建“虎景房”赚钱，想过老虎的感受吗？

来源：钱江晚报

作者：高路

据封面新闻报道，1月18日，网传江苏南通一动物园酒店内出现老虎观赏房。从拍摄视频看，虎居与观赏房只隔了一层玻璃，而且玻璃的面积巨大，把房间完全暴露在老虎的视线里，引发了网上关于安全问题和动物福利的争议。工作人员称，该玻璃采用防爆玻璃，可以保证安全，目前酒店还没投入使用。

想来，建“虎景房”已充分考虑过安全性，游客人身安全应该没有大问题。估计想去猎奇的人也不会少，虽然这种所谓的冒险其实是生造的。但是，对老虎而言，“虎景房”却是个大问题。

在大自然中，野生的虎类需要面积巨大的栖息地。我们将老虎关进动物园里，已经大大压缩了它们的生存空间，现在还要把它关进一个巴掌大的地方，并且硬迫它与人类“同眠”，无疑违背它的天性本能。时间久了，老虎的身体和心理必然会出现问题。

武汉动物园管理人员杨毅表示，从视频中的老虎饲养环境来看，无任何自然元素的东西，视频中老虎在玻璃前来回踱步，“这种行为我们叫做刻板行为，说明老虎心理是有问题的。”

我国虽然还未就动物福利立法，但并不意味着可以对此随心所欲。依法保护动物、不虐待动物一直是社会共识，何况老虎是珍稀保护动物，对它们的保护开发和利用，应遵守严格的法律规范。

建立动物园的目的是为了保护动物，开展研究，向公众普及动物保护的价值和意义。世界动物园和水族馆协会制定的《世界动物园和水族馆保护策略(2005)》，将现代动物园的功能归纳为综合保护和保护教育，保护教育是动物园的首要职能，“服务于公众、发挥动物园的社会公益事业应有的作用”是每个动物园的生存之本。

这样的定位，决定了不管是什么人投资建设动物园，其公益性不会改变。它的经营行为、日常管理要受到其公益性的约束。“虎景房”如此赤裸裸以赚钱为目的而不惜损害保护宗旨，违背了建动物园的初衷。野生保护动物是社会资源，不应沦为某些人某些机构的赚钱工具。动物园不是不能开展经营活动，但应该出于维护自身良好运转、有益于保护动物的需要，背离了这个目的，就是本末倒置。

“虎景房”展示的是什么？是将动物的赚钱功能压榨至极致，是一些人的贪婪和残忍。它或许会是一个赚钱的爆款，但那些看到的小朋友又该作何感想，我们还怎么跟他们讲述人与自然和谐共生的道理？在“虎景房”里，这样的讲述还有说服力吗？