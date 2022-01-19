当“双减”遇上寒假，“我妈”会怎么办

来源：光明日报

作者：安富海

前不久，笔者去中小学校了解“双减”政策落实情况，绝大多数访谈学生的回答都提到了“作业少了，课外活动多了，辅导班不用去了，心情愉悦了，家庭和谐了”等话语。学生这些俏皮而又真实的回答印证了“双减”的成效。但访谈中也发现了一个亟待解决的现实问题。“虽然这学期我们的学校生活变好了，但寒假马上就到了，不知道我妈会怎么办？”一位小学高年级学生说。带着孩子的问题，笔者访谈了一些家长。家长表示他们也很“迷茫”，其原因主要在两个方面：一是如果孩子假期不上辅导班，谁去管？二是自己不懂如何科学规划孩子的假期学习和生活。事实上，孩子担心和家长迷茫正是“双减”政策需要持续关注的问题。寒假马上开始，如何才能解除家长的迷茫和焦虑，引导孩子度过快乐而有质量的假期生活呢？依据“双减”的要求和《家庭教育促进法》规定，应该从以下三个方面去努力。

家长：提升科学规划和指导孩子假期学习生活的能力

作为家长，首先要明确教育孩子不仅是自己的事情，还是国家的事情；不是可有可无的事，而是必须做好的事，如果做不好就会涉及违法问题。2021年10月23日，十三届全国人大常委会第三十一次会议通过的《中华人民共和国家庭教育促进法》(以下简称家庭教育促进法)明确指出：“父母或者其他监护人应当树立家庭是第一个课堂、家长是第一任老师的责任意识，承担对未成年人实施家庭教育的主体责任。”通过立法的方式明确了家长是孩子教育的第一责任人。

作为家长，要了解教育孩子的内容和方法。家庭教育促进法指出，家长应该在尊重孩子身心发展规律和个体差异基础上，通过亲自养育、共同参与、相机而教、潜移默化、严慈相济、尊重差异、平等交流、相互促进等方式方法，从家庭文化、优良家风、家庭美德、家庭关系；国家观念、共同体意识、家国情怀；社会公德、个人品德、法治意识；兴趣爱好、审美追求、学习习惯、探索精神、创新意识和能力；生活习惯和行为习惯；安全知识和技能、自我保护意识和能力；劳动观念、劳动习惯，自理能力和独立生活能力等7个方面22维度科学地进行家庭教育，引导孩子按照自身的节奏健康成长。

作为家长，要学习规划和指导孩子假期生活的相关知识。家长首先要认识到，孩子的教育需要在科学的理论和方法指导下进行，不学习相关理论和方法就会出现“狼爸”“虎妈”式的不遵循教育规律的失范，甚至违法问题。然而，对于大多数家长来说，并没有系统地掌握教育孩子的理论和方法，也不具备科学规划和指导孩子假期生活的相关知识和能力。因此，要想达到在尊重孩子身心发展特点的基础上，科学规划和指导孩子假期生活，就必须阅读相关书籍、参加相关培训和咨询相关专业人员。

学校：协助家长科学规划孩子的假期学习和生活

每逢寒暑假，负责任的教师都会和家长进行交流沟通，沟通的主要目的是让家长利用假期提升孩子某一方面的知识和能力。当家长问到具体怎么做时，以前大多数教师都建议送到某一类校外培训机构。其实，这一点我们也不能责怪教师，因为教师职前的学习和职后的培训基本没有涉及规划学生假期学习和生活方面的内容，使很多教师不具备这方面的专业能力。按照“双减”的要求和家庭教育促进法规定，学校在今后的教师培训中应该将这项知识和能力纳入培训内容，逐步提升教师在这方面的专业能力。

同时，学校要通过调研，根据家长的需求和关注的焦点问题，聘请相关专业人员通过现场报告、印发手册、网络咨询等方式，为家长传授科学规划学生假期学习和生活的理念、知识和方法。对于城市的家长来说，学校可以通过现场报告、印发手册、网络咨询等方式为家长提供帮助和服务；对于中西部农村及民族地区的家长来说，学校应该根据中西部农村及民族地区家长和孩子的实际情况，通过有针对性地邀请相关专家进行在线报告、录制指导小视频、推送经典案例、提供网络对话与答疑等多种方式持续为家长传授科学规划学生假期学习和生活的理念、知识和方法。通过理论讲解、方法示范和典型案例，引导家长转变观念并能够用科学的方法与孩子一起制定适合孩子的假期学习和生活规划。

另外，学校还应该帮助家长制定学生假期学习和生活建议清单。学校应该会同家庭教育专家、学科教师、班主任、家长和学生代表等相关主体，按照“双减”的要求，根据不同年级学生身心发展的特点，制定学生假期学习和生活建议清单。如对不同年级学生每天起床时间、休息时间、锻炼时间、各科作业时间、劳动时间、自由活动时间等内容进行科学规划，以年级组为单位，形成学生假期学习和生活的建议清单，为家长科学规划孩子的假期学习和生活，帮助学生度过愉快而有质量的假期生活提供参考。

尤其重要的是，学校应该建立假期家校联系机制，为家长假期科学管理孩子提供专业咨询。“双减”实施后的第一个寒假，对“双减”政策实施和家长来说都是一个重大的考验，也会面临很多棘手的问题。因此，需要学校牵头组建家庭教育专业人员、学科教师、班主任等在内的咨询团队，建立家校联系网络平台或网络咨询空间，通过推送相关科学知识、分享优秀案例、在线咨询答疑等方式，为家长管理孩子提供科学指导、帮助和咨询。

相关部门：为辖区内的孩子创建有质量的假期学习和生活环境

“双减”政策指出，要加强部门协同，创新协同方式，推进协同育人共同体建设。针对学生假期的学习和生活问题，教育部门应会同妇联、工会等部门，办好家长学校或网上家庭教育指导平台，推动社区家庭教育指导中心、服务站点建设。

家长所在单位的工会和妇联要为本单位职工子女假期学习和生活提供帮助和服务，在条件允许的情况下，根据本单位职工子女年龄特征、个性化需要，为职工子女提供相应的学习场所、运动场地和学习资源，对特殊工种的职工还有那些寒假期间参加社会公共服务的职工，可安排相关专业人员管理和照顾他们的子女饮食起居，辅导其假期作业，以解决这些职工的后顾之忧。

居委会应该根据本辖区孩子的实际情况，会同共青团、妇联、工会等建立社区家庭教育指导中心和学生假期教育服务点。社区家庭教育指导中心要聘请专业人员为社区成员定期提供家庭教育的指导和家庭教育问题的咨询。社区教育服务点主要解决假期社区成员无法照顾和监管孩子的问题，除了确保辖区内孩子安全和健康之外，还应该为孩子提供开放教室、图书室、运动场馆等各类资源设施，并根据实际情况聘请专业人员组织孩子参与集体游戏、文体活动、综合实践、兴趣拓展等活动。

村民委员会应该依托城乡社区公共服务设施建立村级家庭教育指导中心和假期教育服务点。对于农村外出务工人员，孩子家庭教育缺失或不当的现象普遍存在，假期无人监管问题非常突出。因此，在农村尤其是中西部农村及民族地区急需建立村级家庭教育指导中心和学生假期教育服务点。然而，由于这些地区人口密度小、居住分散，当地家庭教育专业人员匮乏，需要县级政府统筹规划，几个相邻的村委会可以合建一个家庭教育指导中心，专门聘请熟悉中西部农村及民族地区家庭教育专业人员，通过现场或在线的方式为村民定期开展家庭教育指导。在假期教育服务点建设方面，村委会要根据行政村内孩子的实际情况，与高等学校大学生假期社会实践活动、相关志愿者团队联系建立假期教育服务点，为当地孩子提供专业的作业辅导和丰富多彩的兴趣拓展等教育服务。需要指出的是，隔代抚养在我国还普遍存在，如何更新祖父母辈的育子观念也是相关部门开展工作中需要有意识加强的。

总之，“双减”的实施让学生负担明显减轻，睡眠时间已达到或接近规定要求。在这个寒假，我们要守住“双减”取得的成绩，给孩子们一个快乐而有质量的假期。

作者系杭州师范大学教师发展研究中心教授