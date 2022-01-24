刘学州走了，剩下的事我们得理一理

来源：澎湃新闻

作者：与归

刘学州走了。

据媒体报道，河北寻亲男孩刘学州在三亚海边轻生，医院称已死亡。1月24日0点02分，刘学州曾在微博发出一份长文，他在文末说：谢谢你可以见证我的人生终点，谢谢你可以看完。

一大早就看到这一消息，在让人震惊的同时，也让人无限唏嘘、痛心。

去年底，刘学州在网上寻亲，20多天后，他终于找到了亲生父母。但1月17日，刘学州称被亲生母亲“拉黑”。19日凌晨，刘学州再次发文称，因亲生父母颠倒黑白决定起诉，“希望能以拐卖儿童罪和遗弃罪提起公诉”。

此后，刘学州在网络遭受不少谩骂和攻击。24日凌晨，我们便看到了刘学州的这篇长文和死亡的消息。

在长文的开头，他这样介绍自己：学生，一个努力发光的人，坚强男孩，出生被父母卖掉做彩礼、四岁养父母双亡、二年级开始寄宿学校、校园欺凌受害者、男老师猥亵、寻亲男孩被二次遗弃、被生父母添油加醋颠倒黑白被“网暴”……

从刘学州的这封信中，我们也不知道，压垮他的最后一根稻草是什么。但是毫无疑问，稻草的排列次序没那么重要，无论是在最上面的、最底下的，最初的还是最后的，都无形中积蓄成了他的压力、委屈、忧伤，以及难以排遣的迷惘。

正如他难以定性自己的这一生，我们该如何定义这一篇长文？一个无名小子的自传，一个年轻生命的遗书？抑或是，一封不再奢求结果的控诉信？

一遍遍读着，思来想去，我更愿意把它当作，这是他留给这世界的一封控诉信。

他的这封信中，提到了自己被老师猥亵，提到了当年卖他的“中间人”，提到了污蔑辱骂他的那位“30多岁的大男人”以及那些“小号和私密账号”。这些，我们能不能试着查一查？

刘学州曾参加社区疫情防控工作，被社区评为“最美志愿者”。他晒出自己的荣誉证书说，“本是向阳而生，何惧小人之心”。但是他毕竟还是个孩子，是个普通人，终究没能从那些肆意的网暴中走出来。

别再说什么“没有一片雪花是无辜的”，我们已经听过太多了，正是因为雪花太多，每一片都不以为意、不把伤害别人当回事，都不觉得自己是那最后一根稻草。也不要再说什么“一路走好”，他走得很不好，我们需要做的，是反思、反思、反思。

如果我们无法帮助他，我们可不可以在事实不清的情况下，保有沉默和克制，不轻易去指责、谩骂、羞辱一个新闻当事人呢？类似的事情已经不是第一个了，还会有下一个吗？

对他人，对这个世界多一些善意，别人获得的是温暖和力量，而我们自己获得的，何尝不是一份心灵的安顿和灵魂的救赎呢？

刘学州说，“把痛苦倾诉到大海中，也把生命还给这个世界。与其抱怨这人间疾苦，不如感谢给我一次体验疾苦的机会。”他说，“阳光照在海面，我也归于大海。”最后他甚至道了一声“谢谢”，他连转身离开，都显得这么体面、洁净。

刘学州走了，剩下的事，我们能否理一理？