杀人的网络暴力不整治不行了

来源：北京日报

作者：徐晓

《生来即轻，还时亦净》——1月24日，“寻亲男孩”刘学州在发布7000字绝笔长文后，离开了这个世界。一个不满18岁的少年，做出如此悲怆的选择，让人分外唏嘘。

从刘学州的自述中，大致可以勾勒出其异常坎坷的生命轨迹：出生时被父母“卖掉”，4岁养父母双亡，曾是校园霸凌受害者，在寻亲成功后被“二次遗弃”，更因在网上公开自己被生母拉黑的截图以及“要求父母买房子”之类传言，遭遇网暴谩骂。如今，人不在了，很多事实真相难以追索。但可以肯定的是，只凭他刚认亲不久、已分别组建家庭的亲生父母单方面发声，就跑到刘学州社交平台上大肆谩骂、乱扣帽子、宣泄情绪，已经构成了典型的网络暴力。

流言恶语从来都是伤人害命的。上世纪30年代，一代巨星阮玲玉就被流言生生逼死，留下“人言可畏”四字触目惊心。到了今时今日，互联网无远弗届，信息传播发达至极，然而，发言门槛的无限降低，也让谣言频频“决堤”，网暴的广度烈度与凶恶程度，远远超过那些传播还不那么发达的时代。而网暴的对象，可能是公众人物，也可能是无辜路人，随时随地，谁都可能被推进泥沼深渊。从浙江女子取个快递被造谣出轨，到成都女孩流调轨迹泄露被人肉，再到某网红记者所谓“私人信息”曝光后被攻击……在多起事件中，总有一些网民听风是雨，事情尚未厘清，便喊打喊杀；争议观点偏听一方，便启动“无脑喷”模式；信息来源不知何处，就大肆跟风起哄、人肉扒皮……飞短流长、恶意汹涌，轻则违背公序良俗，重则击穿法律底线，时常搅得舆论场乌烟瘴气，更成为当事人“不能承受之重”。

细观这些“网暴”狂欢事件，往往都有搬弄是非、强带节奏、掀起舆论风暴的“节点人物”。在“人人都有麦克风”的年代，借助网络扩音器的加持，每一种声音的杀伤力都可能被放大成千上万倍，这更提醒我们：发言需谨慎，表达有边界。尤其对于那些本就拥有大量粉丝，功能等同于媒体的“大V”来说，更要管好自己，绝不能为了逞口舌之快，或是为仨瓜俩枣的流量，就丢掉了良知。

“雪崩时，没有一片雪花能够幸免”。网络空间的环境生态如何，深度影响每一个人，更依靠着每一个人。如今的互联网上，多的是情绪诱导，多的是流量生意，每个人在冲浪之时，都必须擦亮眼睛、理性表达，不因主观情绪先行而不负责任轻易置评，不因“法难责众”而口无遮拦喊打喊杀，决不当谣言传声筒、暴力扩散器。人人坚守底线，明白表达的责任、自由的边界，通过切实言行修复网络生态，受益的也将是我们所有人。

为期1个月的“清朗·2022年春节网络环境整治”专项行动正在开展，集中整治网络暴力、散播谣言等问题，正是重点之一。我们相信，随着相关法律的日益健全以及治理重拳的不断祭出，更多人会认识到网暴的可怕之处，也会意识到网络发言的边界之所在。