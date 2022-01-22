想回家过年，能有什么坏心思呢？

来源：澎湃新闻

作者：与归

“你过年回家吗”“你们老家的政策怎么样”这两天，我和朋友们的对话，充满了类似的彼此询问。

怎么说呢，有人欢喜有人愁。言谈之间，不少朋友表示已经两年甚至三年没回家过年了，那种期盼和想念之情，溢于言表。是呀，想回家过个年，和老人小孩见见面、说说话而已，能有什么坏心思呢？

这两天，我注意到一个现象，有些地方总是笼统地把从某某城市回去，称作是“从中高风险地区来”。这严重曲解了中高风险地区的定义，也违背了划分风险区最初的本意。

分不同等级设置风险区，不就是为了把封控措施限制在一定范围内，尽可能地在科学精准的前提下，不影响其他地区的社会经济和民众生活吗？那种有意无意的笼统和模糊，恐怕并不是一种好意。

日前，国家发改委等14部门发布《关于全力做好2022年春运工作的意见》，强调科学精准做好分区分类出行管理，坚决防止“一刀切”和“层层加码”，减少对群众生产生活的影响。“减少影响”，同样也是要求，同样也很重要，应该被看见、重视、落实。

1月19日，河南召开新闻发布会，提出“各地对确需返乡人员，要坚持分类分区精准施策。返乡人员提前3天向返回地社区（村）登记报备，到达目的地后，第一时间在居住地登记报备。”这里面，分类分区精准施策，就是直指“一刀切”的，也应该被充分领会。

近些天，针对返乡，有网友吐槽，也有网友点赞。

一位浙江网友的“分享”就被不少人羡慕。他从北京回去，给老家打电话，表明自己的行程码带星号，疫情防控办表示他带上核酸报告就行，“北京没让你们集中做核酸就说明你在的那片安全，我们相信。”最后还问他，“想家了吧？多久没回来了？想回来就回来吧。”

这位网友表示自己被老家的这种关怀破防了。是的，有些道理是一样的，政策也是相差仿佛的，但是通过不同的态度、措辞、语气表达出来，意味就大不一样，给人的体验也大不相同，最终也决定着印象的好坏。

试想一下，如果没有疫情，哪个地方不是挂着大大的“欢迎老乡回家”的好客招牌，期待着人们的到来呢？投资也好，消费也罢，哪怕只是走一走、看一看，也是打心底高兴的。

怎么加了一个“疫情”的前提，一些地方就完全反转了态度，层层设置门槛，蹭蹭拔高嗓门？我觉得每个地方都要认识到，你对老乡现在的态度，可能决定着他们日后返乡发展的意愿。

春节的脚步愈发近了，也请让老乡们的脚步更加轻盈一些。只要他们的出行是“绿色”的，符合国家和省级层面相关防控要求的，大可以抚平磕磕绊绊的归途，拂去他们忧心忡忡的面色。

好久不见，与其板着脸，不如互道一声：老乡，过年好啊。