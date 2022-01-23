违规补课的锅不该学生背

来源：中国新闻网

作者：任靖

近日，河南省教育厅办公室下发通知，要求各级教育部门督促每一位学生签订《寒假期间拒绝参加学科类培训的承诺书》，如有违反，自愿纳入学生个人管理档案。此举一出，舆论哗然。

诚然，“双减”实施以来，一直严厉打击违规开展的学科类培训，而河南当前防疫形势严峻，国内也有多地通报培训班聚集性病例，“双减”叠加疫情，严惩违规学科类培训无可厚非。但记入学生档案，实在是有些矫枉过正。

治理学科类培训的初衷，是帮助孩子减轻课业负担，找回消逝的童年，并不是为了让补课成为影响孩子升学乃至未来工作的潜在风险，而违规培训的责任，也不应由学生来承担。

首先，面对补课，孩子并没有多少自主选择的机会，补与不补往往只在家长的一念之间。教育的本质是育人，以人为本应是一切教育政策的出发点，治理长久以来形成的补课理念，应该标本兼治，综合施策，不能只靠“一刀切”的一纸禁令，更不能以档案“污点”来威胁、倒逼学生一方。

其次，需要深入思考的是，为何“双减”之下，补课仍有需求、仍有市场？治理畸形的教育生态需要深入考试制度改革，科学完善人才评价体系，在教育领域提高课堂教学质量，促进优质教育资源均等化，缓解家长的教育焦虑，这才是长远之计和治本之策。