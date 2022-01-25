逐渐消失的春运“摩托大军”

来源：澎湃新闻

1月21日13时08分，广东广州南至广西百色的D3614次列车，运载着613名外来工旅客，从广州南站出发，一路向广西方向驶去。这些桂籍旅客中曾有许多人是往年“摩托大军”成员。

据广铁集团介绍，1月21日、22日，粤港澳大湾区还将开行7趟往广西地区的高铁专列，让更多的“摩托大军”人员告别摩托旅程，坐高铁安全、快速返乡。

澎湃新闻注意到，十年前兴起的春运骑摩托车返乡人群，又称“摩托车大军”，曾是春运一道特殊的风景线，其人数最高时破百万。摩托车机件易故障、骑车容易疲劳、长途驾驶生疏、路况不熟、加上天气寒冷使身体容易不适等因素，导致“摩托车大军”安全事故频发，让人揪心。

近年来，随着高铁发展，私家车增多，出行方式的改变，“摩托大军”的人数规模逐渐减少。记者近期在广东佛山、肇庆等往年“摩托大军”必经的道路上发现，早年长长的摩托车车队已经消失不见，因摩托车导致的交通事故也减少了很多。

澎湃新闻2017年曾用直播镜头记录了80后小伙龙飞艰辛的千里骑行返乡之旅，而从去年春运开始，龙飞就不再需要骑摩托车返乡了，因为他买了小汽车。

“这个人群真正变得很少了，这才是社会的巨大进步。”一名参与爱心公益活动的现场工作人员这样感叹道。

“摩托大军”曾超过100万人

曾是春运独特风景线的“摩托大军”，其规模正在逐年减少，由“大军”变成“散兵”。

据工人日报2022年1月21日报道，“今年骑摩托车返乡的情况比往年更少。”正值春运，由广东返桂、途经广西梧州市东出口321国道的摩托车车流显得稀稀拉拉，谈起昔日蜂拥而至的“摩托大军”，321国道边上的梧州都连加油站站长车焕彬感慨，“以前春运加油站里摩托车扎堆，如今这画面好几年不见了。”

澎湃新闻注意到，最近几年的春运报道，每年都有“摩托大军”逐渐减少的内容。

“摩托大军”最早可溯源到2000年春运，其诞生有特殊的时代背景。

上世纪80年代初，随着广东沿海地区经济快速发展，数以千万计的外来工奔赴珠三角打工，屡屡推高春运发送人数，不断加大铁路运输压力。不过时至今日，铁路在春运中担当中长途主力的地位一直未动摇。在没有高铁的春运年代，珠三角至包括广西在内的西南地区的铁路运力一直非常紧张。在南广、贵广高铁开通之前，两广地区仅仅通过广茂铁路相连，且该线路属于客货混跑的线路，客运能力极为有限。尽管铁路部门尽最大努力增开临客列车，但运力与实际需求仍存在较大缺口，甚至出现“一票难求”的窘境。

2000年左右，火车票仍然“一票难求”，不少务工人员买了摩托车，借助刚兴起的网络聊天工具，许多在珠三角的务工人员开始三五成群，相约骑摩托车返回广西、湖南过年，甚至远至贵州、云南、重庆等地，终汇成了浩浩荡荡的“摩托大军”。

2008年春运，“摩托大军”引起了全社会和媒体的关注，沿线的地方政府在“摩托大军”经过的国道边设立休息点和临时加油站，并免费提供餐饮服务。2012年春运，“摩托大军”已颇具规模，返桂必经之地肇庆市，由春运开始时的每天500多辆增至最高峰时的1万多辆。当年“摩托大军”总数超过30万人。为确保“摩托大军”的安全，当地党委政府甚至还动用警车为他们开路。

至2014年春运，返乡摩托车流继续大幅增长，“摩托大军”一度逼近60万人。肇庆等地每天安排1000多名工作人员，为其提供引导、救助、餐饮等志愿服务。

公开报道显示，据广东省交通部门统计，高峰时返回各省区的“摩托大军”规模超过100万人，成为中国南方特有的春运图景。

高铁开通“摩托大军”锐减

广西历来是劳务输出大省，每年赴粤务工人员达700万。从珠三角骑行回广西，多数可在一天内到达。因此，在“摩托大军”中，又以广西籍的务工人员最多。

2014年底，贵广、南广高铁开通后，广州与桂林之间旅行时间压缩至3小时内，较开通前缩短8小时以上；与南宁之间旅行时间压缩至4小时，较开通前缩短10小时以上。

这两条高铁的开通，不仅给桂籍外来工回家增加了一个选择。数据显示，当年春运，贵广、南广高铁每日可运3万人。有更安全快捷的高铁乘坐，当年“摩托大军”锐减20万人。

广西梧州交通部门数据显示，2014年春运“摩托大军”车辆最多的时候有25万辆，到2019年春运下降到了5万辆，到2021年春运只有5000辆，预计今年会在1000辆以内，持续经年的“摩托大军”正在逐渐消失。

2016年-2018年，澎湃新闻曾连续三年直播“摩托大军”返乡。记者发现，“摩托大军”呈逐年减少的趋势，仍坚持骑摩托车返乡的，不少是出于对摩托车骑行的爱好。

另一方面，骑摩托车返乡虽然较为便利，但也带来了不少安全隐患。据统计，2014年春节前20天，每天因“摩托大军”造成的交通堵塞达30多次，最多的一天酿成交通事故50多起。每年一到春运，广东和广西沿线地市交管部门和社会各界就非常揪心，精神高度紧张。

深圳市委党校教授谢熠分析认为，“摩托大军”安全隐患非常多。首先，按照摩托车生产设计要求，车体机件并不适合长途行驶，长途行驶容易出现故障，酿成交通事故。其次，长时间骑车让人手脚僵硬，容易出现视觉疲劳，导致应变能力减弱。再次，大部分人都是临时骑车跑长途，驾驶生疏且路况不熟，容易出现突发情况。另外，临近春节天气寒冷，很容易使身体不适，导致安全事故。

随着南广、贵广高铁开通，从2015年春运开始，铁路部门联合广东和广西两地党委政府、主流媒体和爱心企业，开行“摩托大军”高铁返乡专列，护送他们安全回家。2016年春运，还同步开行“摩托车”货运班列，让他们节前回家、节后返工还有摩托车可以用。

2022年春运，铁路部门连续第8年联合地方政府、主流媒体和爱心企业，组织开行8趟“冬日暖阳”高铁专列，努力为减小“摩托大军”规模作出贡献。

广铁集团表示，2015年到2022年这八年春运，广铁集团和南宁局每年联合政府部门、企业媒体开行外来工返乡专列，一方面是因为中国铁路发展日新月异，已经构建了全球最大的高铁网络，春运运力得到了较大提升，春运速度进一步加快；另一方面是因为社会各界更加关爱外来工特别是“摩托大军”特殊团体，对他们付出的辛勤劳动感恩，希望通过开高铁专列的这种方式，引导大家都去坐高铁安全返乡，不再骑摩托车回家。

澎湃曾直播的骑行返乡主人公已买了小汽车

“摩托大军”的逐渐减少，一方面得益于高铁发展提升了运力，大家可以更快更安全回家；另一方面经济社会快速发展，不少打工者积累了一定的财富，可以选择开汽车甚至坐飞机回家了。

“看到城市变得越来越漂亮，我感到很自豪，因为我也是建设者之一。”黄爱国是广西百色市人，在广东佛山打工30年，以前干建筑工人，工资最多的时候有4000元，现在年纪大了，做材料看守员，工资只有2000多元。

黄爱国表示，不出来打工就没有钱，家里有3个孩子要成家，还有年老的父母要养，经济压力大。过去，他买了一辆旧摩托车，就是为了回家方便，每到春节就骑车回家。而今年，他坐免费的高铁回家。

在广州打工的王慧珍曾经是“摩托大军”的一员。他算了一笔账：坐汽车回广西宾阳老家，票价200多元，要10个小时才能到家；自己骑摩托车回家，成本只有坐汽车的一半，但要15小时才能到家，很辛苦，也不安全；坐高铁从广州至南宁的票价是169元，4个小时就能到家。经过对比，他现在选择坐高铁回家。

在深圳某电子厂上班的周光荣是一名退伍军人，过去多年都是骑摩托车回家，今年他选择坐高铁回家，觉得还是坐高铁安全、舒适。周光荣说，“以前，我们广西桂林在一个厂打工的老乡有10多人，基本上都是骑车回家。现在大伙每个月工资都有5000多元，家里也慢慢富裕起来了，要么拼车要么坐高铁回家。今年，老乡们都劝我不要骑车回家，路上很不安全。”

80后龙飞是贵州黔东南州人，也是一名骑行爱好者，常骑行老家过春节。2017年，龙飞曾携带妻女，耗时两天，千里返乡。澎湃新闻用直播镜头记录了龙飞这场艰辛的骑行返乡之旅。2021年春运，龙飞不再需要骑摩托车返乡了，因为他买了小汽车。

2022年1月18日15时许，在佛山一高速路口的加油站旁，几名骑摩托车返乡人员边聊天，边等候免费加油。这是连续多年开展“情暖驿站 满爱回家”爱心公益活动的一个剪影。现场工作人员表示，社会各界越来越关心“摩托大军”，以前这里都是上百辆摩托车排“长龙”等候加油，现在只是零零散散的车辆在加油，“这个人群真正变得很少了，这才是社会的巨大进步”。

据广铁集团介绍，2022年春运预计运客4650万人，较2012年春运增运1600万人。今年广铁运力尤其是高铁运力达到历年峰值，将占到总运能的7成以上。其中南广、贵广高铁的运力创历史新高，每天可运9万多人。

“在做好新冠肺炎疫情常态化防控的前提下，铁路的春运担当就是以最快的速度安全运送更多的旅客。随着高铁网络不断健全，乘坐高铁的旅客越来越多，旅客回家路变得更快更舒适更安全。” 广铁集团客运部总工彭翔说。