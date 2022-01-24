中国年轻人为何热衷于“豹富”哲学？

来源：扬子晚报

作者：张楠

开年顶流是老虎？没想到，斜刺里杀出来一只豹子。在出其不意和出梗玩活这方面，网友总能有惊喜。豹子为啥爆红？

据说，“金钱豹”出自《西游记》里的“豹子精”。网友们怀着对美好生活的向往，利用谐音梗，把“金钱豹”跟“一夜暴富”联系起来，因为“豹”也和“抱”字同音，也可以直接理解为拥抱“钱”。在某网络平台上，还有“万物皆可金钱豹”的话题：结合疫情给金钱豹戴上小口罩；还有人把金钱豹变成了Hello Kitty。这构成了年轻人热衷的“暴富哲学”。

满屏的金灿灿的豹子头像，能不能发财是一说，这么多人找到同一个乐子，在群体中找到共鸣点。一看到朋友那金黄豹头，彼此心照不宣，眼神隔着屏幕交汇的瞬间，小心愿实现了融合。共同的话题，相同的头像，“金钱豹”传达的邪魅的表情，跟许多著名互联网表情包传情达意的作用如出一辙，社会心理和社会情绪需要出口。在这个头像的背后，或许是你我岁末年终的工作压力、家庭负担，以及一年又一年带来的时间焦虑。或许虎虎生威的大老虎提振了新一年的精气神，但不按常理出牌的“豹子哥”纾解的是人们心底的小情绪。你是白月光，人家是心头的朱砂痣。

大家真相信一夜暴富吗？许多人也口不对心。“都是受过义务制教育的人，得相信科学。”“谁信呢？我只是喜欢可可爱爱的豹子。” 一夜暴富是个传说，或许停留在《西虹市首富》那样的荒诞喜剧片里，也有《华尔街之狼》里暴富之后带来的空虚感。网友常调侃“贫穷限制了我的想象”，也对一个扎心的段子心知肚明，“所有挣大钱的方法都写在《刑法》里。”

蓬勃发展的时代既提供机遇，也不断打破一夜暴富的神话；大浪淘沙，把创业创意的新人推至台前，也提醒年轻人扎根当下筑梦未来，对网络乱象要有起码的理性认知，否则在互联网娱乐狂欢中很容易迷失自己。长远来看，谁也不会随随便便成功，所谓的财富神话，都是幕后苦心经营，才换来一时风光。德不配位的网红神话逐渐成为泡沫，不知何时就会迎来塌房，正能量时代人物才真正值得我们去粉。从教育到游戏，从社区团购到共享民宿，从影视圈到饭圈，那些曾经引得资本热捧的互联网风口，在野蛮生长的过程中迎来监管和规范。

2018年，中奖一个亿的幸运“锦鲤”走红网络，后来知道，获得“全球免单大礼包”的锦鲤女孩过得也不舒心。才艺平庸却走红的杨超越，常被网友调侃成“锦鲤”，现在看来，没有良好的心态成不了锦鲤。还需要聪明的头脑，学习的心态、一颗不抛弃不放弃的心等等。锦鲤之后有金钱豹，“少壮不努力，老大转锦鲤”，为考试、脱单、暴瘦，各种拜锦鲤的网友们，转而顶着“金钱豹”的头像，互联网“拜神”前赴后继，满足美好心愿后终将散去，在各自的岗位上，用奋斗开启美好人生。

若有真沉迷“金钱豹”暴富体质的网友，谨防年末骗子出新招。还是要多说一句，请和小朋友一起，注意树立正确的人生观、价值观。只有脚踏实地、努力奋斗，才能取得真正成功，只有持续提升自己，才能成为有价值的人，实现真正的“暴富”。