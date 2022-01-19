吐槽被判侵权，合理差评与恶意诽谤的边界在哪？

来源：工人日报

作者：陈广江

近日，一起关于“差评有风险”的判例火了。北京一高校考研生和另一用户因在某网络平台发表了对 “文科考研网”的差评，被诉至法院。法院一审判决二被告向原告公开赔礼道歉，消除影响；分别赔偿原告经济损失2500元；分别赔偿原告为制止侵权行为的开支772.5元。近日，原告和两被告都提交了上诉书。

基本案情是：考研生因购买过相关复试课程，基于体验，在网络平台留言“文考虎视眈眈在微信上拉架，谁敢实名谁必定被网暴”等，法院认为相关用词构成名誉侵权。另一用户的评价中则含有“烂、白给都不要、恶心”等用词，虽然其表示被盗号，但由于未能提供证据，被法院判定构成名誉侵权。涉事网络平台上还有若干网友发表了相似评价，原告认为平台审核不力影响了企业效益而将其一并列为被告，后因平台删帖而对其撤诉。

上述判决让不少网友担心：以后还能不能给商家差评了？好在，相关方均已提出上诉，纠纷尚未了结。

根据《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解释》第九条的规定，消费者对生产者、经营者、销售者的产品质量或者服务质量进行批评、评论，不应当认定为侵害他人名誉权；但借机诽谤、诋毁，损害其名誉的，应当认定为侵害名誉权。可见，这确实存在评价分寸的把握问题。

合理差评与恶意诽谤的边界在哪儿？司法实践中通常从以下几个角度去考量：差评是否基于真实交易而得出，差评的次数与交易的次数是否基本对应，差评所陈述的情况是否基本真实、客观，差评是否已实际损害经营者的名誉。

网络时代，人们的衣食住行等都越来越离不开网购，差评更是司空见惯。消费者出于自身消费体验而给出的差评，能否算作恶意侮辱、诽谤，或者评价“差”到什么程度能够构成恶意侮辱、诽谤等侵权行为，确实需要一个明确的说法和参考。期待上述案件最终审理和判决，能够实现一种普法效果，能够对现实中消费者和商家之间的纠纷化解有所指引和帮助。