杀仓鼠与否必须回归科学防疫讨论

来源：香港01

铜锣湾宠物店Little Boss有职员及顾客确诊带有Delta（德尔塔）变种病毒，而店内也有多个仓鼠样本验出阳性。专家判断很有可能出现仓鼠传人个案，于是港府于周二（18日）宣布“杀鼠令”，使全香港出售仓鼠之宠物店停业，并将所有宠物店仓鼠人道毁灭全港。同时，政府又呼吁在12月22日后购买仓鼠的市民将之交予政府处理，估计要处理多达2000只仓鼠。

事件引起包括动保人士在内的强烈批评，认为政府不顾及小动物生命。小动物的生命无疑值得尊重，然而就好像禁食肆晚间堂食等其他政策一样，防疫措施难免会有一定的负面影响。社会在讨论公共政策时，应该以科学理性为本，而非感情用事。

学者：隔离或检测不可行

政府推出杀鼠令是担心仓鼠可能成为传播媒介之一，包括袁国勇与许树昌等传染病学的专家都指出这种由仓鼠传人的机会甚高。有人认为应该先将仓鼠隔离，又或是扑杀令只要针对肇事的宠物店，无必要扩散至全港的仓鼠。然而，要为全港多只仓鼠进行隔离、检测等并不合乎社会现实。许树昌就点明，当测试剂“人都不够用”，为仓鼠这样做等于浪费。袁国勇也明言渔护署没有能力将仓鼠有效隔离及检测，故只能作出不受欢迎的决定，强调“人的生命都宝贵”。

至于有人认为行动过于激进武断，其实与“封城问题”是同一逻辑。当初中国在爆发初期举国封城，马上就有人认为过于激进，但事后证明此举拯救了众多人的性命。冠病病毒扩散如此之快，防疫行动不能每每等待有详细研究结果才做决定。

从1997至2008年禽流感流行时期，香港已曾经为公卫已扑杀了百万计的鸡只。 2020年新冠全球爆发后，丹麦也曾扑杀感染的水貂。至去年11月，日本兵库县仍因为有禽流感爆发的危机而扑杀了15.5万只鸡。有人事后孔明指可能没有必要。但万一引起广范围传播，甚至出现大量人死亡，谁可以负责？我们应该问，冒险的代价是什么？社会是否值得冒这个险？

科学问题应有科学根据

“杀鼠令”的必要性和规模都可以商榷，但讨论应该基于科学所作的判断，而非以煽动情感为先。甚至有网民竟然将人类类比仓鼠，反问不何不把感染者都杀掉，难言是讨论公共政策应有的态度。

防疫整体是科学问题，讨论防疫防控措施，都应该有科学为本的理据。例如在抗疫问题上，经常有人散布“疫苗无用论”“安心出行阴谋论”等，前者刻意放大注射疫苗的危险性及忽略其效用，而后者即指安心出行是要监控个人私隐等。然而这些都不尽科学。疫苗的安全性和效用都经国际及香港专家所认证，是利大于弊。而且事实上没有多少人接种后出现死亡个案，无必要刻意放大这些例子。而安心出行屡出现走漏的情况也说明，程式根本不具追踪功能。再加上，近来几宗追踪用家的例子都是以信用卡纪录为据，更见此说无说服力。

香港要有理想的公共政策讨论，就要以事实为本作理性讨论。动辄以煽情方式激起民意，最终种瓜得瓜，得到的只是民粹，而非民主。