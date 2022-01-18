寒假是检验“最严防沉迷”的试金石

来源：北京青年报

作者：张淳艺

1月17日，腾讯发布寒假游戏限玩通知。结合《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》与实际放假调休安排，今年寒假暨春节假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏，未成年人一共可玩14个小时。

针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，国家新闻出版署于去年8月30日下发通知，明确要求“所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务”。“史上最严防沉迷”政策实施后初见成效，游戏企业普遍进一步加强了防沉迷措施，在规定的限玩时段外，被认证为未成年的玩家几乎都无法登录游戏。

如今，各地中小学陆续放了寒假。随着“神兽”出笼，“防沉迷”迎来一次大考。一直以来，寒暑假都是未成年人梦寐以求的游戏时间。没有了功课的束缚，一些孩子就像脱缰的野马，开始毫无节制地玩各种网游。这不仅扰乱了他们的作息，也严重影响身心健康。据不完全统计，每年寒暑假过后，近视的孩子中有80%到90%的近视度数加深了，增幅多在50至75度之间，有部分孩子一个寒假后近视度数增加200度。

作为“史上最严防沉迷”政策实施后的第一个假期，今年寒假无疑是检验网游“防沉迷”的试金石。腾讯公布未成年人寒假最多可玩14个小时游戏，是根据相关政策和假期调休情况计算出来的。但在现实生活中，能否严格执行“防沉迷”规定，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，还需要有关部门和全社会的共同努力。

首先，网游企业积极履行主体责任。新修订的《未成年人保护法》从去年6月1日起施行，明确将网游企业防沉迷责任写入法律。违反规定的企业，将面临最高为违法所得十倍的罚款。网游企业必须认真履行预防未成年人沉迷网络的义务，严格限制未成年人的使用时长和权限，加大玩家人脸识别频次，及时拦截未成年人租买成年人游戏账号行为，从而有力保护未成年人身心健康。

其次，有关部门加大执法检查力度。上有政策，下有对策。“最严防沉迷”政策实施后，少数网游企业阳奉阴违，继续纵容甚至诱导未成年人沉迷网络游戏。去年9月，北京市文化市场综合执法总队查处未成年人沉迷网游首案，依法对违规企业予以警告、罚款10万元，并对直接负责的主管人员罚款1万元。寒假是游戏消费旺季，不排除一些企业为了经济利益，为未成年人沉迷游戏“开后门”。有关部门要加强执法监督，加大检查力度，对未严格落实的网络游戏企业，依法依规严肃处理，并及时公布典型案例，以儆效尤。

此外，全社会要加强配合形成合力。未成年人“防沉迷”是一道社会命题，不能单靠网游企业从技术上进行阻止。寒假期间，学校、社区和文化部门要组织丰富多彩的文体活动，充实孩子们的假期生活，帮助孩子培养更多的兴趣爱好，找到表达自我、愉悦社交的方式。广大家长也要珍惜假期与孩子共处的美好时光，和孩子一起制定假期计划，多陪伴孩子去博物馆、美术馆等，引导孩子参加社会实践，承担家务劳动，过一个健康愉快的寒假生活。