为盲盒经营划“红线”，让消费者不再“盲目”

来源：新京报

作者：吴睿鸫

据澎湃新闻报道，上海市市场监管局发布《上海市盲盒经营活动合规指引》，对盲盒经营活动提出系列合规经营建议，包括规范盲盒价格体系、规范营销炒作行为，以及制定未成年人保护机制等，并明确活体动物不得以盲盒形式进行销售。1月14日，上海市市场监管局专题解读了该《指引》。据悉，这一《指引》历时半年多市场调研，旨在为盲盒经营划出行业“红线”。

在盲盒经济乱象频出的当下，上海率先在中国出台行业《指引》，引导其规范经营，可谓恰逢其时，不仅能保障消费者的合法权益，维护社会公共利益，也有利于让盲盒经济告别“盲目”成长，早日步入正轨。

纵观该《指引》，基本涵盖了经营范围、运输、定价、抽取等环节，并制定出切实可行的规范性条款，具有很强的针对性。譬如，《指引》明确，盲盒经营活动应当符合相关法律法规规章的规定，经营范围一般在生活消费、文艺娱乐等领域内。这意味着，盲盒经济不是法外之地，任何盲盒形式的销售行为，均须合法合规，给盲盒经营划出一条“红线”。

针对盲盒消费往往利用信息不对称，进行漫天要价，扭曲供求关系，违背市场经济规律等乱象，《指引》也明确，盲盒内商品实际价值应与其售卖价格基本相当，单个盲盒的售价一般不超过200元（人民币，42新元），不得以盲盒形式抬高普通商品价格。能预见的是，通过价格封顶的策略，可以进一步压缩商家不正当定价、牟取暴利的空间。

尤其值得关注的是，该《指引》要求盲盒经营者将商品种类、抽盒规则、商品投放数量、隐藏款抽取概率等信息，充分告知消费者，并保留完整的概率设定、抽取结果、发放情况记录以备查。明确抽取规则，将投放数量、抽取概率等关键信息公布于众，就可以做到让消费者心中有底数，明明白白地理性消费。

此外，该《指引》还明确，不得向8周岁以下未成年人销售盲盒；不得开展天价炒作、过度营销、饥饿营销等营销炒作行为。这些内容，无疑都是深入市场的调研所得，都颇具现实针对性。

为此，上海此次出台的《指引》，虽仅具有建议性，但仍可视作是盲盒经营行业监管由松趋严的标志，也是职能部门在处理相关消费纠纷时的重要参考依据。

盲盒经济作为新兴消费，让其告别“盲目”生长、逐步走向正轨，是大势所趋。上海此次出台的《指引》犹如一个“引子”，有利于推动相关法律法规与监管制度体系的建设，从而真正实现盲盒经济有法可依、监管有力。