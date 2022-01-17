袁咏仪深圳做义工引关注，工作人员：她就是一个热心服务的普通市民

来源：澎湃新闻

作者：岳怀让

据深圳新闻网消息：1月16日上午，在粤海街道名海社区核酸检测点，有一位穿着蓝色宽松牛仔裤、黑色轻羽绒的志愿者。她戴着口罩，扎着简单马尾发型，穿上后背印有“名海社区志愿者”的红马甲，站在核酸检测等待区，给待检居民发放检测凭证。前来进行核酸检测的居民都没有发现，她是香港著名影星袁咏仪。

社区工作人员告诉记者，早上9点许，袁咏仪就和朋友俩人来到核酸采样点，在了解清楚核酸采样的整个流程后，就领到了在核酸采样等待区发放检测凭证的工作。“做得非常认真，到了午餐点，她让其他工作人员先吃，自己晚点吃。”“跟社区其他志愿者一样，她就是一个热心志愿服务的普通市民。”工作人员对记者说，但与其他志愿者不同，袁咏仪说话较少，尽量不说长句，因为她的港腔太重了，怕引起关注。

下午2点左右，核酸采样点一上午的忙碌工作告一段落后，袁咏仪提议与工作人员一起来个大合影，她想向近段时间冲锋一线的抗疫人员道声辛苦！

还有网友在社交媒体晒出前不久袁咏仪丈夫张智霖在参加节目时提到，“我的梦想是去做防疫前线的工作人员，他们是最伟大的”，并称赞这对夫妻一直“有做公益”。

澎湃新闻记者注意到，“网友偶遇袁咏仪在深圳做义工”16日当天在新浪微博、抖音等平台热搜榜上快速攀升。

据深圳广电旗下“直新闻”官微介绍，深圳是“志愿者之城”，是全国志愿服务的发源地之一，我国内地第一个法人义工组织、第一批国际志愿者、第一部义工法规等都诞生在这里。在深圳，每七位常住人口就有一位志愿者。他们来自天南海北、境内境外,“来了就是深圳人，来了就做志愿者”的志愿文化深入人心。

深圳新一轮疫情出现后，众多志愿者在各个核酸检测点协助做好秩序维护、扫码登记、防护指引等工作。不会填信息、48小时内打过冠病疫苗、不戴口罩来做核酸检测、行动不方便的老人来做检测……这样的情况非常多，志愿者们需要耐心地一一引导，由于长时间工作，很多志愿者的声音都是嘶哑的。