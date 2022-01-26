破解职场夫妻“不敢生” 先要解决带娃难

来源：成都商报

自中国实施三孩生育政策以来，一些职场夫妻选择多生育一个孩子，而一些职场夫妻仍旧心存顾虑，担心忙于工作而没时间带小孩儿。实际上，这个问题是一个全国性问题，在成都也不例外。

那么，关于职场夫妻没时间带小孩的问题如何破解？2022年成都市两会上，部分市人大代表就婴幼儿照护管理问题提出了针对性的建议，他们聚焦政策引导，也关注载体运营，更关注人才培养。除了婴幼儿托育话题受关注外，也有市人大代表就自闭症、智障儿童的关怀提出建议。

市人大代表李珊：

职场夫妻面临“不敢生、不愿生”的窘境

在人口出生率呈现下降趋势的背景下， 国家去年出台三孩生育政策，人口政策在“松绑”，而一些职场夫妻内心却产生了“不敢生、不愿生”的顾虑。

“很多家庭有了孩子以后，立即面临一个非常现实的问题，孩子上幼儿园之前由谁来带？比较传统的做法是由老人来带，但是面对老人无法帮忙的情况，或不愿意麻烦老人的育龄期父母来说，如果养育一名婴幼儿需要长期占据一名甚至两名成年劳动力的话，养育成本过高，若委托育儿嫂，尤其是来自非正规机构的育儿嫂与年幼的孩子独处在家，缺乏一种监管和信任机制，孩子的安全性无法得到保障。 ”成都市人大代表李珊分析，国家一方面鼓励生育，而另一方面，许多职场夫妻陷入“不敢生、不愿生”的窘境，这个问题亟待破解。

成都市人大代表阮頔秋同样关注婴幼儿托育问题，通过调研，她发现目前成都市提供托育服务的主要力量是社会办托育服务机构，具体来看，包括民办幼儿园托班、品牌连锁早教机构托班，早教咨询机构托班等托育服务，有全日制、半日制、计时制等托管模式，“我市托育早教机构的数量远不能满足家庭的现实需求，为0—3岁婴幼儿提供的社会护理服务有效供给不足”。

阮頔秋还发现，目前社会办托育服务机构基本处于标准缺失、人才缺少、安全缺保障、收费不清、责任不明的状况，“早教机构安全保障令人担忧，超范围经营，变相办成幼儿园模式，由于监管责任不明，管理松懈，场所安全、食品安全等等隐患不得不令人担忧”。

市人大代表阮頔秋：

从政策、载体、人才等层面突破

针对婴幼儿的托育，阮頔秋建议，首先要了解职场夫妻的现实需求，通过科学测算及专业规划，搭建好顶层设计。阮頔秋建议，政府相关部门应加强政策保障，以三甲医院、妇幼保健院为依托，政府指导扶持，建一批民办普惠或者公办托幼机构，同时，加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度，发挥社区公共服务设施的婴幼儿照护服务功能，与社区卫生、文化、体育等设施功能衔接，发挥综合效益，此外，支持和引导社会力量依托社区提供婴幼儿照护服务。

有了政策保障和空间载体，若没有人来做这项工作，再好的点子也无法“变现”。阮頔秋建议，应鼓励在蓉高等院校和职业院校开设婴幼儿照护相关专业，合理确定招生规模、课程设置和教学内容，将安全照护等知识和能力纳入教学内容，在此基础上，加快培养婴幼儿照护相关专业人才，配齐配好儿童保健人才队伍，建立规范科学的儿童托育模式。

李珊带来的建议同样关注婴幼儿托育的人才队伍建设。她建议，要提高从业人员素质，将婴幼儿照护服务人员作为急需紧缺人员纳入就业培训规划，实现持证上岗，此外，还应该加强从业人员的职业道德建设。

李珊还建议，可结合社区公立幼儿园的配置情况，逐步建设政府监管下的公立性质的普惠性全日制托育服务机构，允许1岁婴幼儿入托，师生比按1：5配置，费用则参照公立幼儿园的保教费及生活费执行。

其实，也有职场夫妻对长时间见不到娃表示担忧，那么，能不能提供一个和家长距离近的地方开展托育服务？“鼓励机关、企事业单位、产业功能园区等在工作场所为自己职工提供福利性婴幼儿照护服务，让职工可以上班的时候带着孩子来，下班的时候带着孩子回家。 ”李珊说。

市人大代表涂海霞：

自闭症、抑郁症儿童问题不容忽视

婴幼儿的托育管理问题正在汇集市人大代表们的智慧，而还有一个儿童的问题仍旧待解。市人大代表涂海霞在今年市两会期间带来了一份《关于在乡村建立(自闭症、智障儿童等儿童综合症)永久性陪护社区的建议》，将关注视角投射在这一特殊群体身上。在她看来，相较于婴幼儿托育，自闭症、智障儿童群体的陪护也很重要。

脑瘫、发育迟缓、自闭症、唐氏综合症、智力障碍儿童群体越来越成为被重视且不容忽视的社会问题。“乡村的自然环境、优质的空气，缓慢的生活节奏都容易在情绪上让孩子们身心得到放松，卸下思想的包袱，对身体康复能够起到很大的作用。”涂海霞说，那些特殊儿童群体若在一个融合互动的社区文化里安心生活，反而能够帮助他们未来更好地融入社会，目前在乡村并没有能够满足这方面需求的社区，建议在成都的郊区新城建立针对自闭症、抑郁症等儿童群体的永久性陪护社区。