“先生”莱万：比一年前的自己还要好

来源：北京青年报

说当之无愧也好，说众望所归也罢，反正莱万蝉联国际足联最佳男运动员奖项（世界足球先生），没有引发外界的争议。波兰人在过去这一年的发挥着实太出色了，比梅西好，更比C罗好，甚至比一年前的自己还要好。

错失了今年的金球奖让莱万遗憾不已，但当时就有媒体预测，年底的世界足球先生，或许得奖的就应该是他了。毕竟综合考虑这一年的表现，虽然在国家队层面上未能帮助波兰队有所斩获，但在俱乐部层面，莱万的发挥远比梅西要更加出色，因此即便当时金球奖第7次颁给梅西，大家也相信，“先生”的殊荣大概率会给莱万，这也算是一种更为合理和公平的结果。

最终，波兰人如愿连续第二年当选年度最佳。去年他击败了C罗和梅西，而这一次，他战胜的是梅球王和萨拉赫。在投票中，莱万得到教练投票535分，队长投票555分，媒体投票589分，球迷投票353714分，以上得分按照比例系数转化为综合得分48分。而梅西与萨拉赫分别得到了44分与39分。

上赛季，莱万以41球打破由已故传奇球星盖德·穆勒保持的德甲单赛季进球纪录，夺得了德甲冠军、德国超级杯冠军、欧洲超级杯冠军以及世俱杯冠军，各项赛事出场60场打进69球还有11次助攻，效率惊人。因此从赛场的表现来看，莱万的这次捧杯绝对是实至名归。

对于这次获奖，莱万深有感触：“我非常自豪，这是一种荣誉，感谢我的教练和我的队友们。我们非常努力地工作，这座奖杯是奖励给我身边每个人的，去年发生的一切让我难以忘怀，我一直梦想着打破穆勒的进球纪录，我认为这是不可能的，但我做到了。我想感谢我所有的粉丝，没有球迷就没有足球。我们努力发挥自己的最佳水平，给球迷们提供快乐，并使足球成为世界上最精彩的节目。最后，我想感谢我的家人和朋友的支持。”

如今已33岁的莱万依然是欧洲最炙手可热的中锋之一，在C罗这两年状态出现滑坡的情况下，莱万却仍旧保持着高水平，在同位置上能和他相提并论的恐怕只有皇马的老将本泽马。但从数据上来看，法国老将显然没有莱万这般“炸裂”，莱万的“世界足球先生”头衔当之无愧。