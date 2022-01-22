“大帅币”翻车，文创开发需多些历史敬畏

来源：新京报

作者：迟道华

据新京报报道，1月19日下午，沈阳市文博中心在其官方微博账号上发布“张氏帅府上新了”的消息，推出张作霖‘大帅币’交通卡，称“可在全国三百多个城市的地铁和公交车上通用，收藏使用两不误……”消息一出，引发热议。

当晚，沈阳市文化旅游和广播电视局通过微博“沈阳文旅资讯”发布道歉声明称，张氏帅府博物馆在交通卡文创产品设计中策划不当，上级主管单位沈阳市文博中心把关不严，该产品虽尚未公开发行发售，但造成不良社会影响，现向公众诚挚道歉。同时，对沈阳市文博中心主要负责人和张氏帅府博物馆相关负责人停职，并将按照相关规定进一步处理。

“大帅币”交通卡甫一推出，即不被网友待见。正如有网友所言，“推文创产品是好事，可是不能好心办坏事！”“大帅币”从“上新”到“下架”的昙花一现，就是沈阳市文博中心及张氏帅府博物馆这次“好心办了坏事”的结果。究其原因，还是文创产品的创新脱离了公众情感认同、违背了公众认知常识。

“大帅币”交通卡的推出，其本意或许是以历史人物形象为“招牌”推出市场欢迎的文创产品，而且“可以在全国三百多个城市的地铁和公交车上通用”，于消费者而言，也确有实用价值。但显然没有取得预期的效果。

公众的质疑和不满，一则是对张作霖这一历史人物，实不宜这样大肆宣传和鼓噪。这实质上是文创领域历史虚无主义的一种表现，给文创产品开发敲响了警钟。历史是非早有定论，哪怕是文创产品，其创意也需在尊重历史，敬畏公众感情的基础上开拓空间，不能随意发挥。

另外就是，“大帅币”的名称，其谐音寓意也是不文明的，容易引发不良联想。而且，若日常所用的交通卡，以“大帅”命名，也易形成错误价值导向和不良语言氛围，消极影响不应低估。

文创产品有创意才有魅力。但创意不只是“无中生有”“有中出新”，还必须考虑公众的接受度、认可度。前两年，故宫文创产品的走红，就很好的将传统文化与现代民众的情感需求对接，赢得市场认可，也获得消费者口碑。

此次，沈阳市文化旅游和广播电视局及时发现问题并迅速道歉、处理，态度值得肯定，也将“大帅币”可能引发的后续不良影响及时消弭。

此事的曝出，也给文创产品的创意创造提了个醒。在文创产业蓬勃发展的当下，以文创+来构建驱动力的发展路径，越来越受到关注和重视。正因如此，创意内容和方向更需要有严格的边界意识和受众思维。尤其涉及到历史文化方面的创意，需要多一份敬畏之心和社会责任，莫让一时逐利冲动迷了眼。

