刘学州被生母拉黑：不是每一场寻亲都能走向圆满

来源：澎湃新闻

作者：江城

《我们的天才儿子》刷屏全网时，另一对父母的形象又进入公众视野。只是这一次，让人心情复杂。

2021年12月6日，河北邢台17岁少年刘学州在网上寻亲。20多天后，他见到了亲生父母。不过事情并未走向让人感动的大团圆，相反却是一地鸡毛、火星四溅。

刘学州称，他在出生后就被父母卖了换钱。其父母也承认，抱养人给了他们五六千元（人民币）。寻亲成功后，刘学州曾向父母提出为其买房或租房，但遭生母拒绝，并微信拉黑了刘学州。随后双方隔空指责。最新进展是，刘学州称因亲生父母“颠倒黑白”，决定要与他们“法庭见”。

这个寻亲故事走到这一步，我们已经感受不到父母、子女之间的温情了。对比前不久孙海洋寻子孙卓的事件，更是让人唏嘘。孙海洋几十年如一日的寻找，终于有了回报。当孙卓有所动摇时，几乎所有人都在劝他“回心转意”。最后孙卓决定回深圳，也是全网振奋，为这个圆满结局而欣慰。

而刘学州的故事让人凉意顿生。寻亲是孩子主动发起的；找到之后，看不出父母有多少喜悦，相互之间的沟通也自带距离感与陌生感；而从现在的情况看，孩子希望有所补偿，父母却似乎依旧把他视作“意外”与“累赘”。

这种情节多少让人意外，但或许这才更接近生活的真相：并非每一场寻亲都能走向圆满。亲子之爱、父母之恩也不是天然的，那些残酷、冷峻的现实，终究会存在。

客观来讲，刘学州要房子的举动，确实不够“体谅”生活境遇一般、还有其他子女的生父母。但又如何能要求一位自小被抛弃，现在确实生活困窘的孩子处事周到、乖巧，格外善解人意？相反，倒是这对父母如果真是将孩子“抱养”给他人换钱，其行为则涉嫌遗弃罪、拐卖儿童罪。

如果说刘学州的要求是不合理、不现实，那么其生父母的行为更是不合法、不人道，有悖伦常、难以宽宥。

该事件极有可能进入法律渠道，最后交由司法裁判来厘清是非曲直。但回归其乐融融的亲情氛围，似乎已经没有可能。刘学州是不幸的，但对于此时的他来说，也必须接受这种不幸。这就是真实的生活，没有那么多圆满的童话，很多时候只能靠自我坚强、自我救赎。

对于公众来说，这也是一堂深刻的“人间观察”课。我们以为的那些天性与伦理，并不是理所当然的。相反，这些价值共识，是古往今来无数遗训典谟反复敲打、锤炼、规训的结果，是人类文明告诉我们的道理。

可以说，很多“寻亲”成功之后，双方（特别是孩子）拥有幸福的家庭，依然是一种概率性事件。

因此，时至今日，我们依然要强调家庭的价值，强调如何成为父母、建构家庭根基赖以夯实的道理。社会应当去捍卫这种底线的价值观，尽可能地减少人伦悲剧，避免家庭秩序的垮塌，避免每一个孩子被迫过早“懂事”。

有网友喊话刘学州，让他趁早“翻篇”，别纠结了。这自然是最适合刘学州的理性选项，重新振作，开启新生活。但作为身处其中的人，有些纠缠，总要理清；有些心结，总要解开。否则，不与过去和解，未来的路要怎样走下去？

这种真实的人间百态，也让围观的我们更加坚定，应该鼓励个体成为什么样的人，社会要维系什么样的价值理念。