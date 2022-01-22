中国防疫专家：新冠病毒不可能变成流感一样

来源：新京报

记者：肖隆平

自2021年11月底内蒙古满洲里出现本土新冠肺炎确诊病例以来，从东北到西北、华东，再到华北、中原，国内形成了一波持续达近俩月的新疫情，多数时间单日确诊病例超过百例。在天津等地的确诊病例中，还出现了更具传染性的变异的新冠病毒奥密克戎毒株。

美国、英国和法国等国的疫情形势更严峻。世界卫生组织的数据显示，2021年12月23日，英国新增新冠肺炎确诊病例突破10万例，刷新了2021年1月创造的单日确诊6.8万例的纪录；进入2022年后，继续再创新高，于1月5日达到单日新增确诊病例的峰值，21.83万例。

同样刷新纪录的还有美国。1月12日，美国新增确诊病例突破100万例，达133.67万例，刷新疫情暴发以来该国单日新增确诊病例的最高纪录。由于这些国家的确诊病例大幅增加，全球每日新增确诊病例数也形成了一个新的峰值，单日新增确诊病例数超300万例。

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友对新京报新京智库表示，欧美国家在面对奥密克戎毒株时没有采取有力的防控措施，进一步导致了全球的扩散。这不仅使得其本国疫情形势变得更严峻，也造成了疫情进一步向更多国家传播扩散。中国目前的境外输入病例主要来源于欧美国家，尤其是美国。

为什么国内、国际新冠疫情形势会在这个冬季变得如此严峻？被欧美国家称为新冠病毒终结者的奥密克戎毒株为何导致了更为严峻的疫情形势？在全球越来越多国家疫苗接种率达到百分之七八十的情况下，我们能否率先打开国门恢复正常？新京智库为此采访了吴尊友。

与2020年冬季疫情基本相似

新京智库：2021年11月底以来，从内蒙古满洲里，到陕西西安，再到天津，一个地方接着一个地方发生疫情。为什么会形成这样一波持续这么长时间，又不在同一个地方的疫情？

吴尊友：应该说，这一波疫情和2020年冬天的情况很像。主要有几个因素，首先是天气寒冷以后，呼吸道传染病更易传播。这波疫情有的是独立发生，比如广东深圳、云南的疫情是独立由境外输入导致本土散发；有的是关联的，由一个地方的病例溢出导致在下一个地方形成本土疫情，比如从内蒙古、天津溢出（天津的病例溢出导致河南安阳形成新冠疫情）。

为什么冬季容易形成疫情呢？它受两方面因素影响，一是全球疫情形势在冬季更加严峻，导致境外疫情传入我国的形势也变得严峻。我国现在的疫情基本都是输入性病例导致本土传播，境外病例多了，外防输入的难度就大，风险就多了。二是冬季人们容易聚集在通风不好的室内，这导致呼吸道疾病容易形成传播。

其次，对于国内来说，由于疫情防控的形势总体来说相对较好，大家都有所松懈，导致常态化防控措施的落实，特别是个人防护措施的落实还是存在不到位现象。特别是一些感染者，由于其有了症状以后的警惕性不高，还在继续活动。这进而造成了家庭或社区（朋友、邻居）传播。

再次，尽管国内疫苗接种率已经很高，但有些接种了疫苗的人感染以后，由于其症状比较轻，或者根本没症状，导致了隐匿性感染。等到再被传染的人出现重症去医院就诊时，已经传染了一片。

此外，有些城市因为其防控能力不足和指挥落实不到位所致。就像2021年1月，北方某省发生的疫情一样，我们去了以后就直接到一线指挥。虽然经历了两年的疫情，看到人家（防控工作）做起来很简单，但有些城市没有经历，没有积累相应的抗疫经验，一旦遇到疫情出现了手忙脚乱现象。

新京智库：国内这一波疫情还是以德尔塔为主，与国际上的形势不太一样。就这波疫情，你觉得有没有给我们的防控工作带来什么启示？

吴尊友：面对新冠的各种变异，现在的常态化防控措施还都是有效的。现在面临最大的问题是，不断变异的毒株，像奥密克戎毒株，人感染后的症状轻了，对于个体来说是好事，但对于群体防控的难度更大了；同时，奥密克戎毒株突破病例比较多，这使得疫苗防控策略还需要进一步调整。目前的办法就只有打加强针。

奥密克戎毒株突破了疫苗保护效力

新京智库：2021年12月中下旬以来，欧美多个国家以及南非等每日新增确诊病例数几乎都有破纪录现象。你认为是什么原因所致？

吴尊友：最重要原因是他们抗疫不力，当奥密克戎毒株造成传播后，美国、英国等没有采取任何有效防御措施，反而放松了防御：该隔离的时候不隔离，或者隔离的时间缩短了。可以说，他们是在任由奥密克戎毒株传播。这使得其本国疫情更加严峻。

同时，也对世界各国的疫情产生了较大影响。因为美国、英国等的出境旅行并没有限制。美国一天确诊100多万例，这其实无形中就大大提高了向世界各地扩散疫情的风险。中国的输入性病例主要就来自美国，包括奥密克戎毒株病例在内，主要是来自美国。虽然南非是奥密克戎毒株最早发现的国家，但在向世界范围内传播扩散（奥密克戎毒株）中真正起核心或放大器作用的是美国、英国等。

新京智库：天津也出现了接种疫苗而被感染的病例。与德尔塔相比，是否说明奥密克戎毒株更厉害？

吴尊友：我们目前对奥密克戎毒株的认识还非常有限，但现在确实有对它形成新的认识。我们原来认为它的传染性强，是根据实验室研究得出的结果，现实世界的数据非常有限。现在我们认识到奥密克戎毒株的传染性强，强在“通吃”。什么叫通吃？就是不管接没接种疫苗，奥密克戎毒株都可以感染。

像美国一天确诊100多万例，英国一天确诊一二十万例，法国一天确诊二三十万例，这些都有受奥密克戎毒株影响。比如，2022年1月12日天津公布的107例病例，仅1例未接种过疫苗，其余均接种过，甚至有32例完成了加强针接种。

这就是说，接种疫苗对于预防（奥密克戎毒株）感染效果非常有限，虽然可以预防重症。这种传染性增强和我们平时讲的传染性增强的意义还不一样，它是突破了疫苗的保护作用。

新冠病毒不可能变成流感一样

新京智库：尽管奥密克戎毒株的传染性增强了，但带来的危害性是否可能没有那么严重?

吴尊友：这就看怎么说。以同是冠状病毒的新冠病毒、2003年的非典（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）来比较。三个病毒中，病死率（即每百例感染者中死亡的比率）最高的是中东呼吸综合征，大概在34%，非典是10%左右，新冠病毒约2%（根据WHO公布数据计算，约为1.7%）。

但是，新冠病毒造成的社会影响和经济损失却是最大的，造成的死亡也最多。为什么？因为感染新冠病毒病例的基数大，虽然病死率相对低，但死亡的病例绝对数也就相应会多。同理，奥密克戎毒株由于其隐匿性传播，造成感染的人数更多了，虽然病死率不高，但死亡的绝对数还是会更大一些。

以美国为例，原来一天确诊病例数是五、六万，现在最多时100多万，基数一下扩大了一二十倍。这就可能冲击医疗系统，如果医疗系统一旦不堪重负，更多病人得不到及时治疗，一些轻症可能变成重症，重症变成危症，最后死亡。因此，感染的基数如果更大，病死的绝对数也会相应更大。

新京智库：有一些病毒学家认为奥密克戎毒株是新冠病毒的终结者，症状轻危害性没那么大。那是否可以理解为新冠病毒在奥密克戎毒株影响下，可能变成流感一样？

吴尊友：可能性很小。因为流感是上呼吸道疾病，它主要感染咽喉部位；冠状病毒是下呼吸道疾病，主要感染肺部，也有可能感染人的其它器官。病毒感染的部位不一样，出现的症状就不一样，肺部感染容易引起肺炎，上呼吸道感染就很少引起肺炎。感染新冠病毒的病死率，即使是病死率较低的奥密克戎毒株，也比流感高。

此外，从免疫力角度来说，流感疫苗的保护效力比新冠疫苗要长，流感疫苗的保护效力时长能维持一年，新冠疫苗也就3-6个月。因此，很难把新冠当作流感一样来看待。

新京智库：欧美国家的一些学者认为，2022年春季以后，疫情管控可能就要放开了。你对此怎么看？

吴尊友：这种可能性比较大，对于欧美国家来说，放开与不放开，对其本国疫情基本没有多大影响。欧美国家之间完全放开后，对中国构成的压力会比较大。中国怎么应对这种变化，还需要进一步研究。

防疫不能局限于生物学防控

新京智库：除了日常防护，疫苗是有效措施。从全球角度来说，中国的疫苗接种率是最高的国家之一（80%以上）。在2021年新京智库春季峰会上，你说“谁最先把疫苗接种率提高上去达到群体免疫率了，谁就可以最先打开国门”。你觉得2022年我们能否打开国门？

吴尊友：这个问题现在就变得复杂了。原来我们根据历史经验判断，只要疫苗接种率达到某个临界值，就能形成群体免疫，即使有病例传入，也不会造成流行，这样就可以打开国门。这是根据历史的经验和我们对医学生物学方面的理解得出的结论。

但是奥密克戎毒株出现以后，使得我们的认知又被刷新了。特别是像美国和英国等的疫情，以及我国近期天津的疫情，都说明我们现在的疫苗还抵挡不住奥密克戎毒株的感染。那疫苗的有效性也就在于减轻感染后的症状，减少死亡，而在预防传播，控制疫情扩散方面的效果可能不像我们原先想象的这么好。

对于欧美国家来说，由于他们对疫情的认识以及宽容度更高，我之前说“谁的疫苗接种率高，谁就可以先打开国门”还是成立的。对中国来说，现在还不好判断。由于中国现在采取的政策和世界大多数国家不一样。所以，疫苗接种到一定程度后，能不能打开国门，什么时候打开国门，怎么打开国门，都还需要进一步观察和分析。

新京智库：新冠病毒肆虐两年多了，你是否觉得我们的防疫策略需要适时做出调整？

吴尊友：进一步调整、完善是必要的，但是什么时候调整，怎么调整，现在不清楚，因为现在还没有“一招制敌”的好方法。所谓“一招制敌”就是，比如用疫苗或药物能一下就把新冠疫情控制住了。如果有这样的措施，上级领导也会很容易采纳。现在只有采取综合措施才能取得防控效果，单一的措施或者“1+2”的措施都还不能完全控制住疫情。

新京智库：进入2022年，有国外研究人员声称发现一种德尔塔与奥密克戎的重组新冠毒株，并将其命名为“德尔塔克戎”。这说明新冠病毒的一个什么特征？

吴尊友：实际上，这个事情，病毒学专家和世界卫生组织都已经澄清了，这是因为实验室被污染了所得到的一个错误基因测序结果。但未来出现更多的变异毒株，的确是有可能的。这种新变异毒株具有奥密克戎和德尔塔的变异特性的可能性也是有的。

这告诉我们，应对新冠病毒人们习惯于用简单的生物学方法，以为接种了疫苗就没事了，或者药物一吃就没事了。实际上，我们还是要采取社会防控或者公共卫生防护措施，这与生物学防控结合起来应用，效果会更好。

为什么这么说？我们比较一下英国、美国和中国的新冠疫情防控效果就不难发现，中国的医疗能力和水平都不如英国、美国，但中国新冠疫情防控的效果远远胜于他们。

