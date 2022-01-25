“不买年”成新年关键词：挑战自己不买不需要的东西

来源：中国青年报

2022年第一天，在北京工作的王芳语在朋友圈留下这样一句签名——“2022年，挑战‘不买年’”。

新年伊始，很多年轻人纷纷在社交平台上写下了自己的新年计划，“不买年”就是颇具人气的关键词之一。“不买年”指的是在一定的时间内，对自己的消费行为作出限制，不买不需要的东西，持续时间从一周到一年不等。

近日，中国青年报社联合小红书发布的《2022十大生活趋势》调查报告显示：年轻人看腻了大促的狂欢，消费方式从“头脑发热的剁手”已经转变成“人间清醒式下单”。北京师范大学发布的《2021新青年时尚消费趋势发展报告》显示，近七成新青年时尚消费者在购物时首要考虑性价比因素，消费时更趋于理性。与“买买买”不同，很多年轻人早已靠“不买年”这种新的规划理财方式省下了一大笔无效花费。

“不买年”不是不买，是生活态度的转变

“收拾屋子的时候，我发现自己有很多未拆封的化妆品，甚至有一些都忘记了是什么时间买的。”23岁的王芳语参加工作时间不长，平时喜欢刷网络社交平台和购物网站，每当看到美妆博主、穿搭博主的推荐，就会立刻到网络购物平台搜索同款下单，“仿佛只要我购买了同款商品，我就能和博主们一样漂亮。但最后发现，拥有这些商品之后给自己带来的改变微乎其微。”

让王芳语苦恼的不止是陷入“被种草”和“买买买”的冲动消费循环中，她还把大量的时间和精力用于计算如何更省钱。“有时候同款的价格很高，我就会去各家网络购物平台找平价替代品；有时候购物平台有大促活动，又会想尽办法去凑‘满减’金额，甚至会精确地计算在不同的网络购物平台每毫克化妆品的价格”。

社交媒体、网络购物平台的发展让“种草”“拔草”成为这届年轻人的日常，“边舍得花钱，边计算省钱”的复杂矛盾行为也逐渐成为95后的主流消费趋势。《95后年轻人群消费趋势洞察2020》报告显示，95后喜好娱乐与社交，相比其他年龄用户，对网红博主推荐的物品有更高的接受度，且已经成为直播电商、短视频带货等平台的主力用户。但有意思的是，95后在消费时却非常精打细算，报告显示他们在选购商品时喜欢多方比价，在拼购、社交电商等省钱模式下的参与度明显高于其他年龄段用户。

“尽管花费了很多精力去计算如何买到更实惠的商品，但看到自己的银行账单时，还是惊呆了。”“双11”的购物清单让25岁的杭州姑娘陈可下定决心进行“不买年”挑战，“化妆品、衣服、家居用品等等，每天取快递到‘手软’，屋子里面塞得满满当当。但分析账单时才发现这样的消费习惯非常不理性，不仅造成了很大的经济压力，也浪费了大量的时间和精力”。

“我更希望把花在看东西、选东西、买东西上的精力和金钱都节约下来，花在更有意义的事情上。”开始“不买年”挑战后，陈可每天都会在社交平台记录花销，刷购物平台和短视频的频率也大大降低。3个月后，她发现自己在化妆品、衣服鞋帽等消耗品方面的支出降低，在旅游、书籍、健身等方面的开支增加，“‘不买年’挑战不是不花钱，而是一种生活态度的转变，从以往浅显的‘变美’消费变成了更健康、更科学、更博学及去看更大的世界”。

如何不买，年轻人有自己的规则

“参加‘不买年’挑战需要经过认真思考，它是一种科学的购买方式。”在某社交平台上，一个进行了3年“不买年”挑战的博主分享了自己的经验，“我首先会梳理出现有的物品，按照衣、食、住、行、玩乐分成5个大类，每个门类再详细地分为：必需品、调减数量品、非必需品等，根据每天物品的购买与消耗，更新自己的表格”。

在小红书搜索“不买年”，经验分享类内容多达上千条，一位博主将“不买年”挑战中的购买原则总结为：是否特别喜欢，是否一定要买，是否适合自己，思考使用率和刚需性，闲置专卖。但是，到底不买什么，则需要根据自己的实际情况而定，大多数挑战者会详细列出自己的需求清单，分门别类总结是否需要购买。

王芳语将自己的购买品类分为无压力购买、用完再买、一入一出、坚决不买几大类，其中化妆品和衣服作为之前消费的开支大项，被她列入到“坚决不买”品类下。“之前只会觉得我要买各种款式的衣服，但限制自己买衣服的数量之后，开始学习靠原有的衣服搭配出新意，无形中也提高了自己的审美。”王芳语说。

“我的不买原则是：千万不要让自己觉得不舒服，不要束缚自己。”B站博主王大丽身在英国，平时喜欢购买家居用品，但很多都被闲置在角落。“我挑战‘不买年’的目标是：能够正确审视自己的消费习惯，让自己变得更加自律”。正式开始挑战前，王大丽给了自己半年的测试期，“测试期只是有意识地减少购买，并不会太严格限制自己，这样可以让自己更好地适应”。之后，王大丽把自己的心得体会发到视频平台上，受到越来越多的网友关注，意外地成了生活区博主。“刚开始会觉得挑战很难，但是我逐渐会用做饭、读书去填充我的生活，而且看到这么多人和我一起学习理性消费，也就有了坚持下去的动力。目前每3个月都会比去年同期省下一万多元，生活也有了很大变化。”对于王大丽来说，“不买年”挑战让她找到了更好的方式去舒缓压力并且得到快乐，从减少消费的过程中拥有了很多成就感。

“‘不买年’并不是不买，而是高质量的‘买买买’。”复旦大学中文系教授梁永安分析说，“不买年”背后不只是消费问题，而是年轻人在面临生活压力时，对自己生活状态、生活方式，尤其是精神状态的反思，“随着时代的发展，他们需要重新打量自己的生活，舍弃掉一些不必要的物品，其实是为了从物质消费带来的快乐感转移到精神世界的满足感”。