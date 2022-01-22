“虎景房”最该求老虎的心理阴影面积有多大

来源：新京报

作者：宋金波

近日，有视频曝光江苏南通一家酒店的“虎景房”。视频中，酒店房间与老虎的活动区域仅隔一面玻璃。房间内的人可以清楚地看到老虎来回走动。该房间的设计引发热议。从南通市文旅局了解到的消息是，已经暂停该项目的宣传和营业。

网友对此事首先关注的是客人的安全问题。考虑到近些年来因动物园、野生动物园管理问题导致游客与虎“面对面”造成游客伤亡的事件已有多起，甚至还有野生虎进入人类活动区域伤人的新闻，这种关注自然合理。

当事酒店工作人员告知媒体，视频中的“虎景房”是刚装修好的所谓“猛兽客房”，现在还没有投入使用。房间内有相应的防护措施，玻璃采用的是防爆玻璃，安全性可以保障。

客人的安全问题需要关注，但此新闻中还需关注的，是虎的“身心健康”。

严格来说，从相关视频来看，这条新闻中酒店的“虎景房”，本质上并不是一般意义上的酒店，而是一个野生动物园的特殊观赏游览项目。不意外的话，与其他野生动物园游览项目的区别，只是在于游客所处位置从游览车或游览通道转为安全玻璃保护的客房，游览观赏时间很可能从此前的正常工作时间增加为全天参观。设想在海洋水族馆内也保留一个过夜客房，与这种情况就比较接近了。

也就是说，对这个项目的要求标准，除了以人为生活主体的酒店来衡量，同时也要满足野生动物作为栖息主体的野生动物园的建设标准。

现代动物园和野生动物园的建设，对野生动物的健康越来越关注。总的来说，是更加强调动物园中的动物不应受到虐待，不应被游客或管理人员过分打扰，在可能的情况下尽量减少不必要的刺激。

在1994年颁布的国家《野生动物园设计规范》中，就有多处强调，野生动物园的设计要“适于动物栖息生长和展出，保证安全”，“符合动物生活习性要求”，“设计方案应当广泛征求社会各界意见”，“闭园后禁止在动物展区进行干扰动物的各种活动”。

如果动物的生活环境设计得不好，过于枯燥和单一，动物就可能出现一些消极行为。最常见到的是刻板行为，比如老虎在笼子里重复地踱步，大象反复晃动身体和长鼻子。更严重一些的，还会出现自残和攻击，比如鸟类啄掉自己的羽毛，部分动物会对游客和饲养员进行攻击，上述现象表明，动物的心理承受能力已接近崩溃的边缘。这是由于动物无法回避环境压力造成的，也体现出生活环境设置不当对它们身心造成的伤害。

从南通这个野生动物园的“虎景房”设计来看，游客（房客）的安全或许可以保证，但游客与虎等猛兽，以及更容易受惊扰的食草动物在较近距离相对，对动物的身心健康恐怕考虑的还不足。比如隔音是否良好，是否可以通过特定单向玻璃减少人类活动对动物的惊扰，应该更进一步评估。

生命都是喜欢自由，不喜欢被强制的。动物园的存在本身就有一定争议，可以说是一个不得已的从权之策。在新冠疫情导致人类饱受隔离、禁锢之苦的当下，我们除了关注同类命运，对待动物园的生命不妨也多一点同理心。