仅4.8分。

好作品是票房表现的基础，也是电影市场最好的复苏剂。这逐渐成为业界共识。

以2021年度为例，春节档和头部影片成为总票房的最大贡献者。春节档电影《唐人街探案3》《你好，李焕英》将档期八成票房揽入囊中。春节档外，头部影片仍然显示出强大的票房号召力，主旋律影片《长津湖》以57.7亿元打破《战狼2》的票房纪录，成为中国影史上票房最高的电影。《我和我的父辈》《怒火·重案》《中国医生》《悬崖之上》《刺杀小说家》等头部阵营影片用实力扛起票房重担。

从目前已定档期情况看，2022年的国内电影市场热闹非凡，各大档期扎堆上映，题材丰富。“疫情逐渐被遏制，大家期待政策层面会有所调整。国外则要看这轮奥密克戎疫情过去之后，何时恢复进入正轨。今年国内电影市场值得期待。”雷鸣说。