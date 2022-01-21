“双碳绿色车险”研究加速 能否撬动新市场空间？

来源：南方财经网/21世纪经济报道

作者：孙诗卉

随着中国保险行业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》的发布，新能源车险渐行渐近。

近年来，中国汽车产业技术进步日新月异，新能源汽车产业突飞猛进。根据中国汽车工业协会数据，2021年1-11月新能源汽车的产量和销量分别达302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍；市场渗透率达12.7%，呈逐月抬升态势。同时，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源车的新车销量达总新车销量的20%；到2035年，纯电动车成为新车主流。

艾瑞咨询报告显示，整体而言，在当前车险行业存量竞争激烈，经营利润微薄的背景下，新能源专属车险无疑打开了全新的增量市场。对保险公司而言，新能源专属车险有助于更精准的定价，从而缓解赔付压力、提升经营利润；对消费者而言，新能源专属车险填补了传统车险保障不足的痛点，有助于消除消费者购车疑虑并提升消费者的用车体验。

在新能源车险落地后，关于“绿色车险”等的讨论也越来越多。1月20日，“2022年双碳绿色车险课题战略合作签约仪式”在上海举行。上海驰丽科技有限公司联合上海保险交易所、阳光产险、平安产险宁夏分公司、上海环境能源交易所、中国移动重庆市分公司、中国联通重庆市分公司、中节能咨询有限公司等共同合作和开发的“双碳绿色车险”宣告在上海、宁夏、合肥三地开展课题研究和试点推广。

上海保交所再保险部副总经理韩平在会上表示，新能源车险交易平台自去年底上线以来运行平稳，新能源车险是一个未来的趋势。但传统车险依然也是一个大市场，主办方提出了一个新的课题，就是怎样来推动传统车险进行节能减排、服务双碳。

据介绍，所谓“双碳绿色车险”，是车主可以根据每年实际出行次数或里程，按照“双碳绿色车险”收费标准支付相应的车险，并通过“双碳服务平台”享受相关服务。

事实上，UBI（Usage-based insurance）产品，是即基于使用量而定保费的保险。在国外UBI产品已经有多年历史，美国、英国、意大利等国UBI车险渗透率持续增加，但在中国该领域市场还处在起步阶段。

在中国的汽车消费环节中，过往的车险主要包含财产保险、人身保险、第三责任保险，但始终还缺少与驾驶行为相关的保险，也就是UBI产品。

对保险公司来说，此类产品能够帮助保险公司合理定价、精准获客、减少事故发生、同时降低赔付率、提高运营效率。

对于消费者来说，此类产品能够促使驾驶行为良好的车主，享受优惠的车险费用。也有助于新车主良好的驾驶习惯的养成。

在车险综合改革在此背景下，面对新的要求，保险公司需要在银保监会的指导和支持下，贯彻新发展理念，走高质量发展道路，调整优化考核机制，降低保费规模、业务增速、市场份额的考核权重，提高消费者满意度、合规经营、质量效益的考核要求，并依托大数据、人工智能、车联网、自动驾驶等新科技的应用，开发满足客户需求、让车主实实在在受益的产品和服务，比如机动车里程保险（UBI）等。