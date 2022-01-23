返乡哪有“恶意”，家乡更应温暖

来源：中国新闻网

作者：张依琳

近日，一段河南省周口市郸城县县长关于对返乡人员政策的视频引热议。该县长在会议上说：“凡是中高风险地区的，你只要返回，先隔离再拘留。”他在后续回应媒体时称：视频经过剪辑，不真实，被剪辑掉了“不听劝阻，恶意返乡”等内容。

不可否认，春节期间，基层干部在做好防疫的同时，又要做好节日期间各项服务工作，实为不易。但回家过年，是中国人千百年来不变的执着。不论如何，“返乡”“回家”是毫无恶意的。面对疫情和春节返乡，地方面临双重压力，但不能动辄以“拘留”相要挟，这是严重的滥用职权。相关部门更不能为了公共管理的方便，让民众去承受如此“懒政”的后果。

年关将至，疫情防控面临人员流动和聚集带来的压力。部分疫情防控政策“优等生”地区，不仅做到了所在地的精准高效防控，为从低风险地区返乡者提供好各项服务，还提出对就地过年的人员做好各项保障措施。有网友就在社交平台晒出了家乡工作人员关于防疫体贴入微的提示。一句问候，一句提醒，体现着城市温度和人文关怀。

就在22日，国务院联防联控机制新闻发布会还提醒，春节临近，人员开始返乡，对于来自不同风险区域的返乡群众，各地要分类、分区精准落实防控措施，防止政策执行简单化、一刀切，防止层层加码。

疫情防控的是新冠病毒的传播，而不是人。公共管理政策的制定，要把群众的利益放在首位、放在心里，政策既要讲法治，更要接地气、讲民心，要有人情味，产生共情，而不是简单的图一方省事，更不能损害群众的利益。回家过年团圆是在外打拼一年乡亲的热切期盼，他们当中甚至有很多人多年没有返乡过年，政策的制定要善待每一个返乡的脚步！